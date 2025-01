Vallecrosia, a San Rocco concerto del coro Giovani per Jubilmusic e del coro Gaudeamus (Foto)

"Nel tempo di Natale... a tempo di musica" sarà il tema al centro del concerto del coro Giovani per Jubilmusic che si esibirà insieme al coro Gaudeamus domani, sabato 11 gennaio, alle 20.45 al teatro parrocchiale di San Rocco a Vallecrosia.

Il coro Giovani per Jubilmusic è nato nel 2023 per animare la veglia di preghiera in occasione del festival internazionale di Christian Music (Jubilmusic). "Nella sua storia Jubilmusic ha sempre promosso un festoso coinvolgimento popolare che può ben dirsi di primo annuncio e di evangelizzazione favorendo l’incontro di una media di oltre 5mila persone all’anno" - fa sapere il coro - "Ogni volta la comunità diocesana è stata felice di condividere la gioia dell'incontro con Cristo attraverso diverse forme d'arte e proposte di elevato spessore umano e artistico".