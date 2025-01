Sanremo: due volte in pochi giorni in panne sull'Aurelia Bis, seconda disavventura per una giovane (Foto)

Per la seconda volta in pochi mesi e con due auto diverse in panne in mezzo ad una galleria dell'Aurelia Bis. E' successo ad una ragazza che, spaventata, ha subito richiesto aiuto. In suo soccorso è arrivata una pattuglia della Polizia Locale per mettere in sicurezza lei e gli altri conducenti dei veicoli che percorrevano la galleria.

Gli agenti hanno segnalato visivamente il pericolo e fatto rallentare i mezzi in transito. Un carro attrezzi ha provveduto a rimuovere il veicolo fuori uso ed a liberare la carreggiata. Il tutto si è risolto bene ed in tempi brevi riducendo al minimo il disagio per la viabilità. Gli agenti, una volta arrivati sul posto, si sono accorti che per la giovane era la seconda volta.