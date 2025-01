Bordighera: donna tedesca di 65 anni scomparsa, ricerche in corso (Foto)

Yulia Rong, una donna tedesca di 65 anni in vacanza a Bordighera insieme al marito, è stata dichiarata scomparsa dopo che nella serata di ieri ha fatto perdere le proprie tracce. La donna non si è presentata all’appuntamento per la cena con il coniuge, destando immediata preoccupazione.

Secondo quanto riferito, Yulia Rong si è allontanata volontariamente da Bordighera Alta, il quartiere storico dove la coppia sta soggiornando. Al momento della scomparsa, indossava una giacca marrone, jeans blu, scarpe sportive e occhiali. Le ricerche, condotte dai carabinieri di Bordighera, sono in corso. Chiunque abbia informazioni utili o avvisti la donna è pregato di contattare i carabinieri al numero 0184 2737.