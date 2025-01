Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 2 a lunedì 6 gennaio 2025 in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 2 GENNAIO



SANREMO

8.00-19.00. Presepe francescano in occasione dell’Anno Santo: dopo oltre cinquant'anni ritorna in esposizione il grande presepe dei Frati Cappuccini di Sanremo ambientato in una immaginaria piazza della Sanremo vecchia. Via Cappuccini 52, affianco al Casinò (h 8/12-15.30/19)



10.00. Visita guidata alla Sanremo di Italo Calvino lungo la Strada di San Giovanni. A cura di Liguria da Scoprire (10 euro). Ritrovo davanti al ‘pino’ di Piazza Colombo, info 327 0824866 (più info)



10.00. ‘La Casa da Gioco si mette in mostra’: mostra nell’ambito dei festeggiamenti per i 120 anni del Casinò di Sanremo per ricordare alcuni momenti saglienti della storia dell’azienda turistica principale della Riviera. Porta teatro della casa da gioco, ingresso libero e gratuito

10.00-18.00. Mostra ‘Da Rosa Genoni ad oggi, moda e impegno sociale’ con abiti storici, oggetti e disegni. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 6 gennaio (h 10/13-15/18)



11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

15.00-19.00. ‘Luna Park dei Fiori’: giostre, colori e tanto divertimento per tutta la famiglia (dal lunedì al giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24.00). Piazzale Carlo Dapporto & Lungomare Vittorio Emanuele II, fino al 12 gennaio (più info)



15.30. Avventura in costume per bambini ‘Camelot, Re artù’. Piazza Borea d’Olmo

16.00-21.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo, fino al 6 gennaio (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22)



16.00. Esibizione musicale ‘I kill the DJ’ (piazza Eroi Sanremesi c/o Statua Siro Carli) + Marching band (centro cittadino) + esibizione dell’ensemble di ottoni o legni in formazione cameristica della Banda Musicale Città di Sanremo (via Matteotti, davanti Cinema Centrale) + esibizione musicale ‘I suoni del Natale a Sanremo’ (via De Benedetti) + esibizione musicale (via Matteotti, angolo Via Cavour)

17.00. Concerto ‘Note senza confini’ (piazza Colombo) + esibizione del duo musicale ‘Compagnia Musical I Love You’ (via Mameli) + esibizione musicale ‘I suoni del Natale a Sanremo’ (via Escoffier) + esibizione musicale ‘Pianisti e non solo’ (via Matteotti, angolo Via Corradi) + esibizione musicale ‘I suoni del Natale a Sanremo’ (via Corradi)



IMPERIA



9.00-19.00. Presepe di Sant’Agata: una grotta realizzata con materiali naturali autentici e oltre 250 strutture, molte delle quali animate, che contribuiscono a rendere il presepe una vera e propria opera d'arte vivente. Chiesa Parrocchiale di Sant'Agata, fino al 6 gennaio (feriali h 14/18.30, sabato e festivi h 9/12.15-14.15/19)

14.30-23.00. ‘Luna Park invernale 2024’ con numerose attrazioni: il 12 gennaio ‘tutti in giostra’ ad un prezzo super 1 o 2 euro. Piazzale Maestri del Commercio a Oneglia, fino al 19 gennaio (dal lunedì al venerdì h 14.30/19.30-21.00/23, prefestivi e festivi h 10.30/12.30-14.39/24)



15.00-19.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio sul porto di Oneglia. Aperta fino all'8 gennaio (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 10/12.30-15/19.30-21/24)



VENTIMIGLIA



9.30-18.00. Esposizione delle opere in gara del Concorso dei ‘Presepi Poveri’ (31ª edizione). Oratorio dei Neri in Via Garibaldi nel centro storico (cerimonia di premiazione domenica 5 gennaio alle 15.30), fino al 6 gennaio



BORDIGHERA



9.00-18.00. Presepi int’i Carugi a Borghetto San Nicolò, fino al 12 gennaio

10.00-19.00. La Via dei Presepi nel centro storico (h 10/13-16/19), fino al 6 gennaio



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Attimi per sempre’ di Enzo Giordano. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, fino al 12 gennaio

OSPEDALETTI

11.00. Cimento invernale: il primo tuffo dell’anno con ritrovo ai Bagni Regina



11.00-19.00. ‘Geonirica - Sogni acrilici’: mostra ed eventi collaterali a cura di Fabio Del Beccaro. Sala eventi ‘La Piccola’, fino al 4 gennaio (h 11/13-14/19)

TAGGIA ARMA



10.00. ‘Taggia: Città dei Presepi’: i visitatori saranno trasportati in un percorso incantevole tra le vie del borgo, dove sono stati allestiti una serie di bellissimi presepi realizzati artigianalmente dalla popolazione locale. Fino al 6 gennaio



14.30. Visita guidata gratuita del centro storico di Taggia. Ritrovo in piazza IV Novembre, info e prenotazioni al 338 6913335

DIANO MARINA



10.00-18.00. ‘Presepe artistico’ a cura della Confraternita della SS. Annunziata. Oratorio SS. Annunziata, fino al 6 gennaio (h 10/12-16/18)



16.00-19.00. Mostra ‘Infinitely delicate landscapes’ di Giacomo Costa. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 5 gennaio (tutti i giorni domenica chiuso)

16.00. ‘Pomeriggi in musica’: animazione musicale con Paolo Bianco in Piazza Martiri della Libertà



ENTROTERRA

BADALUCCO



10.00. ‘Natale in (con)corso’: allestimento di Presepi nei carruggi, piazzette e cortili del paese. Fino al 6 gennaio



DIANO CASTELLO

9.00. 43esima edizione della Mostra dei Presepi nella Chiesa di San Giovanni in piazza Monsignor Massone, fino al 6 gennaio

15.00. ‘Un Natale coi Fiocchi’: spettacolo natalizio con maghi, giocolieri, equilibristi e zucchero filato per tutti con gli artisti della FEM Spettacoli. Centro storico



DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2024’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 Gennaio alle ore 17.30 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)



MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025



PORNASSIO

10.00. ‘I Presepi nel Borgo di Ottano’: numerose rappresentazioni della Natività realizzate dagli abitanti e bambini con ambientazioni sia classiche che innovative, utilizzando materiali di diversa natura con un occhio particolare verso quelli di riciclo. Vie della Frazione di Ottano. Una mappa installata nella piazza del borgo agevolerà la visita alle persone. Fino al 6 gennaio (a cura dell'Associazione Nova Kronos)



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00. Noël à Cannes: tradizionale Villaggio di Natale arricchito di nuovi eventi + pista di pattinaggio sulle Allées de la Liberté + luminarie e i festeggiamenti in programma a La Bocca e République, fino al 5 gennaio (più info)



MENTON



10.00. Natale a Mentone: spettacoli, giostre, laboratori e animazioni di strada. Luoghi vari, fino al 5 gennaio (il programma a questo link)



MONACO



11.00. ‘Villaggio di Natale - Pan di zenzero e prelibatezze natalizie’: 21 bancarelle servono deliziosi spuntini caldi e 24 graziosi chalet vendono ogni genere di regalo stagionale + giostre e attrazioni, tra cui la ruota panoramica, il giro dell'albero di Natale, la giostra, lo slittino, la slitta di Babbo Natale e una giostra natalizia per i più piccoli. Novità di quest'anno anche un divertente percorso natalizio. Quai Albert Ier, fino al 5 gennaio (più info)



19.30. ‘La bisbetica domata’: spettacolo di balletto sulle coreografie di Jean-Christophe Maillot e con l'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Igor Dronov. Salle des Princes del Grimaldi Forum (più info)



NICE



14.00-23.00. Luna Park al Palais des Expositions fino al 5 gennaio (più info)



14.00 & 16.30. Rêves de Cirque ritorna con la seconda stagione ‘L’Odyssée Prodigieuse’, la meravigliosa avventura del Circo! 2 ore di spettacolo grandioso per tutta la famiglia e tutte le generazioni. M.I.N d'Azur - Marche Gare (accesso porte B 9-11) Boulevard Georges Pompidou, fino al 5 gennaio (più info)



VENERDI’ 3 GENNAIO



SANREMO



8.00-19.00. Presepe francescano in occasione dell’Anno Santo: dopo oltre cinquant'anni ritorna in esposizione il grande presepe dei Frati Cappuccini di Sanremo ambientato in una immaginaria piazza della Sanremo vecchia. Via Cappuccini 52, affianco al Casinò (h 8/12-15.30/19)



10.00. Alfred Nobel ritorna a Sanremo: visita della villa e del parco, accompagnati dal sosia del famoso scienziato (15 euro incluso il biglietto d’ingresso). Ritrovo all’ingresso Villa Nobel, in Corso Cavallotti 116, info 338 1375423 (più info)



10.00. ‘La Casa da Gioco si mette in mostra’: mostra nell’ambito dei festeggiamenti per i 120 anni del Casinò di Sanremo per ricordare alcuni momenti saglienti della storia dell’azienda turistica principale della Riviera. Porta teatro della casa da gioco, ingresso libero e gratuito

10.00-18.00. Mostra ‘Da Rosa Genoni ad oggi, moda e impegno sociale’ con abiti storici, oggetti e disegni. Alle 16, ‘Aspetti socio-culturali dell’evoluzione dei canoni estetici: emancipazione e sostenibilità al femminile’: conferenza della dott.ssa Tiziana Lazzari. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 6 gennaio (h 10/13-15/18)



10.30. Esibizione musicale di Massimo D’Alessio al Mercato Annonario



11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



15.00-18.00. Mostra Fotografica ‘Entrada Proibida’ di Pino Ninfa: percorso per immagini che racconta un ambito importante e fondamentale come quello della Foresta Amazzonica, per riflettere sul delicato equilibrio fra natura e agire umano. Evento a cura dell'Associazione Culturale Spazivisivi. Chiesa S. Brigida nella Pigna, fino al 12 gennaio (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/13-15/18)

15.00-24.00. ‘Luna Park dei Fiori’: giostre, colori e tanto divertimento per tutta la famiglia (dal lunedì al giovedì h 15/19, venerdì e sabato h15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24.00). Piazzale Carlo Dapporto & Lungomare Vittorio Emanuele II, fino al 12 gennaio (più info)



15.30. Spettacolo per bambini ‘Love Christmas Circus’ in piazza Borea d’Olmo

16.00. ‘Swing Corner of Christmas’: spettacolo musicale con brani di Pippo Barzizza, Demo Bruzzone e Dodo Goya riproposti dal mandolino di Freddy Colt che dialoga con il flauto e il sax di Marco Moro e l’accompagnamento di Fofo Bruccoleri alla chitarra e Giuliano Raimondo al contrabbasso. Portico del Palafiori

16.00. Concerto ‘Note senza confini’ (via Matteotti, angolo Via Cavour) + esibizione musicale duo Beat Less (via Matteotti, angolo Via Corradi)



16.00-21.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo, fino al 6 gennaio (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22)



17.00. Esibizione musicale ‘I suoni del Natale a Sanremo’ (piazza Colombo) + esibizione musicale ‘I suoni del Natale a Sanremo’ (via Mameli) + spettacolo di intrattenimento ‘Il Vigile Urbano’ e ‘Akkademia da Zirko Bobosky’ (via Escoffier) + esibizione musicale ‘I suoni del Natale a Sanremo’ (via Matteotti, davanti Cinema Centrale) + esibizione musicale del duo The Cube (via Corradi c/o pozzo) + esibizione musicale a cura dell’Associazione Musicale G.B. Pergolesi (via De Benedetti)

21.00. ‘Quadrantidi: aspettando le stelle cadenti dell'inverno!’: osservazioni astronomiche nella notte di massima attività delle meteore Quadrantidi. Frazione San Romolo, partecipazione ad offerta libera. Prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554

IMPERIA



14.00-18.30. Presepe di Sant’Agata: una grotta realizzata con materiali naturali autentici e oltre 250 strutture, molte delle quali animate, che contribuiscono a rendere il presepe una vera e propria opera d'arte vivente. Chiesa Parrocchiale di Sant'Agata, fino al 6 gennaio (feriali h 14/18.30, sabato e festivi h 9/12.15-14.15/19)

14.30-23.00. ‘Luna Park invernale 2024’ con numerose attrazioni: il 12 gennaio ‘tutti in giostra’ ad un prezzo super 1 o 2 euro. Piazzale Maestri del Commercio a Oneglia, fino al 19 gennaio (dal lunedì al venerdì h 14.30/19.30-21.00/23, prefestivi e festivi h 10.30/12.30-14.39/24)



15.00-19.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio sul porto di Oneglia. Aperta fino all'8 gennaio (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 10/12.30-15/19.30-21/24)

VENTIMIGLIA

9.30-18.00. Esposizione delle opere in gara del Concorso dei ‘Presepi Poveri’ (31ª edizione). Oratorio dei Neri in Via Garibaldi nel centro storico (cerimonia di premiazione domenica 5 gennaio alle 15.30), fino al 6 gennaio



BORDIGHERA

9.00-18.00. Presepi int’i Carugi a Borghetto San Nicolò, fino al 12 gennaio



10.00-19.00. La Via dei Presepi nel centro storico (h 10/13-16/19), fino al 6 gennaio



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Attimi per sempre’ di Enzo Giordano. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, fino al 12 gennaio

OSPEDALETTI



11.00-19.00. ‘Geonirica - Sogni acrilici’: mostra ed eventi collaterali a cura di Fabio Del Beccaro. Sala eventi ‘La Piccola’, fino al 4 gennaio (h 11/13-14/19)



TAGGIA ARMA



10.00. ‘Taggia: Città dei Presepi’: i visitatori saranno trasportati in un percorso incantevole tra le vie del borgo, dove sono stati allestiti una serie di bellissimi presepi realizzati artigianalmente dalla popolazione locale. Fino al 6 gennaio



21.00. ‘Frequenze: Voci del territorio - I concerti dell’Avvento': concerto di musica classica dedicato all'Avvento. Teatro parrocchiale di Arma



DIANO MARINA

9.00-18.00. ‘Aspettando la Befana’: mercatino a cura dell'associazione Culturale ‘La Luna’ in Viale Kennedy

10.00. ‘Sapori e Tradizioni’ (11ª edizione): prodotti tipici e golosità, eventi collaterali (concerti, laboratori, animazione per bambini) a cura dell'associazione Vivi Diano Marina con Noi. Centro Storico, anche domani



10.00-18.00. ‘Presepe artistico’ a cura della Confraternita della SS. Annunziata. Oratorio SS. Annunziata, fino al 6 gennaio (h 10/12-16/18)



16.00-19.00. Mostra ‘Infinitely delicate landscapes’ di Giacomo Costa. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 5 gennaio (tutti i giorni domenica chiuso)



ENTROTERRA

BADALUCCO



10.00. ‘Natale in (con)corso’: allestimento di Presepi nei carruggi, piazzette e cortili del paese. Fino al 6 gennaio



DIANO CASTELLO

9.00. 43esima edizione della Mostra dei Presepi nella Chiesa di San Giovanni in piazza Monsignor Massone, fino al 6 gennaio



DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2024’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 Gennaio alle ore 17.30 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)



11.00 & 15.00. ‘Un brindisi alla Corte dei Doria’: visita guidata del Castello Doria e brindisi con Vini Liguri Doc e Michette di Dolceacqua (10 euro a persona comprensivo di ingresso, visita guidata e degustazione). Castello Doria, info e prenotazioni 0184 229507 o info@cooperativa-omnia.com



MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025



PORNASSIO

10.00. ‘I Presepi nel Borgo di Ottano’: numerose rappresentazioni della Natività realizzate dagli abitanti e bambini con ambientazioni sia classiche che innovative, utilizzando materiali di diversa natura con un occhio particolare verso quelli di riciclo. Vie della Frazione di Ottano. Una mappa installata nella piazza del borgo agevolerà la visita alle persone. Fino al 6 gennaio (a cura dell'Associazione Nova Kronos)



TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



15.00-18.00. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)



FRANCIA

CANNES



11.00. Noël à Cannes: tradizionale Villaggio di Natale arricchito di nuovi eventi + pista di pattinaggio sulle Allées de la Liberté + luminarie e i festeggiamenti in programma a La Bocca e République, fino al 5 gennaio (più info)



MENTON



10.00. Natale a Mentone: spettacoli, giostre, laboratori e animazioni di strada. Luoghi vari, fino al 5 gennaio (il programma a questo link)



MONACO



11.00. ‘Villaggio di Natale - Pan di zenzero e prelibatezze natalizie’: 21 bancarelle servono deliziosi spuntini caldi e 24 graziosi chalet vendono ogni genere di regalo stagionale + giostre e attrazioni, tra cui la ruota panoramica, il giro dell'albero di Natale, la giostra, lo slittino, la slitta di Babbo Natale e una giostra natalizia per i più piccoli. Novità di quest'anno anche un divertente percorso natalizio. Quai Albert Ier, fino al 5 gennaio (più info)



19.30. ‘La bisbetica domata’: spettacolo di balletto sulle coreografie di Jean-Christophe Maillot e con l'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Igor Dronov. Salle des Princes del Grimaldi Forum (più info)



NICE



14.00-23.00. Luna Park al Palais des Expositions fino al 5 gennaio (più info)



14.00, 16.30 & 19.30. Rêves de Cirque ritorna con la seconda stagione ‘L’Odyssée Prodigieuse’, la meravigliosa avventura del Circo! 2 ore di spettacolo grandioso per tutta la famiglia e tutte le generazioni. M.I.N d'Azur - Marche Gare (accesso porte B 9-11) Boulevard Georges Pompidou, fino al 5 gennaio (più info)





SABATO 4 GENNAIO



SANREMO



8.00-19.00. Presepe francescano in occasione dell’Anno Santo: dopo oltre cinquant'anni ritorna in esposizione il grande presepe dei Frati Cappuccini di Sanremo ambientato in una immaginaria piazza della Sanremo vecchia . Via Cappuccini 52, affianco al Casinò (h 8/12-15.30/19)



9.00. Mercatino ‘Piccolo Brocante’ a cura dell’Assocazione Eventi Free in piazza San Siro



10.00. ‘La Casa da Gioco si mette in mostra’: mostra nell’ambito dei festeggiamenti per i 120 anni del Casinò di Sanremo per ricordare alcuni momenti saglienti della storia dell’azienda turistica principale della Riviera. Porta teatro della casa da gioco, ingresso libero e gratuito



10.00-18.00. Mostra ‘Da Rosa Genoni ad oggi, moda e impegno sociale’ con abiti storici, oggetti e disegni. Alle 16.00, ‘Rosa Genoni e I'antroposofia. Il Periodo Ligure’: conferenza dell’avv. Luciano Bertoli della Società Antroposofica di Milano. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 6 gennaio (h 10/13-15/18)

10.00-18.00. Mostra Fotografica ‘Entrada Proibida’ di Pino Ninfa: percorso per immagini che racconta un ambito importante e fondamentale come quello della Foresta Amazzonica, per riflettere sul delicato equilibrio fra natura e agire umano. Evento a cura dell'Associazione Culturale Spazivisivi. Chiesa S. Brigida nella Pigna, fino al 12 gennaio (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/13-15/18)



11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



14.30-22.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo, fino al 6 gennaio (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22)

15.00. Visita guidata alla Sanremo della Belle Epoque a cura dell’associazione ‘Liguria da Scoprire’ (10 euro, ragazzi fino a 15 anni gratis). Ritrovo davanti alla statua della Primavera in corso Imperatrice, info 338 1375423 (più info)

15.00-24.00. ‘Luna Park dei Fiori’: giostre, colori e tanto divertimento per tutta la famiglia (dal lunedì al giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24.00). Piazzale Carlo Dapporto & Lungomare Vittorio Emanuele II, fino al 12 gennaio (più info)



15.30. Spettacolo per bambini ‘Il Salottino delle Storie’ in piazza Borea d’Olmo



15.30. Esibizione musicale ‘Ensemble Pop Rock Fri Noz’ in Via Escoffier

16.00. Esibizione musicale duo Beat Less.Via De Benedetti



17.00. Concerto ‘Souvenir d’Italie’ con The Brilliant Tina Linetti’s (Piazza Colomb0) + esibizione musicale dell’Associazione Musicale G.B. Pergolesi (Via Matteotti, angolo Via Cavour) + esibizione musicale ‘I suoni del Natale a Sanremo’ (Via Matteotti, davanti Cinema Centrale) + esibizione musicale‘I suoni del Natale a Sanremo’ (Via Matteotti, angolo Via Corradi) + esibizione musicale di Gerlando Tortorici (Via Corradi c/o pozzo)

17.30. Spettacolo luminoso ‘Butterfly’ in Piazza Borea d’Olmo e Via Matteotti

21.00. ‘Imitamorfosi’ spettacolo di e con Claudio Lauretta, in arte Mister Voices. Roof Garden del Casinò

IMPERIA



9.00. ‘Befana Imperiese’: avvio dei saldi invernali in Via Bonfante - Galleria degli Orti - Via Monti -Via dell'ospedale - Via San Giovanni + dalle 15.30, animazione itinerante a cura di ‘Kenzo Clown dj’ con il Grinch e la Befana + dalle 16.30 alle 17.30, Merenda della Befana offerta dal Bar Ligure (fino esaurimento scorte) + Musica di sottofondo per tutta la durata dell'evento + Stand di artigianato artistico in via Bonfante a cura dell'Ass. Arte del Creare



9.00-19.00. Presepe di Sant’Agata: una grotta realizzata con materiali naturali autentici e oltre 250 strutture, molte delle quali animate, che contribuiscono a rendere il presepe una vera e propria opera d'arte vivente. Chiesa Parrocchiale di Sant'Agata, fino al 6 gennaio (feriali h 14/18.30, sabato e festivi h 9/12.15-14.15/19)



10.00-24.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio sul porto di Oneglia. Aperta fino all'8 gennaio (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 10/12.30-15/19.30-21/24)



10.30-24.00. ‘Luna Park invernale 2024’: il 12 gennaio “tutti in giostra” ad un prezzo super 1 o 2 euro. Piazzale Maestri del Commercio a Oneglia, fino al 19 gennaio (dal lunedì al venerdì h 14.30/19.30-21.00/23, prefestivi e festivi h 10.30/12.30-14.39/24)



18.00. Opportunità imperdibile per gli appassionati di astronomia e gli osservatori del cielo con i telescopi puntati verso la Luna per assistere all’occultazione Luna-Saturno + proiezione al Planetario di ‘Luna, la nostra compagna di viaggio’, esplorazione del nostro satellite naturale. Museo Navale e Planetario di Imperia, Calata Anselmi (info e prenotazioni a questo link)



21.00. 'Auguri in Musica - Memorial Franca Rambaldi': concerto di inizio d'anno animato dalla Schola Cantorum ‘Exultate Justi’ di Imperia, diretta dal M° Roberto Grasso - all'organo M° Andrea Verrando, e dal Coro ‘Loderò’ di Albenga, diretto dal M° Paolo Guido - alla chitarra Ilaria Forrisi. Evento a cura del Circolo Castelvecchio. Chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia di via Spontone, ingresso libero



VENTIMIGLIA

9.30-18.00. Esposizione delle opere in gara del Concorso dei ‘Presepi Poveri’ (31ª edizione). Oratorio dei Neri in Via Garibaldi nel centro storico (cerimonia di premiazione domenica 5 gennaio alle 15.30), fino al 6 gennaio



VALLECROSIA



8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

BORDIGHERA

9.00-18.00. Presepi int’i Carugi a Borghetto San Nicolò, fino al 12 gennaio

10.00-19.30. Aspettando la Befana – Christmas Guest’: villaggio della Befana con mercatino di dolciumi e prodotti della tradizione natalizia. Laboratori, intrattenimenti e giochi per bambini in Corso Italia, fino al 6 gennaio



10.00-19.00. La Via dei Presepi nel centro storico (h 10/13-16/19), fino al 6 gennaio



10.30. ‘140 anni dopo in compagnia di Claude Monet a Bordighera’: accompagnati da Carlo Bagnasco, Presidente Fondazione Pompeo Marian, si visiteranno i luoghi che l'hanno incantato, gli edifici da lui immortalati, i punti di vista da lui prescelti. Ritrovo è all'ingresso di Villa Pompeo Mariani, Via Fontana Vecchia 5 (7 euro a persona), info e prenotazioni al 347 2364922

17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Attimi per sempre’ di Enzo Giordano. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, fino al 12 gennaio



OSPEDALETTI



11.00-19.00. ‘Geonirica - Sogni acrilici’: ultimo giorno della mostra a cura di Fabio Del Beccaro. Sala eventi ‘La Piccola’ (h 11/13-14/19)

15.30. ‘Un Natale con i fiocchi: spettacolo di Natale con l’acrobata squilibrio a cura di Fem Spettacoli. Piazza IV Novembre

TAGGIA ARMA



10.00. ‘Taggia: Città dei Presepi’: i visitatori saranno trasportati in un percorso incantevole tra le vie del borgo, dove sono stati allestiti una serie di bellissimi presepi realizzati artigianalmente dalla popolazione locale. Fino al 6 gennaio



SAN LORENZO AL MARE

8.00-18.00. Grande fiera mercatino dell'usato in Via Vignasse e Via Roma, info 347 26 46 027

DIANO MARINA



10.00. ‘Sapori e Tradizioni’ (11ª edizione): prodotti tipici e golosità, eventi collaterali (concerti, laboratori, animazione per bambini) a cura dell'associazione Vivi Diano Marina con Noi. Centro Storico, anche domani



10.00-18.00. ‘Presepe artistico’ a cura della Confraternita della SS. Annunziata. Oratorio SS. Annunziata, fino al 6 gennaio (h 10/12-16/18)



15.00. Tombolata a cura dell'Azione Cattolica Ragazzi di Diano Marina. Sala Don Piana (Opere Parrocchiali), Via Lombardi e Rossignoli

15.00. ‘Extra Omnes’: visita guidata ai principali monumenti storici del centro di Diano Marina. Ritrovo davanti al Museo Civico, corso Garibaldi 60



16.00-19.00. Mostra ‘Infinitely delicate landscapes’ di Giacomo Costa. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 5 gennaio (tutti i giorni domenica chiuso)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.30. Caccia al tesoro a squadre: momento di aggregazione e divertimento per bambini, giovani e famiglie, con l'ausilio e la partecipazione della Parrocchia Divina Misericordia, le associazioni Rebatta Buse e Donatori di Sangue, la Protezione Civile di San Bartolomeo al Mare e il Centro Incontro. Piazza Torre Santa Maria



CERVO



21.00. 'Capodanno Danzante’: spettacolo del collettivo di danza e teatro ‘Città di Sanremo’. Oratorio di Santa Caterina

ENTROTERRA

BADALUCCO



10.00. ‘Natale in (con)corso’: allestimento di Presepi nei carruggi, piazzette e cortili del paese. Fino al 6 gennaio



CAMPOROSSO



10.00-18.00.Bancarelle sul mare di artigiani ed hobbisti (ogni primo sabato e domenica di ogni mese). Lungomare ‘Fabrizio De Andre’ a Camporosso Mare



DIANO CASTELLO

9.00. 43esima edizione della Mostra dei Presepi nella Chiesa di San Giovanni in piazza Monsignor Massone, fino al 6 gennaio

21.00. ‘Alleluia’: concerto delle festività natalizie organizzato dalla Abracadabra con la partecipazione di Braulio Gonzalez. Teatro Concordia



DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2024’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 Gennaio alle ore 17.30 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)



MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025



PORNASSIO

10.00. ‘I Presepi nel Borgo di Ottano’: numerose rappresentazioni della Natività realizzate dagli abitanti e bambini con ambientazioni sia classiche che innovative, utilizzando materiali di diversa natura con un occhio particolare verso quelli di riciclo. Vie della Frazione di Ottano. Una mappa installata nella piazza del borgo agevolerà la visita alle persone. Fino al 6 gennaio (a cura dell'Associazione Nova Kronos)



TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



11.00-18.30. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)



FRANCIA

CANNES



11.00. Noël à Cannes: tradizionale Villaggio di Natale arricchito di nuovi eventi + pista di pattinaggio sulle Allées de la Liberté + luminarie e i festeggiamenti in programma a La Bocca e République, fino al 5 gennaio (più info)



MENTON



10.00. Natale a Mentone: spettacoli, giostre, laboratori e animazioni di strada. Luoghi vari, fino al 5 gennaio (il programma a questo link)

MONACO



11.00. ‘Villaggio di Natale - Pan di zenzero e prelibatezze natalizie’: 21 bancarelle servono deliziosi spuntini caldi e 24 graziosi chalet vendono ogni genere di regalo stagionale + giostre e attrazioni, tra cui la ruota panoramica, il giro dell'albero di Natale, la giostra, lo slittino, la slitta di Babbo Natale e una giostra natalizia per i più piccoli. Novità di quest'anno anche un divertente percorso natalizio. Quai Albert Ier, fino al 5 gennaio (più info)



19.30. ‘La bisbetica domata’: spettacolo di balletto sulle coreografie di Jean-Christophe Maillot e con l'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Igor Dronov. Salle des Princes del Grimaldi Forum (più info)



NICE



14.00-23.00. Luna Park al Palais des Expositions fino al 5 gennaio (più info)



14.30, 17.00 & 19.30. Rêves de Cirque ritorna con la seconda stagione ‘L’Odyssée Prodigieuse’, la meravigliosa avventura del Circo! 2 ore di spettacolo grandioso per tutta la famiglia e tutte le generazioni. M.I.N d'Azur - Marche Gare (accesso porte B 9-11) Boulevard Georges Pompidou, fino al 5 gennaio (più info)

DOMENICA 5 GENNAIO



SANREMO

8.00-19.00. Presepe francescano in occasione dell’Anno Santo: dopo oltre cinquant'anni ritorna in esposizione il grande presepe dei Frati Cappuccini di Sanremo ambientato in una immaginaria piazza della Sanremo vecchia . Via Cappuccini 52, affianco al Casinò (h 8/12-15.30/19)



10.00. ‘La Casa da Gioco si mette in mostra’: mostra nell’ambito dei festeggiamenti per i 120 anni del Casinò di Sanremo per ricordare alcuni momenti saglienti della storia dell’azienda turistica principale della Riviera. Porta teatro della casa da gioco, ingresso libero e gratuito

10.00-18.00. Mostra ‘Da Rosa Genoni ad oggi, moda e impegno sociale’ con abiti storici, oggetti e disegni. Alle 16 finissage con le curatrici Elisabetta Bertolotti, Barbara Borsotto, Raffaella Podreider. Ospite Barbara Amerio, presidente Confindustria Imperia. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18)

10.00-18.00. Mostra Fotografica ‘Entrada Proibida’ di Pino Ninfa: percorso per immagini che racconta un ambito importante e fondamentale come quello della Foresta Amazzonica, per riflettere sul delicato equilibrio fra natura e agire umano. Evento a cura dell'Associazione Culturale Spazivisivi. Chiesa S. Brigida nella Pigna, fino al 12 gennaio (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/13-15/18)



10.30-24.00. ‘Luna Park dei Fiori’: giostre, colori e tanto divertimento per tutta la famiglia (dal lunedì al giovedì h 15/19, venerdì e sabato h15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24.00). Piazzale Carlo Dapporto & Lungomare Vittorio Emanuele II, fino al 12 gennaio (più info)



14.30-22.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo, fino al 6 gennaio (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22)

15.30. Sfilata musicale della Banda Folkloristica ‘Canta e Sciuscia’. Centro cittadino

15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. Esibizione scuola di ballo in piazza Eroi Sanremesi (c/o Statua Siro Carli) + esibizione musicale di Gerlando Tortorici (via De Benedetti)

17.00. Esibizione musicale ‘I suoni del Natale a Sanremo’ (via Matteotti, angolo Via Corradi) + esibizione musicale ‘I suoni del Natale a Sanremo’ (via Corradi c/o pozzo)

IMPERIA

9.00-19.00. Presepe di Sant’Agata: una grotta realizzata con materiali naturali autentici e oltre 250 strutture, molte delle quali animate, che contribuiscono a rendere il presepe una vera e propria opera d'arte vivente. Chiesa Parrocchiale di Sant'Agata, fino al 6 gennaio (feriali h 14/18.30, sabato e festivi h 9/12.15-14.15/19)



10.00-24.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio sul porto di Oneglia. Aperta fino all'8 gennaio (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 10/12.30-15/19.30-21/24)



10.30-24.00. ‘Luna Park invernale 2024’: il 12 gennaio ‘tutti in giostra’ ad un prezzo super 1 o 2 euro. Piazzale Maestri del Commercio a Oneglia, fino al 19 gennaio (dal lunedì al venerdì h 14.30/19.30-21.00/23, prefestivi e festivi h 10.30/12.30-14.39/24)



15.00. ‘Un MACIco Viaggio!’: pomeriggio magico ispirato al grande artista e scenografo Emanuele Luzzati, immersi nei suoi colorati e simpatici personaggi. Evento rivolto ai bambini e bambine dai 6 ai 10 anni con una piccola e golosa sorpresa. Villa Faravelli, Viale Matteotti 151 (info e prenotazioni a questo link)

VENTIMIGLIA



9.00-19.30. ‘Fetes des soldes’: per l’inizio dei saldi, ampia area dedicata ai banchi dei negozi e ai banchi di produttori e hobbisti con musica e animazione, per unire le grandi occasioni commerciali al divertimento per tutti. Via Cavour chiusa al traffico

9.30-18.00. Esposizione delle opere in gara del Concorso dei ‘Presepi Poveri’ (31ª edizione). Oratorio dei Neri in Via Garibaldi nel centro storico (cerimonia di premiazione domenica 5 gennaio alle 15.30), fino al 6 gennaio



15.00. Inaugurazione delle domeniche al Mad Men Lounge Bar con musica live a cura di Luca Griotto. MadMen, passeggiata Trento Trieste 49 (più info)



VALLECROSIA



14.00-18.00. Mercatino, gonfiabili e animazione per bambini, a cura dell’associazione Fiori Eventi. Lungomare Marconi

15.00. ‘Sbarco della Befana’ con consegna delle caramelle sulla spiaggia di fronte al ristorante Casablanca, a cura dell’associazione ‘Pescatori amici del mare’. Lungomare Marconi



BORDIGHERA



9.00-19.30. ‘La Grande Braderie’: manifestazione commerciale con un vivace mercato all’aperto, spettacoli di animazione e attività per bambini. Via Vittorio Emanuele II fino a Via Libertà



9.00-18.00. Presepi int’i Carugi a Borghetto San Nicolò, fino al 12 gennaio



10.00-19.30. Aspettando la Befana – Christmas Guest’: villaggio della Befana con mercatino di dolciumi e prodotti della tradizione natalizia. Laboratori, intrattenimenti e giochi per bambini in Corso Italia, fino al 6 gennaio



10.00-19.00. La Via dei Presepi nel centro storico (h 10/13-16/19), fino al 6 gennaio



10.30. ‘140 anni dopo in compagnia di Claude Monet a Bordighera’: accompagnati da Carlo Bagnasco, Presidente Fondazione Pompeo Marian, si visiteranno i luoghi che l'hanno incantato, gli edifici da lui immortalati, i punti di vista da lui prescelti. Ritrovo è all'ingresso di Villa Pompeo Mariani, Via Fontana Vecchia 5 (7 euro a persona), info e prenotazioni al 347 2364922



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Attimi per sempre’ di Enzo Giordano. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, fino al 12 gennaio

18.00. Per la rassegna ‘Fughe di teatro... e di Umorismo a Bordighera’, spettacolo dal titolo ‘Come sei bella stasera’ con Gaia De Laurentiis e Max Pisu. Palazzo del Parco (a pagamento)

OSPEDALETTI



16.00. ‘Vorrei danzar con…tè’: pomeriggio di musica e ballo con il duo musicale Beatrice & Serena e degustazione di tè a cura dell’Ass. U Descu Spiareté. Sala eventi ‘La Piccola’



TAGGIA ARMA



9.00-19.00. ‘La Befana in via Queirolo’: fiera promozionale con mercatino per i festeggiamenti della Befana a cura del Centro Integrato di Via ‘CIV II Piano’. Via Queirolo



10.00. ‘La Befana vien dal mare’: inizio manifestazione in piazza Tiziano Chierotti con musica, gonfiabili e animazione per tutti i bambini. Alle 14.00 inizio sfilata della Befana con partenza dalla sede della Protezione Civile del Comune di Taggia, dopo un breve giro per le vie di Leva, di Taggia e Arma, alle ore 15.00 raggiunge Piazza Tiziano Chierotti. Tanto divertimento e spettacoli per bambini a cura dell’Associazione ‘Cumpagnia Armasca’



10.00. ‘Taggia: Città dei Presepi’: i visitatori saranno trasportati in un percorso incantevole tra le vie del borgo, dove sono stati allestiti una serie di bellissimi presepi realizzati artigianalmente dalla popolazione locale. Fino al 6 gennaio



DIANO MARINA

8.00-18.00. ‘Diano Colleziona’; mercatino collezionismo e piccolo antiquariato a cura dell'associazione culturale ‘La Luna’. Centro Storico



SAN BARTOLOMEO AL MARE



8.00-19.00. Fiera delle Fiere: bancarelle di prodotti del fashion made in Italy, accessori, artigiani, hobbisti, le eccellenze del Gusto direttamente dai produttori. Piazza Doria

14.30. Il Club 500 organizza il Raduno delle FIAT 500 con l’evento natalizio ‘Metti un presepe nella 500’ accompagnati dall'intrattenimento musicale di Paolo Bianco + premiazione del Concorso SanBart'illumina e dei Presepi più rappresentativi delle Chiese e Frazioni, con un brindisi finale e panettone. Piazza Torre Santa Maria



CERVO



15.00. Premiazione del concorso presepiale + concerto di pianoforte a cura di Sakura Mandaglio. Oratorio di Santa Caterina



ENTROTERRA

BADALUCCO



10.00. ‘Natale in (con)corso’: allestimento di Presepi nei carruggi, piazzette e cortili del paese. Fino al 6 gennaio



CAMPOROSSO



10.00-18.00.Bancarelle sul mare di artigiani ed hobbisti (ogni primo sabato e domenica di ogni mese). Lungomare ‘Fabrizio De Andre’ a Camporosso Mare



CERIANA



9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)



DIANO CASTELLO

9.00. 43esima edizione della Mostra dei Presepi nella Chiesa di San Giovanni in piazza Monsignor Massone, fino al 6 gennaio



18.00. ‘Cronache Gotiche’: spettacolo teatrale tratto dal libro ‘Stirpe Dannata’ di Giovanna Amoroso. Saletta espositiva ‘U Caruggiu Dritu’ di Via Meloria



DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2024’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 Gennaio alle ore 17.30 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)

13.00. Pranzo conviviale e la tombolata, il cui ricavato verrà donato in beneficenza. Mensa scolastica, prenotazione obbligatoria al 340 8204680



MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025



PIEVE DI TECO



21.00. ‘Vita nuova’: spettacolo di musica e risate portato in scena da Andrea Di Marco (15 euro). Teatro Salvini, info +39 3701025069 (più info)



PORNASSIO

10.00. ‘I Presepi nel Borgo di Ottano’: numerose rappresentazioni della Natività realizzate dagli abitanti e bambini con ambientazioni sia classiche che innovative, utilizzando materiali di diversa natura con un occhio particolare verso quelli di riciclo. Vie della Frazione di Ottano. Una mappa installata nella piazza del borgo agevolerà la visita alle persone. Fino al 6 gennaio (a cura dell'Associazione Nova Kronos)



SEBORGA

20.00. Arriva la Befana seborghina con le sue calze colme di dolci e di carbone per tutti i bambini buoni e birichini con grigliata, pizza e dolci offerti dalla Pro Seborga e incontro con la Befana. Piazza della Libertà



TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



11.00-18.30. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)

FRANCIA

CANNES



11.00. Noël à Cannes: tradizionale Villaggio di Natale arricchito di nuovi eventi + pista di pattinaggio sulle Allées de la Liberté + luminarie e i festeggiamenti in programma a La Bocca e République, fino al 5 gennaio (più info)



MENTON



10.00. Natale a Mentone: spettacoli, giostre, laboratori e animazioni di strada. Luoghi vari, fino al 5 gennaio (il programma a questo link)



MONACO

11.00. ‘Villaggio di Natale - Pan di zenzero e prelibatezze natalizie’: 21 bancarelle servono deliziosi spuntini caldi e 24 graziosi chalet vendono ogni genere di regalo stagionale + giostre e attrazioni, tra cui la ruota panoramica, il giro dell'albero di Natale, la giostra, lo slittino, la slitta di Babbo Natale e una giostra natalizia per i più piccoli. Novità di quest'anno anche un divertente percorso natalizio. Quai Albert Ier, fino al 5 gennaio (più info)

NICE



9.00-13.00. ‘Prom’Classic’: corsa di 10 km con partenza dalla Promenade des Anglais (più info)



11.00, 14.00 & 16.30. Rêves de Cirque ritorna con la seconda stagione ‘L’Odyssée Prodigieuse’, la meravigliosa avventura del Circo! 2 ore di spettacolo grandioso per tutta la famiglia e tutte le generazioni. M.I.N d'Azur - Marche Gare (accesso porte B 9-11) Boulevard Georges Pompidou, fino al 5 gennaio (più info)



14.00-23.00. Luna Park al Palais des Expositions fino al 5 gennaio (più info)





LUNEDI’ 6 GENNAIO



SANREMO



8.00-19.00. Presepe francescano in occasione dell’Anno Santo: dopo oltre cinquant'anni ritorna in esposizione il grande presepe dei Frati Cappuccini di Sanremo ambientato in una immaginaria piazza della Sanremo vecchia. Via Cappuccini 52, affianco al Casinò (h 8/12-15.30/19)



10.00. ‘La Casa da Gioco si mette in mostra’: mostra nell’ambito dei festeggiamenti per i 120 anni del Casinò di Sanremo per ricordare alcuni momenti saglienti della storia dell’azienda turistica principale della Riviera. Porta teatro della casa da gioco, ingresso libero e gratuito

15.00-19.00. ‘Luna Park dei Fiori’: giostre, colori e tanto divertimento per tutta la famiglia (dal lunedì al giovedì h 15/19, venerdì e sabato h15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24.00). Piazzale Carlo Dapporto & Lungomare Vittorio Emanuele II, fino al 12 gennaio (più info)



15.00. ‘I parchi di Sanremo e il Museo del Fiore’: visita guidata ai parchi di Sanremo e al Museo del Fiore con la guida Marco Macchi (10 euro). Ritrovo davanti alla biglietteria della stazione ferroviaria, prenotazione obbligatoria al 327 0824866 (più info)



15.30. Spettacolo per bambini ‘Ciao Befana! Caramelle e Calzini’. Piazza Borea d’Olmo

16.00. Esibizione musicale a cura dell’associazione Musicale G.B. Pergolesi (via Matteotti, davanti Cinema Centrale) + esibizione del duo musicale ‘Compagnia Musical I Love You’ (via Matteotti, angolo Via Cavour) + esibizione musicale ‘I suoni del Natale a Sanremo’ (via De Benedetti)

16.00-21.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo, fino al 6 gennaio (ultimo giorno)



17.00. Concerto ‘Ottimo Massimo’ (piazza Colombo) + esibizione musicale ‘I suoni del Natale a Sanremo’ (via Mameli) + esibizione musicale di Massimo D’Alessio (via Escoffier) + Concerto ‘Christmas Dreams’ del Coro ‘Coccole d’armonia’ (via Matteotti, angolo Via Corradi) + esibizione musicale ‘I suoni del Natale a Sanremo’ (via Corradi c/o pozzo)

IMPERIA



9.00-19.00. Presepe di Sant’Agata: una grotta realizzata con materiali naturali autentici e oltre 250 strutture, molte delle quali animate, che contribuiscono a rendere il presepe una vera e propria opera d'arte vivente (ultimo giorno). Chiesa Parrocchiale di Sant'Agata (h 9/12.15-14.15/19)

14.30-23.00. ‘Luna Park invernale 2024’ con numerose attrazioni: il 12 gennaio ‘tutti in giostra’ ad un prezzo super 1 o 2 euro. Piazzale Maestri del Commercio a Oneglia, fino al 19 gennaio (dal lunedì al venerdì h 14.30/19.30-21.00/23, prefestivi e festivi h 10.30/12.30-14.39/24)



14.30. ‘Grock vs Befana: chi vincerà?’: pomeriggio ricco di emozioni e di sfide ispirate dalle passioni di Grock rivolto ai bambini da 6 a 12 anni + possibilità di acquisto accessori a tema, come nasi da clown, parrucche, nasi e cappelli da befana, dolci come il carbone e caramelle. Villa Grock, Via Fanny Roncati Carli, disponibile un servizio navetta con partenza da Piazza Dante (info e prenotazioni a questo link)



15.00-19.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio sul porto di Oneglia. Aperta fino all'8 gennaio (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 10/12.30-15/19.30-21/24)



VENTIMIGLIA



9.30-18.00. Esposizione delle opere in gara del Concorso dei ‘Presepi Poveri’ (31ª edizione). Oratorio dei Neri in Via Garibaldi nel centro storico (cerimonia di premiazione domenica 5 gennaio alle 15.30)



VALLECROSIA



17.00. Concerto corale di polifonia sacra ‘Et in terra pax hominibus’ a cura dell’associazione Troubar Clair. Chiesa di Maria Ausiliatrice

BORDIGHERA



9.00-18.00. Presepi int’i Carugi a Borghetto San Nicolò, fino al 12 gennaio

10.00-19.30. Aspettando la Befana – Christmas Guest’: villaggio della Befana con mercatino di dolciumi e prodotti della tradizione natalizia. Laboratori, intrattenimenti e giochi per bambini in Corso Italia



10.00-19.00. Ultimo giorno de ‘La Via dei Presepi’ nel centro storico (h 10/13-16/19)



10.30. ‘140 anni dopo in compagnia di Claude Monet a Bordighera’: accompagnati da Carlo Bagnasco, Presidente Fondazione Pompeo Marian, si visiteranno i luoghi che l'hanno incantato, gli edifici da lui immortalati, i punti di vista da lui prescelti. Ritrovo è all'ingresso di Villa Pompeo Mariani, Via Fontana Vecchia 5 (7 euro a persona), info e prenotazioni al 347 2364922



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Attimi per sempre’ di Enzo Giordano. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, fino al 12 gennaio



OSPEDALETTI



15.00. Spettacolo musicale a cura di Family Band Gospel Choir. Piazza IV Novembre

16.30 ‘...Arriva La Befana’: distribuzione di dolciumi a cura dell’Associazione ‘U Descu Spiareté’ in Piazza IV Novembre

TAGGIA



10.00-19.00. Esposizione auto d’epoca e da rally come Lancia Stratos, Fiat 124 Abarth, Ford Escort MK2, Lancia Fulvia HF a cura dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Riviera Historic & Racing Team. Piazza Chierotti ad Arma



10.00. ‘Taggia: Città dei Presepi’ (ultimo giorno): i visitatori saranno trasportati in un percorso incantevole tra le vie del borgo, dove sono stati allestiti una serie di bellissimi presepi realizzati artigianalmente dalla popolazione locale



15.00. ‘Concerto dell'Epifania’: esibizione musicale a cura della Banda Pasquale Anfossi di Taggia. Teatro Parrocchiale di Arma

DIANO MARINA



10.00-18.00.Ultimo giorno del ‘Presepe artistico’ a cura della Confraternita della SS. Annunziata. Oratorio SS. Annunziata (h 10/12-16/18)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



10.00. La Befana arriva dal mare a bordo del suo Mega-SUP e farà giocare i bambini con la più classica Pentolaccia. Piazza Torre Santa Maria



ENTROTERRA

BADALUCCO



10.00. ‘Natale in (con)corso’: ultimo giorno dell’allestimento di Presepi nei carruggi, piazzette e cortili del paese



DIANO CASTELLO

9.00. 43esima edizione della Mostra dei Presepi nella Chiesa di San Giovanni in piazza Monsignor Massone, fino al 6 gennaio



DOLCEACQUA



16.00. ‘Festa della befana’ organizzata come ogni anno dal Centro Culturale di Dolceacqua presso la sala Polivalente (entrata piazzale S. Filippo)

17.30. Premiazione del concorso ‘Presepiando Festival 2024’. Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo

PORNASSIO

10.00. ‘I Presepi nel Borgo di Ottano’: numerose rappresentazioni della Natività realizzate dagli abitanti e bambini con ambientazioni sia classiche che innovative, utilizzando materiali di diversa natura con un occhio particolare verso quelli di riciclo. Vie della Frazione di Ottano. Una mappa installata nella piazza del borgo agevolerà la visita alle persone. Fino al 6 gennaio (a cura dell'Associazione Nova Kronos)



MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



