Sanremo: scontro tra due auto a San Martino, un 70enne lievemente ferito e traffico in tilt (Foto)

Lieve incidente stradale, questo pomeriggio intorno alle 13.30 nel quartiere di San Martino a Sanremo, all’incrocio tra via Lamarmora e corso Cavallotti.

Due auto si sono scontrate, probabilmente per una mancata precedenza. I danni ai mezzi sono stati particolarmente ingenti ma, per fortuna, non si sono registrati gravi feriti.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 ed un’ambulanza che ha portato un uomo di 70 in ospedale. L’incidente è stato rilevato dalla Polizia Municipale. Lunghe code per consentire i soccorsi.