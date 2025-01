Epifania: nelle calze liguri un trionfo di dolci tipici e artigianali

L'Epifania rappresenta la chiusura delle festività natalizie ed è una delle celebrazioni più amate in Italia. Originariamente una festa pagana e poi cristiana, oggi è la giornata dedicata ai bambini, caratterizzata dalla tradizione delle calze piene di dolciumi. Nonostante l'evoluzione dei tempi, il legame con le tradizioni locali si è rafforzato, trasformando questo momento in una celebrazione delle specialità dolciarie artigianali di ogni regione.

Anche in Liguria, l’Epifania rappresenta un momento speciale per riscoprire antiche ricette che, tramandate di generazione in generazione, custodiscono storie di un passato ancora vivo nei gesti e nei sapori della nostra terra. CNA Imperia, insieme ai suoi “Pasticceri”, si fa portavoce delle tradizioni dolciarie locali, celebrando questa ricorrenza come occasione per valorizzare l’autenticità e la ricchezza culturale della nostra regione. Grazie alla maestria artigiana e alla passione dei suoi membri, CNA Dolciari preserva e reinterpreta i dolci tipici della Liguria, simbolo di un patrimonio gastronomico unico che continua a raccontare chi siamo.

Anicini: i biscotti dell'Epifania

Tra i dolci più rappresentativi della Liguria per questa festività troviamo gli Anicini. Questi biscotti, dal sapore unico grazie ai semi di anice, sono perfetti da accompagnare con un bicchiere di vino o un tè caldo. La loro consistenza croccante e la preparazione semplice, senza l’aggiunta di grassi, li rendono un simbolo della cucina ligure più autentica e genuina.

Ciambella dei Re Magi: un dolce simbolico

Un altro dolce tipico è la Ciambella dei Re Magi, una corona soffice decorata con frutta secca e canditi, ispirata al viaggio dei Re Magi. Questo dolce, che richiama la tradizione delle focacce dolci delle feste, rappresenta il dono ideale per concludere in dolcezza il periodo natalizio.

Pandolce genovese: la tradizione che unisce le feste

Il Pandolce Genovese, pur essendo tradizionalmente associato al Natale, si trova spesso anche sulle tavole dell’Epifania. Questo dolce è il simbolo della prosperità, con ingredienti che simboleggiano abbondanza e fortuna: uvetta, canditi e pinoli.

Torta dei Re Magi

La Torta dei Re Magi, tipica del Ponente ligure, è un altro dolce legato all’Epifania. Questa torta lievitata, spesso a forma di ciambella, è decorata con frutta secca e canditi. In alcune versioni, all’interno viene nascosta una fava o una piccola sorpresa, seguendo una tradizione simile a quella di altri dolci epifanici europei.

Tradizioni e usanze liguri per l’Epifania

In alcune località della Liguria, l’Epifania è accompagnata da eventi e manifestazioni che celebrano l’arrivo dei Re Magi. A Genova, ad esempio, è tradizione che la Befana si cali dalla scala dei Vigili del Fuoco in Piazza Matteotti, distribuendo dolci e caramelle ai bambini, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Inoltre, in alcune zone della regione, si usa accendere un grosso ceppo nel focolare che arde dalla Vigilia di Natale fino all’Epifania, seguendo un'antica tradizione con valenza purificatoria e propiziatoria.

Dichiarazione del Segretario di CNA Imperia, Luciano Vazzano

“L’Epifania è un momento ideale per celebrare l’eccellenza artigianale e il valore delle tradizioni dolciarie della Liguria. Dolci come gli Anicini e la Ciambella dei Re Magi non sono soltanto espressioni della nostra cultura, ma anche simboli di un’identità che ci unisce e ci definisce. CNA Imperia si pone come custode e promotore di queste tradizioni, lavorando affinché continuino a essere tramandate, valorizzate e apprezzate da nuove generazioni e appassionati di ogni luogo.”

In conclusione, l’Epifania in Liguria non è solo una celebrazione religiosa, ma anche un momento per riscoprire la bellezza delle tradizioni dolciarie artigianali e delle usanze locali, che rendono la nostra regione unica e speciale.