Mobilitazione di soccorsi nel tardo pomeriggio odierno in via San Francesco a Sanremo per una persona che sembrerebbe essere precipitata da un terrazzo.

Sul posto sono intervenuti un'automedica Alfa 2, la Croce Rossa Sanremo e i carabinieri, che stanno indagando sulla vicenda.

A causa del trauma riportato dalla ferita, sembrerebbe una donna di circa 80 anni, è stato allertato anche l'elicottero Grifo per elitrasportarla al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Corona a Pietra Ligure.