Analista segnala una "nuova ondata" di adozione di Bitcoin

Dal momento che il numero di aziende che approvano le riserve di Bitcoin è in continua crescita, un analista ha previsto una imminente “nuova ondata” di adozione. Nel frattempo, Bitcoin sta lottando per mantenere il livello dei 100.000 dollari.

Le proiezioni sul prezzo di Bitcoin per il 2025 hanno ricevuto un voto di fiducia da KULR Technology Group che, con un altro acquisto da 21 milioni di dollari effettuato il 6 gennaio, è diventata la prima compagnia ad adottare BTC nel 2025.

Questo raddoppia un acquisto identico effettuato appena due settimane prima, portando il totale delle loro disponibilità a 430 BTC.

L'analista e trader di criptovalute noto con lo pseudonimo Medivh, ha pubblicato un post X affermando che questa tendenza possa prendere piede in un contesto di crescente “FOMO di Bitcoin”. Medivh ha evidenziato che diverse aziende hanno approvato piani di adozione per Bitcoin, ma non li hanno ancora eseguiti.

Chi sta spingendo la “prossima ondata” di adozione di Bitcoin?

Al 7 gennaio, diverse società quotate in borsa hanno annunciato una strategia di tesoreria di Bitcoin, anche se non hanno ancora acquistato Bitcoin.

La società Acurx Pharmaceuticals (ACXP), quotata al Nasdaq, il 20 novembre 2024 ha approvato un acquisto di Bitcoin per 1 milione di dollari. Allo stesso modo, la società Hoth Therapeutics (HOTH), anch'essa quotata al Nasdaq, nello stesso giorno ha approvato un piano di acquisto per un importo analogo.

Il 27 novembre 2024 SOS Limited (SOS), quotata al NYSE, ha adottato un approccio più audace approvando la creazione di una riserva di Bitcoin fino a 50 milioni di dollari.

Nel frattempo, LQR House (YHC), quotata al Nasdaq, il 20 novembre 2024 ha approvato una riserva di Bitcoin di 1 milione di dollari. Ha inoltre annunciato l'accettazione di pagamenti in criptovaluta e la politica di trattenere fino a 10 milioni di dollari di questi pagamenti in Bitcoin.

Cosa sta dando la “FOMO di Bitcoin” alle corporazioni?

Nel 2024 Bitcoin ha fatto il suo ingresso sul palcoscenico delle aziende, grazie all'adozione di BTC come asset di tesoreria da parte di MicroStrategy nel 2020. Da allora, il prezzo delle azioni di MicroStrategy (MSTR) è salito di quasi il 2.500%.

Aziende come Metaplanet (3350), Semler Scientific (SMLR), MARA Holdings (MARA) e diversi minatori quotati in borsa hanno seguito l'esempio, riscuotendo un notevole successo.

Il trader Medivh cita questo come un “fattore chiave che ha spinto altre società a prendere in considerazione una strategia simile”.

Questa affermazione ha un certo valore, considerando che dal 19 novembre 2024 il prezzo delle azioni di Acurx Pharmaceuticals (ACXP) è sceso del 35%, quello di Hoth Therapeutics (HOTH) è salito solo del 2% e quello di SOS Limited (SOS) è sceso del 30%.

L'unica società che ha avviato i piani con la sua politica di pagamento in criptovalute, LQR House (YHC), ha visto salire del 56% il prezzo delle sue azioni.

Anche se questi risultati non possono essere attribuiti esclusivamente all'adozione di Bitcoin, il caso d'uso di BTC come copertura contro i problemi globali potrebbe aver contribuito.

L'amministratore delegato di KULR Technology, Michael Mo, ha spiegato la motivazione alla base della creazione di una riserva di Bitcoin. Mo ha affermato:

“Le caratteristiche distintive di Bitcoin comportano prospettive per un ulteriore serio interesse e costituirebbero una protezione contro lo sviluppo di eventi attuali come la geopolitica, l'inflazione e qualsiasi altro evento macro e politico che abbia un impatto sulle economie sviluppate”.

In particolare, le coperture contro l'inflazione saranno vantaggiose per le aziende quest'anno, con gli analisti che definiscono la stagflazione (ovvero la concomitanza dei fenomeni di stagnazione e inflazione nello stesso ciclo economico) il “tema macroeconomico del 2025” negli Stati Uniti, così come nel 2024 l'evasione della recessione è stata la narrativa che ha guidato il mercato.

Bitcoin rappresenta anche una soluzione interessante ai rischi geopolitici. Di recente, la Russia ha adottato la principale criptovaluta come soluzione di pagamento transfrontaliero per combattere le sanzioni.

Gli investitori puntano su una memecoin emergente in fase di prevendita

Il mercato delle memecoin è fortemente competitivo, con progetti emergenti che nascono e scompaiono in rapida successione.

In questo contesto, il progetto Wall Street Pepe (WEPE), che ha raccolto più 45 milioni di dollari di investimenti nella sua prevendita, è diventato un tema caldo tra gli operatori del mercato.

Il progetto Wall Street Pepe mira a fornire un ambiente in cui i piccoli investitori possano competere alla pari con i grandi investitori. In particolare, presenta le seguenti caratteristiche:

Condivisione delle informazioni attraverso la comunità: condivisione delle informazioni più recenti sulle informazioni di mercato, sulle strategie di trading, sui temi emergenti e promettenti, ecc.

Strumenti di trading ad alte prestazioni: supporto agli investimenti con segnali e strumenti di trading altamente precisi.

Sistema di ricompense in token: i token vengono assegnati agli utenti che propongono strategie di trading eccellenti.

Attraverso questi meccanismi, il token WEPE mira a creare un ambiente di mercato equo che incoraggi la partecipazione attiva dei piccoli investitori e consenta loro di competere con i grandi investitori.

Al momento in cui scriviamo, i token WEPE sono disponibili per l'acquisto al prezzo unitario di 0,00036644 dollari.

