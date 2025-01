Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 11 e domenica 12 gennaio 2025 in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 11 GENNAIO



SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)

8.00-19.00. Presepe francescano in occasione dell’Anno Santo: dopo oltre cinquant'anni ritorna in esposizione il grande presepe dei Frati Cappuccini di Sanremo ambientato in una immaginaria piazza della Sanremo vecchia . Via Cappuccini 52, affianco al Casinò (h 8/12-15.30/19)

10.00. ‘La Casa da Gioco si mette in mostra’: mostra nell’ambito dei festeggiamenti per i 120 anni del Casinò di Sanremo per ricordare alcuni momenti saglienti della storia dell’azienda turistica principale della Riviera. Porta teatro della casa da gioco, ingresso libero e gratuito

10.00-18.00. Mostra ‘Sub Tutela Dei. Il Giudice Rosario Livatino’, dedicata all’omonimo magistrato ucciso dalla mafia nel 1990 e beatificato nel 2021, che si articola in quattro sezioni che omaggiano e ripercorrono la figura di Livatino: ‘Vita e formazione’, ‘La professione’, ‘Martirio e beatificazione’, ‘L’eredità di Rosario Livatino’. Forte di Santa Tecla, fino al 19 gennaio (h 10/13-15/18)

10.00-18.00. Mostra Fotografica ‘Entrada Proibida’ di Pino Ninfa: percorso per immagini che racconta un ambito importante e fondamentale come quello della Foresta Amazzonica, per riflettere sul delicato equilibrio fra natura e agire umano. Evento a cura dell'Associazione Culturale Spazivisivi. Chiesa S. Brigida nella Pigna, fino al 12 gennaio (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/13-15/18)



11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



12.00. Dragon Winter Series, Leg 3: competizione velica nello spazio acqueo antistante la città, fino al 12 gennaio (più info)

15.00-24.00. ‘Luna Park dei Fiori’: giostre, colori e tanto divertimento per tutta la famiglia (dal lunedì al giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24.00). Piazzale Carlo Dapporto & Lungomare Vittorio Emanuele II, fino al 12 gennaio (più info)



18.00. Per il ‘Festival di Musica Barocca’, concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Francesco D’Arcangelo con Vincent Tizon (oboe), Beatriz Da Silva Baiao (flauto). Musiche di Cimarosa, Vivaldi, Locatelli. Chiesa Luterana in corso Garibaldi (più info)

IMPERIA



10.30-24.00. ‘Luna Park invernale 2024’: il 12 gennaio “tutti in giostra” ad un prezzo super 1 o 2 euro. Piazzale Maestri del Commercio a Oneglia, fino al 19 gennaio (dal lunedì al venerdì h 14.30/19.30-21.00/23, prefestivi e festivi h 10.30/12.30-14.39/24)



14.00. ‘Buon compleanno Grock!’: pomeriggio di festa a Villa Grock per celebrare il compleanno del più grande artista circense di tutti i tempi con visite accompagnate, spettacoli, intrattenimento musicale e una dolce conclusione con torta. Villa Grock, via Fanny Roncati (info e prenotazioni a questo link)

21.15. Per la Stagione teatrale 24/25, spettacolo ‘Non è Francesca’ di e con Francesca Puglisi. Teatro Lo Spazio Vuoto, via Bomfante 37 (più info)

VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

9.00. Pedalata non competitiva lungo la ciclopista della Riviera dei Fiori a cura della Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta). Ritrovo in Piazza della Libertà

10.30. ‘La fiaba: nutrimento per la crescita dai 3 ai 14 anni’: secondo di un ciclo di incontri per scoprire il progetto pedagogico e il percorso educativo della scuola Pedagogica Steineriana. Introduce Diego Marangon di Liber Theatrum + teatrino di marionette ‘L'asinello dalla raccolta di fiabe dei fratelli Grimm’. Biblioteca Aprosiana, piazza Bassi 1 (più info)



BORDIGHERA

9.00-16.00. ‘Aspettando Bordighera Outdoor 2025’: corso di guida E-MTB livello base con Istruttori F.C.I. A cura di Supernatural, info 392 9097560 (Stefano Scialli)

9.00-18.00. Presepi int’i Carugi a Borghetto San Nicolò, fino al 12 gennaio



11.00. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Attimi per sempre’ di Enzo Giordano. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, fino al 12 gennaio



19.00. Apericena per festeggiare il nuovo anno con ‘Bordighera Bene Comune’ con musica, divertimento e solidarietà + lotteria a favore delle Ambulanze Veterinarie del territorio (ingresso, con apericena e un drink incluso, 20 euro). Kursaal Club, info e prenotazioni 346 0876303



CERVO

17.00. Per la rassegna ‘Cervo in blu d’inchiostro’, incontro con Raffaella Romagnolo, finalista al Premio Strega, con presentazione del libro ‘Aggiustare l’universo’ (Mondadori). Prove di analisi ed esercizi di lettura a cura di Emanuela Rotta Gentile, già docente di Lettere del Liceo Vieusseux, con la collaborazione degli studenti del Liceo Vieusseux di Imperia. Intermezzi musicali al pianoforte a cura di Luisa Repola, docente dell’Istituto Comprensivo Sauro indirizzo musicale. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero

ENTROTERRA



MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025



SAN BIAGIO DELLA CIMA



17.00. Presentazione del libro ‘Scrivere il paesaggio. Cinque studi su Francesco Biamonti’ di Bruno Mellarini (Mimesis Edizioni). Introduce Muaro Bico, presente l’autore. Segue piccolo momento conviviale. Centro polivalente ‘Le rose’, ingresso libero



TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



11.00-18.30. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)



FRANCIA

MONACO



20.00. Spettacolo ‘Artus, One Man Show’. Grimaldi Forum Monaco (più info)



DOMENICA 12 GENNAIO



SANREMO

9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori

8.00-19.00. Presepe francescano in occasione dell’Anno Santo: dopo oltre cinquant'anni ritorna in esposizione il grande presepe dei Frati Cappuccini di Sanremo ambientato in una immaginaria piazza della Sanremo vecchia . Via Cappuccini 52, affianco al Casinò (h 8/12-15.30/19)



10.00-18.00. Mostra ‘Sub Tutela Dei. Il Giudice Rosario Livatino’, dedicata all’omonimo magistrato ucciso dalla mafia nel 1990 e beatificato nel 2021, che si articola in quattro sezioni che omaggiano e ripercorrono la figura di Livatino: ‘Vita e formazione’, ‘La professione’, ‘Martirio e beatificazione’, ‘L’eredità di Rosario Livatino’. Forte di Santa Tecla, fino al 19 gennaio (h 10/13-15/18)

10.00. ‘La Casa da Gioco si mette in mostra’: mostra nell’ambito dei festeggiamenti per i 120 anni del Casinò di Sanremo per ricordare alcuni momenti saglienti della storia dell’azienda turistica principale della Riviera. Porta teatro della casa da gioco, ingresso libero e gratuito

10.00-18.00. Mostra Fotografica ‘Entrada Proibida’ di Pino Ninfa: percorso per immagini che racconta un ambito importante e fondamentale come quello della Foresta Amazzonica, per riflettere sul delicato equilibrio fra natura e agire umano. Evento a cura dell'Associazione Culturale Spazivisivi. Chiesa S. Brigida nella Pigna (ultimo giorno)



10.30-24.00. ‘Luna Park dei Fiori’: giostre, colori e tanto divertimento per tutta la famiglia (dal lunedì al giovedì h 15/19, venerdì e sabato h15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24.00). Piazzale Carlo Dapporto & Lungomare Vittorio Emanuele II, fino al 12 gennaio (più info)

12.00. Dragon Winter Series, Leg 3: competizione velica nello spazio acqueo antistante la città (più info)



12.30. Matinèe dedicato alla musica degli anni ’80 e ’90 ricordando la discoteca Odeon con pranzo domenicale animato dal Disc Jockey dell’epoca, Master Dbj. Villa Nobel, corso Cavallotti, info 0184 501017

15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

17.00. Per ‘Un Palco a Palazzo’, concerto del baritono Lorenzo Battagion e del soprano Angelica Cirillo accompagnato al pianoforte da Alessandro Boeri. Palazzo Roverizio, via Escoffier 29, info e prenotazioni 339 2663150

IMPERIA



10.30-24.00. ‘Luna Park invernale 2024’: il 12 gennaio ‘tutti in giostra’ ad un prezzo super 1 o 2 euro. Piazzale Maestri del Commercio a Oneglia, fino al 19 gennaio (dal lunedì al venerdì h 14.30/19.30-21.00/23, prefestivi e festivi h 10.30/12.30-14.39/24)



16.30. Spettacolo ‘Un biglietto per Imperia’: viaggio attraverso la musica, la poesia e la storia della città, ideato dalla musicista Piera Raineri. L’Ensemble Strumentale Belle Epoque e il soprano Fiorella Di Luca interpretano brani dei Maestri imperiesi Maurizio Sciorati, Gaetano Amadeo, Adolfo ed Ernesto Berio, mentre Francesco Vatteone ed Alessandro Manera leggono brani di alcuni poeti e scrittori cittadini. La clown Luisa Vassallo offre un omaggio a Grock. Teatro delle Opere Parrocchiali di Via Verdi, prenotazioni al numero 393 9471329



BORDIGHERA



9.00-16.00. ‘Aspettando Bordighera Outdoor 2025’: corso di guida E-MTB livello intermedio con Istruttori F.C.I. A cura di Supernatural, info 392 9097560 (Stefano Scialli)



9.00-18.00. Presepi int’i Carugi a Borghetto San Nicolò, fino al 12 gennaio



16.30. ‘Musica e solidarietà con la Family Band’: evento musicale benefico a favore delle famiglie con malati di SLA nel Ponente ligure. In programma arie di Beethoven e di Garnier + lettura di brani di opere del premio Nobel Albert Schweitzer da parte di Mariagrazia Bugnella. Presenta il presidente della fondazione ‘L’Uomo e il Pellicano Alberto Guglielmi Manzoni. Ex chiesa Anglicana



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Attimi per sempre’ di Enzo Giordano. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, fino al 12 gennaio



ENTROTERRA

CAMPOROSSO

11.00. Inaugurazione ‘Mulino Lab’, il Centro di aggregazione giovanile ideato e finanziato dal Comune e dalla Scuola di Pace con interventi di Mauro Lazzaretti (Scuola di Pace), Matteo Lupi (Spes) e Davide Gibelli (sindaco di Camporosso) + breve saggio degli allievi della scuola Musicarte + alle 11,30 aperitivo organizzato dalla Spes sulle note della Spes Band + spettacolo degli sbandieratori (sede lungo l’antica strada provinciale alle spalle del distributore Buelli)



CIPRESSA

8.30. ‘Monte Faudo, Monte Follia e Monte Salvatore’: facile escursione a cura del CAI Sanremo verso uno dei monti più appariscenti dell’entroterra, all’imbocco della Valle Argentina. Ritrovo dei partecipanti presso la chiesa di Santa Brigida di Cipressa, info 0184 505.983



MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025

17.00. Per ‘Note e Canti per Gloria, concerto con la partecipazione della Schola Cantorum Exultate Justi di Imperia, diretta dal M. Roberto Grasso, accompagnata all'organo dal M. Andrea Verrando, e del Coro Loderò di Albenga, diretto dal M. Paolo Guido, accompagnato alla chitarra da Ilaria Forrisi. Chiesa Parrocchiale di San Biagio



PIEVE DI TECO



9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



11.00-18.30. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)



FRANCIA

MONACO

18.00. ‘Recital di Leif Ove Andsnes’ dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Bertrand De Billy e Trio Zeliha. Programma: Beethoven, Bruckner. Auditorium Rainier III (più info)



