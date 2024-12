Vallecrosia, concluso l'intervento di riqualificazione: riapre il campetto delle Garibbe (Foto)

Riapre il campetto delle Garibbe a Vallecrosia. Si è, infatti, concluso l'intervento di riqualificazione resosi necessario per risanare le recinzioni, le parti ammalorate del terreno di gioco e le porte.

"Questa amministrazione è orgogliosa di restituire alla cittadinanza il campetto, punto di riferimento e di ritrovo sportivo per tutti i bambini, ragazzi e genitori vallecrosini" - dice il presidente del consiglio comunale e consigliere delegato allo sport Marco Calipa - "In attesa della realizzazione degli spogliatoi e di un chiosco bar, previsti per il 2025, l'amministrazione ha chiesto e ottenuto che il comitato di quartiere delle Garibbe e la Protezione Civile si adoperino di tenere le chiavi per consentire l'apertura, la chiusura e il presidio della struttura".

L'apertura del campetto è avvenuta ieri pomeriggio con una stretta di mano fra il consigliere delegato allo sport Marco Calipa, Donato Basilii del comitato quartiere Garibbe e Gianfranco Musimeci della Protezione Civile proprio all'interno della struttura. "Certi di essere andati incontro ancora una volta alle esigenze della cittadinanza confidiamo nel senso civico degli utilizzatori che potranno godere ma anche rispettare una struttura del tutto gratuita" - sottolinea Calipa - "L'amministrazione coglie l'occasione per porgere a tutti buone feste".