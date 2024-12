Golfo Dianese vince il “Trofeo Pasta Fresca Morena” organizzato dalla Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

Il Golfo Dianese vince il “Trofeo Pasta Fresca Morena”, torneo riservato alla leva 2012 organizzato dalla Polisportiva Vallecrosia Academy a.s.d., scavalcando così la Sanremese Calcio, arrivata seconda in una partita di finale conclusa ai rigori, e l'Imperia Calcio, piazzatosi al terzo posto. Il torneo, svoltosi sotto la guida del direttore tecnico Francesco Lapa, è andato in scena nella giornata di sabato al campo Raoul Zaccari a Camporosso.

Tante sono state le società che hanno partecipato alla manifestazione: Sanremese Calcio, Golfo Dianese, Imperia Calcio, Ospedaletti Calcio, US Dolceacqua, Pol. Matuziana, i francesi del A.S.R.C.M. Football Roquebrune Cap-Martin e del U.S. Cap d’Ail.

"Il torneo era strutturato su due fasi" - fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy - "La prima fase, andata in scena nella mattinata, prevedeva 12 squadre suddivise su 3 gironi, che hanno disputato diverse partite su due campi: su quello nuovo in sintetico e su quello in erba naturale. Nel pomeriggio, invece, si sono tenuti i gironi di finale per l’attribuzione delle diverse posizioni di classifica. Alla conclusione del torneo si è svolta la premiazione, guidata dal diretto tecnico Francesco Lapa. A consegnare i premi sono stati i membri del direttivo della Polisportiva Vallecrosia Academy a.s.d.: Mario Scerra, team manager, Daniele Ventura, per l’occasione in doppia veste di vicepresidente della società e di istruttore della leva che ha disputato il torneo, il responsabile del settore giovanile Angelo Alletto e la tesoriera Dima Salvaterra".

La società ringrazia "Pasta Fresca Morena per aver sponsorizzato l’evento, tutte le società che hanno aderito alla manifestazione, tutti gli atleti che hanno gareggiato con passione e sano agonismo sempre nel rispetto delle regole, tutti i genitori accompagnatori presenti all’evento, tutto lo staff della società, dirigenti, istruttori e i collaboratori che con il loro aiuto prezioso hanno contribuito all’ottima riuscita della manifestazione".