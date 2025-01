Sanremo: piano di interventi per gli asfalti, la Confcommercio chiede un incontro con il Sindaco Mager

La Confcommercio di Sanremo chiede un incontro con il sindaco Alessandro Mager per verificare il piano di interventi relativo agli asfalti.

Spiega il Presidente della Confcommercio di Sanremo Andrea Di Baldassare: “La situazione di alcune strade cittadine, a causa della presenza di buche e asfalti ammalorati, fa spesso registrare disagi. Per questo, in uno spirito di piena collaborazione con l’Amministrazione comunale, chiediamo un incontro con il sindaco Alessandro Mager, al fine di conoscere quali siano le tempistiche del piano di interventi relativo agli asfalti. A nostro avviso è infatti molto importante intervenire in modo tale da poter essere pronti per la prossima stagione estiva”.