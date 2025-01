Bordighera: 48enne titolare di un locale aggredito e picchiato nel corso della notte, trasportato in ospedale a Pietra Ligure

E’ stato portato in ospedale a causa di un’aggressione subita questa notte poco dopo le 4. Si tratta di un 48enne di Bordighera, colpito al volto e caduto a terra nel corso di una colluttazione sulla quale stanno indagando i Carabinieri di Bordighera.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e un’ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia, che ha trasportato l’uomo in ospedale in codice giallo di media gravità. Visto l'aggravarsi delle sue condizioni l'uomo è stato poi portato al Santa Corona di Pietra Ligure in elicottero. Ora i Carabinieri stanno svolgendo le indagini del caso.