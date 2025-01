Presepe vivente di Ranzo, vice presidente Alessandro Piana: Liguria è terra che sa custodire le sue radici

"È con immenso piacere che partecipo, oggi, al tradizionale presepe vivente di Ranzo, nel suggestivo borgo della Valle Arroscia. Un evento storico giunto alla sua 32ª edizione. Si tratta di un’occasione unica per riscoprire e valorizzare mestieri e sapori di un tempo. La Liguria è una terra che sa custodire e valorizzare le sue radici. Il Presepe Vivente di Ranzo è un esempio splendido di come la tradizione possa unire le generazioni. È un piacere vedere tanti bambini del paese che, con entusiasmo e autenticità, animano i mestieri tradizionali del presepe all’interno delle vie del borgo". Lo dice in una nota il vice presidente della Regione Liguria Alessandro Piana.

"La manifestazione - termina - è un’esperienza da vivere anche per il palato, visto che si possono gustare tanti prodotti tipici, che vengono fatti a mano, come i ravioli fritti, il pan fritto, le frittelle di mele, rendendo questo appuntamento unico anche dal punto di vista enogastronomico. Un particolare ringraziamento alla Pro Loco che con tanto impegno e passione organizza ogni anno l’evento, al sindaco Giancarlo Cacciò e a tutta l’Amministrazione comunale. Valorizzare le tradizioni significa guardare al futuro, ma senza dimenticare il valore delle nostre radici”.