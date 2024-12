Un luogo per i giovani, a gennaio Camporosso inaugurerà il nuovo centro sociale “La Rocca” (Foto)

Un luogo rivolto ai giovani. Camporosso, domenica 12 gennaio alle 11, inaugurerà il nuovo centro sociale “La Rocca”, in gestione alla Scuola di Pace di Ventimiglia.

Sono quasi giunti al termine i lavori di riqualificazione della struttura che offrirà nuovamente un servizio ai giovani, assente ormai da alcuni anni. "Buon anno, vogliamo augurarlo con il cuore, sperando sia il migliore possibile per la salute, per gli affetti, per il lavoro e per la tua città" - dice il sindaco Davide Gibelli - "Lo facciamo con lo sguardo rivolto al futuro, rivolto ai giovani che, dal prossimo anno, potranno nuovamente frequentare il centro sociale 'La Rocca', completamente ristrutturato da 'Scuola di Pace' di Ventimiglia in collaborazione con il comune di Camporosso".

Un tassello importante dell'Amministrazione Gibelli. "La cittadinanza è, perciò, cordialmente invitata all’inaugurazione della struttura che si terrà domenica 12 gennaio alle 11" - fa sapere il primo cittadino che interverrà all'inaugurazione insieme a Mauro Lazzaretti della Scuola di Pace e a Matteo Lupi della Spes. Per l'occasione andrà in scena Musicarte, vi sarà un aperitivo organizzato da Spes Coop Onlus con sottofondo musicale della Spes Band e, come gran finale, vi sarà lo spettacolo degli sbandieratori.