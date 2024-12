FantaSanremo 2025: torna il concorso a premi ‘Gioca e vinci con Ticketone!’

Torna il FantaSanremo 2025 e, con esso, riparte per il terzo anno consecutivo anche il concorso a premi “Gioca e Vinci con TicketOne!” per chi parteciperà con la propria squadra alla lega TicketOne del fantasy game che accompagna l’appuntamento musicale più atteso dell’anno, il Festival di Sanremo.

Per questa nuova edizione del concorso (valido dalle ore 12.00 del 27.12.2024 fino alle ore 20.00 del 12.02.2025), aumentano i premi in palio, che diventano in totale 180, dando la possibilità ai partecipanti di vincere un voucher TicketOne fino ad un valore massimo di 400€, così da incrementare sia le possibilità effettive di vincita per i concorrenti sia il valore dei premi assegnati ai vincitori.

Il concorso a premi è rivolto a tutti gli utenti già iscritti o che si iscriveranno al FantaSanremo e che parteciperanno alla Lega TicketOne, creando una squadra al suo interno, oppure iscrivendo, in questa Lega, una squadra precedentemente creata. È possibile registrarsi al concorso sul sito www.ticketoneconcorsofantasanremo.it a partire da oggi, 27 dicembre 2024 alle ore 12:00 e fino alle ore 20.00 del 12 febbraio 2025, mentre l’iscrizione al FantaSanremo sarà possibile entro le ore 17.00 del 11 febbraio 2025.

Come partecipare al concorso “Gioca e Vinci con TicketOne!”

Una volta iscritta la propria squadra nella Lega TicketOne, o creata una nuova squadra all’interno di questa Lega, per partecipare al concorso non bisogna far altro che collegarsi al sito ticketoneconcorsofantasanremo.it e registrarsi gratuitamente fornendo i dati richiesti dal form, avendo cura di indicare lo stesso indirizzo e-mail utilizzato per l’iscrizione al FantaSanremo 2025. Tutti gli utenti che con la stessa e-mail si saranno iscritti al FantaSanremo creando anche una squadra nella Lega TicketOne e si registreranno al Concorso parteciperanno all’estrazione finale dei premi in palio, prevista entro e non oltre il 28 febbraio 2025 (indipendentemente dal risultato raggiunto dalla propria squadra all’interno della Lega TicketOne).

I premi in palio, che avranno validità 12 mesi dalla consegna al vincitore, consistono in 1 Gift Voucher TicketOne del valore unitario di 400 euro, 4 Gift Voucher TicketOne del valore unitario di 250 euro, 25 Gift Voucher TicketOne del valore unitario di 100 euro e 150 Gift Voucher TicketOne del valore unitario di 50 euro.

Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.ticketoneconcorsofantasanremo.it.

Come giocare al FantaSanremo

I giocatori potranno iscriversi al FantaSanremo a partire da oggi, venerdì 27 dicembre 2024. Ogni giocatore avrà a disposizione 100 "Baudi", moneta fantasanremese così chiamata in onore dello storico conduttore del Festival, per acquistare 5 degli artisti in gara, creando la propria squadra con cui potrà competere iscrivendosi in una Lega, come quella di TicketOne, oppure in leghe private con i propri amici. Il gioco si realizza tramite un meccanismo a punti di "bonus" e "malus", consultabili sul sito ufficiale del FantaSanremo https://fantasanremo.com, che verranno attribuiti ai cantanti in gara a partire dall'inizio del Festival di Sanremo fino al termine dell'ultima serata.

Quest’anno si aggiunge una grande novità, oltre ai 5 artisti che compongono la propria squadra i partecipanti potranno scegliere due artisti aggiuntivi di "riserva" per rimescolare la formazione della propria squadra durante la settimana del festival.

Stefano Lionetti, Amministratore Delegato di TicketOne, ha dichiarato: «Siamo entusiasti di proseguire la partnership con FantaSanremo, un progetto che unisce passione per la musica e coinvolgimento dei fan di tutta Italia. La Lega ufficiale TicketOne ed il concorso ad essa collegato rappresentano per noi un’ulteriore opportunità per portare gli appassionati sempre più vicini ai loro artisti preferiti e ai live più attesi, trasformando l’esperienza musicale in un momento di condivisione e divertimento».