Solana cerca di migliorare la stabilità; Solaxy raggiunge 10 milioni di dollari in presale

Solana sta lavorando per implementare un aggiornamento software chiamato Firedancer per migliorare la velocità e la stabilità della blockchain. Gli sviluppatori pianificano di ottenere una “super maggioranza” del tasso di hash sulla rete di test con Frankendancer, una versione iniziale di Firedancer, entro la fine della settimana.

Questo è il più grande test di Firedancer finora, dimostrando quanto sia prezioso per l'architettura di Solana. Lanciato per la prima volta nel 2022 durante un periodo di stress della rete, si prevede che Firedancer aumenti la capacità della blockchain fino a un milione di transazioni al secondo. Allo stesso tempo, il team di sviluppo di Solaxy, la prima Layer-2 per Solana, sta acquisendo maggior trazione, raggiungendo i 10 milioni di dollari in prevendita.

Frankendencer e Firedancer

Frankendancer, che incorpora le funzionalità di Firedancer insieme all'architettura di Solana, non è stato adottato in maniera semplice. Inizialmente, le piattaforme hanno affrontato molti crash e bug, ma i problemi sono stati ora risolti, rendendo il processo di sviluppo affidabile.

Tutto ciò avviene alla luce dei problemi di Solana, tra cui rallentamenti della rete e alcuni blackout. Firedancer è progettato per risolvere questi problemi migliorando l'affidabilità e la capacità della rete. Anche se la data di lancio di Frankendancer non è ancora fissata, il suo progresso è importante.

La rete di Solana mantiene anche il modello di decentralizzazione, con centinaia di validatori in tutta la rete. Anche se questa decentralizzazione migliora la sicurezza, l'aggiornamento dell'intero sistema è difficile. La Fondazione Solana ha anche un programma di delega in cui fornisce sussidi ai validatori più piccoli che sono in grado di aggiornare i loro sistemi in questo modo.

Le sfide di Solana

Solana deve affrontare condizioni di mercato difficili nonostante la disponibilità della tecnologia. La criptovaluta ha raggiunto un massimo storico di 263,83$ il 23 novembre 2024, e gli investitori credevano che il prezzo avrebbe presto superato la soglia dei $300. Tuttavia, SOL è attualmente scambiato a 182,51$, registrando un calo del 15% nell’ultima settimana.

Attualmente, il token Solana è in una tendenza ribassista sul grafico giornaliero e sta operando all'interno di un cuneo discendente. Se il prezzo riprende la pressione di vendita, una probabilità di crossover ribassista potrebbe innescare un obiettivo ribassista sotto 170 dollari.

Le potenzialità di rimbalzo con Solaxy

Tenendo conto delle difficoltà a cui Solana sta andando incontro, Solaxy potrebbe essere la risposta migliore per invertire la tendenza negativa del token. Il progetto prevede di lanciare la prima Layer-2 su Solana nel 2025, preparandosi tramite la presale del token nativo SOLX.

L’architettura permetterà infatti di ridurre il carico della mainnet, eseguendo transanzioni in blocco off-chain, per poi indirizzarle nuovamente sulla Layer-1 di Solana, ma già organizzate in comodi pacchetti. Questa tecnologia di rollup è essenziale per snellire Solana, per questo sta ottenendo sempre maggior riscontro da parte degli investitori e degli utilizzatori della blockchain in questione.

I canali social del progetto, come la pagina ufficiale X e il canale Telegram, sono seguiti da oltre 60.000 tra trader e investitori. Un numero notevole che fa pensare a una community salda e interessata alle innovazioni che Solaxy può apportare.

Chiaramente, il punto nevralgico di questa operazione è rappresentato dal token nativo SOLX, attualmente in prevendita al costo di 0,001598$, un prezzo di favore per i primi investitori. I token sono acquistabili previo collegamento di un wallet compatibile, non solo tramite criptovalute (ETH, USDT, BNB) ma anche tramite carta di credito, per semplificare l’acquisto.

Con un protocollo di staking che invoglia a bloccare i token per ottenere ritorni annuali, Solaxy è un progetto da non lasciarsi sfuggire. L’APY è attualmente superiore al 340%, ma continuerà a diminuire man mano che gli investitori bloccano i propri token SOLX. A trarre maggior profitto saranno quindi i primi a eseguire l’operazione. Stando alle analisi, SOLX potrebbe cambiare completamente il panorama di Solana, migliorando la sua velocità, scalabilità e tecnicamente invertendo il trend negativo in cui la blockchain si trova negli ultimi mesi.

La sicurezza degli smart contract di Solaxy è stata verificata da Coinsult, con il resoconto visibile sul sito ufficiale. Pertanto gli investitori sono protetti da rug-pull.

