Trasporti, formalizzato dalla giunta regionale il blocco degli aumenti per il servizio ferroviario

È stata approvata oggi dalla Giunta Regionale, su proposta dell’assessore ai Trasporti Marco Scajola, la sospensione dell’aumento delle tariffe del servizio ferroviario, pari al 2,5%, che sarebbero dovute scattare a decorrere dall’inizio del 2025.

La delibera odierna è, di fatto, la formalizzazione di quanto richiesto nella lettera inviata il 30 dicembre scorso dal presidente Marco Bucci e dallo stesso assessore Scajola a Trenitalia. La decisione è stata assunta sia alla luce dei disagi che avranno gli utenti a seguito dei numerosi lavori infrastrutturali previsti nel 2025, sia per i recenti guasti e disservizi che hanno interessato le tratte liguri.

“Con l’atto di oggi formalizziamo quanto già anticipato a Trenitalia – dichiarano il presidente della Regione Marco Bucci e l’assessore ai Trasporti Marco Scajola - Per il 2025 non ci sarà dunque alcun aumento per chi utilizza il treno in Liguria. Ribadiamo come la nostra amministrazione abbia ritenuto inammissibile un incremento dei prezzi di biglietti e abbonamenti in questo periodo storico in cui l’utenza ha dovuto affrontare diversi disservizi e in cui verranno via via aperti numerosi cantieri infrastrutturali”. Coloro che avessero già acquistato titoli di viaggio aumentati saranno rimborsati pro quota. Trenitalia renderà note le modalità per fare richiesta e assicura che, entro pochi giorni, verranno aggiornati tutti i canali di vendita con il ritorno dei prezzi alle tariffe 2024.