Vallebona, tornano il Bike tour della Befana e 'al fuoco la Befanina'

Bike tour della Befana e 'al fuoco la Befanina' animeranno Vallebona il 6 gennaio.

Una giornata di divertimento per grandi e piccini che prenderà il via con la terza edizione del Bike tour della Befana, che partirà alle 9.30 dalla chiesetta di Sant'Ampelio a Bordighera. Il percorso panoramico di media difficoltà, lungo 23 chilometri e della durata di tre ore, prevede l'arrivo in paese dopo aver risalito le pendici del Monte Nero, essere giunti in cima ed essere poi scesi giù verso Seborga su una divertente traccia che attraversa la valle fino a raggiungere il centro storico di Vallebona dove, nella piazza del fuoco, ci saranno birra e salsiccia ad attendere i ciclisti avventurosi. All'evento, organizzato dal comune di Vallebona in collaborazione con Ligurian Life, si potrà partecipare con e-bike e bicicletta muscolare.

Nel pomeriggio, invece, arriverà la Befana. Dalle 16 in piazza Marconi sono previsti una merenda con pane e cioccolato presso il "fògu" aspettando l’arrivo della Befana, che distribuirà cioccolatini e caramelle, e uno spettacolo magico de La compagnia Teatro Scalzo di Genova. Dalle 17.30, invece, verrà bruciata la tradizionale "befanina" come simbolo di buon auspicio, presso il "fògu du bambin", acceso la notte di Natale e custodito dai volontari del paese. L'evento, organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione comunale e l’associazione culturale “A Cria", conclude il calendario delle manifestazioni proposte dal Comune durante le festività natalizie.