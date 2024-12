Grande successo per la 37a edizione del 'Saggio di Natale' della Ginnastica Riviera dei Fiori

Si è svolto venerdì scorso il classico ‘Saggio di Natale’ della Ginnastica Riviera dei Fiori, giunto alla sua 37a edizione.

Nell’occasione, visto l’elevato numero di tesserati, l’intenso periodo di gare che li ha visti impegnati negli ultimi mesi (ed i prossimi non saranno da meno) e con la nuova palestra disponibile al Polo Sportivo del Mercato dei Fiori, il direttivo societario ha deciso di dividere l’evento in due parti.

Nella prima sono stati i corsi dell’attività di base a rendere emozionante e colorata la serata. Ognuno dei 13 corsi attivi in questo momento nelle palestre comunali di via Panizzi e via Volta a Sanremo, viale delle Palme e Palaruffini a Taggia e a Santo Stefano al Mare, ha eseguito una coreografia di gruppo su base ginnica ideate dai nostri preparati ed appassionati tecnici societari. Non sono mancate alcune esibizioni dei gruppi agonistici per dimostrare ai più giovani (nutrito il gruppo della fascia di età 3/9 anni) come si svilupperà l’attività di base in un prossimo futuro. Questo solo se ci sarà interesse da parte dei ginnasti e la disponibilità dei genitori.

La seconda parte del saggio ha lasciato spazio ai 16 gruppi di pre-agonistica ed agonistica silver e gold della ginnastica artistica maschile e femminile, la ritmica ed il trampolino elastico, con la gradita partecipazione del ‘GymEvents’, le ragazze che smessa l’attività agonistica si allenano per realizzare spettacolari coreografie oltre che rendersi disponibili nel collaborare con i tecnici nelle numerose attività proposte durante l’anno sportivo. I ginnasti si sono alternati sui piccoli e grandi attrezzi della ginnastica artistica e ritmica ed i due trampolini ‘olimpici’ presenti in palestra.

Molto soddisfatti i tecnici ed i dirigenti della società ponentina che, in presenza di Babbo Natale, (nell’occasione molto in sintonia con il clima a cui è abituato vista la temperatura ‘fresca’ presente all’interno della palestra), hanno potuto scambiarsi gli auguri con i propri ginnasti e le famiglie che ci seguono sempre con entusiasmo e fiducia.

Prima delle brevi vacanze natalizie, la società ha voluto essere presente al prestigioso evento proposto dallo Csen provinciale, magistralmente guidato dal Presidente Giuliano Ferrari. Due i pezzi presentati domenica scorsa a ‘Natale in Danza’, al palasport di Imperia. Le ragazze del Gymevents hanno presentato ‘Dayligt’, mentre le agoniste della ritmica hanno proposto ‘Formidable’. Le coreografie ideate da Monia Stabile hanno entusiasmato il numeroso e caloroso pubblico presente.

Simpatico e subito accettato, l’invito ricevuto dalla Rsa ‘Le Grange’ di Riva Liguria, per la partecipazione di alcune ginnaste alla loro festa di Natale. Le bimbe hanno intrattenuto i numerosi presenti della residenza con canti, coreografie e scambi di doni. I nonni per lo sport rivestono una figura importante, spesso sono loro che accompagnano i giovani agli allenamenti e li incoraggiano sempre e comunque, senza aspettative competitive.

Infine c’è da prendere atto dell’ennesima elezione, in occasione dell’assemblea regionale elettiva di sabato scorso, del Presidente Claudio Frascarelli che per il quadriennio 2025/2028 continuerà a fare parte del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale FGI Liguria. Dopo 24 anni di ininterrotta frequentazione dei Consigli Regionali , l’impegno continuerà con la solita passione e disponibilità verso il movimento della ginnastica della regione con una attenzione particolare verso le attuali 7 società affiliate della nostra provincia.