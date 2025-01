Nuova batteria di conferimento per i rifiuti in piazza XX Settembre a Ventimiglia.

E' stata posizionata nei giorni scorsi, in sostituzione alla batteria di via Aprosio, per andare incontro alle esigenze dei residenti della zona.

"Le aree interessate al conferimento sono via Aprosio, via Cavour, via Mameli, via Metella, via Agricola, parte di via Hanbury e piazza XX Settembre" - fa sapere il Comune.