Bordighera: al via dal 14 gennaio il rilascio di certificati e carte di identità elettronica senza appuntamento

Dal 14 gennaio prossimo l’Ufficio Anagrafe di Bordighera rilascerà i certificati e la carta d’identità elettronica (CIE) senza necessità di richiedere appuntamento, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

Per ottenere il documento d’identità sarà quindi sufficiente presentarsi allo sportello con tutta la documentazione utile, che consiste in:

- 1 fototessera recente (non antecedente a 6 mesi)

- tessera sanitaria

- carta d’identità scaduta o deteriorata

- in caso di furto o smarrimento, la denuncia all’autorità giudiziaria italiana

- la somma di € 23,00, pagabile in contanti o con POS

- nel caso in cui la carta d’identità debba essere rilasciata a un minore, la presenza di entrambi i genitori o tutori e/o delega del genitore assente

“E’ un’importante novità, che va incontro alle esigenze dell’utenza in direzione di un sempre più semplice e immediato rapporto tra Cittadini e Pubblica Amministrazione - commenta l’Assessore Martina Sferrazza - visto che la CIE è l'unica identità fisica e digitale certificata ed è indispensabile per accedere a molti portali pubblici online: velocizzare l’iter per ottenerla o rinnovarla, senza dover fissare preventivamente un appuntamento, è il concreto miglioramento di un servizio di cui tutti, prima o poi, devono usufruire. Sono particolarmente soddisfatta di questo risultato e desidero ringraziare tutto il personale dell’Ufficio Anagrafe per l’impegno e la collaborazione spesi per raggiungerlo".