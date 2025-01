Il vice presidente regionale Alessandro Piana nei pronto soccorso di Imperia e Sanremo: “Auguri di buon anno e grazie a tutto il personale sanitario”

“Colgo l’occasione, con questa visita nei pronto soccorso di Imperia e Sanremo, per portare i miei personali auguri di buon anno a medici, infermieri e a tutto il personale sanitario, esprimendo la più profonda gratitudine per l’impegno e la dedizione che dimostrano quotidianamente".

"Il loro lavoro è fondamentale - prosegue - in ogni momento dell’anno, ma assume un valore ancora più prezioso durante le festività, quando sacrificano il tempo con le proprie famiglie per garantire assistenza e cure ai cittadini. Un sentito ringraziamento alle direzioni sanitarie e amministrative degli ospedali, per il loro lavoro di coordinamento e gestione, essenziale per garantire l’efficienza dei servizi e la qualità delle cure. Oltre che i pronto soccorso ho visitato diversi reparti, tra cui quello di Urologia, a Imperia, una vera eccellenza e il punto nascite dell’ospedale Borea di Sanremo, recentemente rinnovato e dotato delle più moderne attrezzature. Grazie a tutti coloro che, con grande professionalità e umanità, continuano a rappresentare un pilastro essenziale per la nostra sanità regionale".

"Regione Liguria - termina Piana - continuerà a sostenere con forza il lavoro e le necessità del personale sanitario perché ne riconosce il ruolo centrale per la comunità”.