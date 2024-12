Sanremo, incidente in piazza del Borgo: sotto l'effetto di droghe contro i motorini (Foto)

Mattinata movimentata quella di Santo Stefano a Sanremo, dove un incidente ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, dei sanitari del 118, della polizia locale e dei carabinieri nella piazza del Borgo.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo di 50 anni, in stato confusionale e sotto l'effetto di alcune droghe, mentre era alla guida della sua auto, ha perso il controllo del veicolo durante la manovra di retromarcia, finendo per urtare una serie di motorini parcheggiati.

I sanitari diMatuzia Emergenza Sanremo, giunti rapidamente sul posto, hanno prestato le prime cure all'uomo che era incosciente. La polizia locale ha gestito il traffico nella zona e avviato i rilievi per stabilire con precisione la dinamica dell’accaduto. L’incidente ha causato qualche rallentamento nella viabilità del quartiere.

Il 50enne è stato portato in ospedale per le cure del caso e verrà denunciato dalla Municipale. L'incidente avrebbe potuto sfiorare in tragedia.

