Porte aperte a studenti e famiglie, open day all’istituto comprensivo Bordighera

Open day all’istituto comprensivo Bordighera. La scuola dell'infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado apriranno le porte a studenti e famiglie che vorranno visitare l'istituto e conoscere l'offerta formativa.

"Proseguono gli appuntamenti con gli open day dell’istituto comprensivo Bordighera" - fa sapere la dottoressa Tiziana Montemarani, dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Bordighera - "Dopo gli incontri di dicembre, le famiglie avranno un’altra occasione per scoprire la scuola, esplorare i suoi ambienti, incontrare il corpo docente, approfondire l’organizzazione scolastica, le metodologie didattiche adottate e scoprire nel dettaglio l’offerta formativa proposta".

Si potrà scoprire la scuola dell'infanzia il 13 gennaio, dalle 10.30 alle 11.30 sono previsti laboratori nel plesso Rodari, e il 16 gennaio, dalle 10 alle 10.45 sono previsti laboratori nel plesso Edmondo De Amicis mentre dalle 11 alle 11.45 i laboratori saranno nel plesso di via Lamboglia. Per quanto riguarda la scuola primaria mercoledì 8 gennaio dalle 13.30 alle 14.15 sarà aperto il plesso Maria Primina; dalle 14.30 alle 15.15 il plesso Rodari, dalle 15.30 alle 16.16 il plesso Edmondo De Amicis. La scuola secondaria di primo grado si potrà visitare giovedì 9 gennaio dalle 17 alle 18.30.

"A febbraio scade il termine ultimo per le iscrizioni scolastiche e gli open day sono il momento di massima trasparenza e apertura nell’incontro tra scuola e famiglie, chiamate in questo periodo dell’anno a una delicata scelta per il futuro scolastico dei propri figli. Questi incontri accompagneranno chi parteciperà alla scoperta del progetto educativo dell’istituto per orientarsi con maggiore consapevolezza" - sottolinea Montemarani - "La scuola è un luogo di crescita, attraverso questi appuntamenti speriamo di rendere ancora più chiaro il valore del percorso che proponiamo ai nostri studenti. La partecipazione agli open day rappresenta un’ occasione imperdibile di confronto e dialogo con le famiglie, siamo lieti di accogliere tutti coloro che desiderano conoscere da vicino la nostra realtà".