Continua il calo di Bitcoin mentre Meme Index raggiunge 2 milioni di dollari in presale

La drammatica caduta di Bitcoin in due giorni ha scosso il mercato delle criptovalute, cancellando quasi tutti i guadagni dell'inizio del 2025 e scatenando una nuova ondata di ansia tra gli investitori.

Tra i timori per l'aumento dell'inflazione, il rialzo dei rendimenti obbligazionari e le potenziali politiche tariffarie degli Stati Uniti sotto la nuova amministrazione Trump, Bitcoin è sceso nuovamente oggi a 94.232$, lasciando i trader a dibattere sulla sua prossima mossa. La situazione della nuova meme coin MEMEX, del progetto Meme Index, sembra invece più rosea. Sono stati già raccolti oltre 2 milioni di dollari e si prospetta un investimento potenzialmente 10x per il 2025. Per seguire gli sviluppi del progetto è possibile partecipare alle discussioni in merito sulla pagina social ufficiale X o sul canale Telegram.

Politica della Fed e preoccupazioni tariffarie

La svendita è iniziata all'inizio di questa settimana quando i solidi dati economici degli Stati Uniti hanno suscitato timori che la Federal Reserve potesse mantenere una posizione aggressiva più a lungo del previsto. Il rendimento del Tesoro a 10 anni degli Stati Uniti è aumentato, mettendo sotto pressione gli asset rischiosi.

Bitcoin, che a inizio settimana ha brevemente superato i 102.000 dollari, è crollato prima a meno di 93.000 dollari, risalendo solo di poco. Al momento della pubblicazione, il prezzo è di poco superiore ai 94.000$, con un calo giornaliero dell’1,52%.

I verbali dell'ultima riunione della politica della Federal Reserve avrebbero evidenziato crescenti preoccupazioni per le pressioni inflazionistiche. Inoltre, l'incertezza sulle potenziali politiche tariffarie del presidente eletto Donald Trump avrebbe ulteriormente contribuito al nervosismo del mercato.

Questi fattori stanno spingendo i trader a rivedere le aspettative per il 2025, con i tagli dei tassi che potrebbero essere meno numerosi del previsto. Storicamente, i tagli dei tassi hanno sostenuto i prezzi di Bitcoin, mentre gli aumenti hanno avuto l'effetto opposto. Qualsiasi segnale di ritardi nei tagli potrebbe ostacolare la traiettoria ascendente di Bitcoin, mantenendo i trader sul filo del rasoio.

Prospettive a lungo termine

Le prospettive a lungo termine di Bitcoin rimangono legate a un'adozione più ampia, alla chiarezza normativa e all'innovazione tecnologica. Con il 2024 che ha segnato tappe significative come le approvazioni degli ETF spot e l'adozione istituzionale, gli investitori restano cautamente ottimisti sul ruolo di Bitcoin nei portafogli. Tecnicamente, BTC sta affrontando un momento di ribasso. La criptovaluta potrebbe trovare supporto a 91.829 dollari.

Meme Index, i panieri di meme coin infiammano i trader

Meme Index è il primo progetto indicizzato e decentralizzato per meme coin, che punta a offrire un’ampia esposizione al mercato agli investitori, riducendo al contempo il rischio o comunque creando delle prospettive che permettano a tutti di stabilire la propria tolleranza.

Disponendo del token nativo MEMEX, gli investitori potranno scegliere tra quattro diversi indici o panieri. Il Titan Index includerà le meme coin più consolidate, molte delle quali con valutazioni da miliardi di dollari. Il paniere probabilmente comprenderà asset come Dogecoin, Shiba Inu e Pepe.

Allo stesso modo, il Moonshot Index includerà le meme coin in forte ascesa, quei token che hanno mostrato una crescita eccezionale e sono pronti a raggiungere il miliardo di dollari di valutazione. Questo paniere potrebbe includere progetti come Notcoin, First Neiro On Ethereum e Snek.

Il terzo è il Midcap Index, che presenterà asset con valutazioni tra i 50 e i 250 milioni di dollari. Gli investitori potrebbero trovare le prossime meme coin di Binance in questo paniere, soprattutto perché la principale borsa mondiale ha recentemente elencato crypto asset a bassa capitalizzazione.

Infine, il Frenzy Index includerà meme coin ad alto rischio e alto rendimento. Questo indice è pensato per i cosiddetti "degens", ovvero i grandi appassionati di meme coin. Potrebbe offrire ritorni eccezionali, specialmente nel prossimo superciclo delle meme coin.

Saranno i possessori di MEMEX, inoltre, a votare quali meme coin includere in ciascun paniere, una caratteristica che ha decisamente sorpreso gli esperti. Questo permetterà agli investitori di beneficiare dell'intelligenza della community, guadagnando da investimenti che altrimenti avrebbero potuto perdere. Inoltre, sarebbe estremamente improbabile che un token truffa venga incluso nel paniere.

Con la sua proposta di valore unica, non sorprende che gli investitori più accorti stiano definendo Meme Index una delle migliori criptovalute da acquistare ora.

