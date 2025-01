L'assessore regionale Scajola alla 32a edizione del presepe vivente di Ranzo

L'assessore regionale all'Urbanistica e al Paesaggio Marco Scajola ha partecipato oggi, su invito del sindaco Giancarlo Cacciò, al Presepe vivente di Ranzo.

Lo storico evento, giunto alla sua 32a edizione, è stato organizzato dalla Pro Loco del paese con l'intento di far riscoprire i mestieri e sapori di una volta nella giornata dell'Epifania.

"Questo tipo di appuntamenti valorizzano il nostro entroterra facendone conoscere tradizioni e peculiarità- dice l'assessore regionale Marco Scajola -. Come Regione Liguria abbiamo lavorato molto in questi anni e continueremo a farlo anche nel 2025 per migliorare i nostri borghi con interventi specifici utili sia per i residenti sia per i turisti. Nella sola valle Arroscia, attraverso il Programma regionale di rigenerazione urbana, abbiamo messo in cantiere 10 progetti dal 2021 a oggi per un investimento totale di circa 2 milioni di euro. Risorse fondamentali per questi territori che devono diventare, sempre più, un fiore all'occhiello della Liguria".