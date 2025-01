Bordighera, nuova pavimentazione per il camminamento che conduce al porto turistico: al via i lavori (Foto)

Sono iniziati i lavori per realizzare una nuova pavimentazione nel camminamento che dal ristorante La Reserve conduce verso il porto turistico di Bordighera.

"Nuova pavimentazione per il camminamento che da 'La Reserve' conduce verso il porto turistico" - annuncia il sindaco Vittorio Ingenito che oggi ha svolto un sopralluogo nell'area coinvolta dai lavori.

Da qualche giorno, infatti, la zona è chiusa al transito dei pedoni per consentire i lavori in totale sicurezza. "La nostra volontà è che la barca donata dalla famiglia Cara, attualmente in restauro, torni sul mare in un luogo che possa valorizzare ancora di più il suo legame con la tradizione di Bordighera" - dice il primo cittadino.