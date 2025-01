Gli azionisti di Rivieracqua nominano il nuovo Consiglio di Amministrazione: Giuseppe Torno presidente e Fabio Trolese AD

L’assemblea degli azionisti di Rivieracqua SpA, tenutasi oggi, ha nominato i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per il periodo 2025-2028. Giuseppe Torno, già Amministratore Unico della società, è stato nominato Presidente in rappresentanza del Comune di Imperia.

Sono inoltre stati nominati in qualità di consiglieri: Gianluigi Pancotti per il Comune di Sanremo, Azzurra Valfrè per i Comuni più piccoli su proposta di Ventimiglia e infine, designati dal socio ACEA Molise, Cristiana Odoardi e Fabio Trolese, quest’ultimo indicato per il ruolo di Amministratore Delegato. L’Assemblea ha inoltre provveduto a nominare il Collegio sindacale, individuando Giancaterino Mauro come Presidente, Fabrizia Giribaldi e Carlo Ravazzin come Membri effettivi e Antonia Coppola e Diego Frascarelli come supplenti.

A valle dell’Assemblea dei soci, si è quindi tenuta la prima riunione del Consiglio di Amministrazione che ha nominato Fabio Trolese Amministratore Delegato della società.