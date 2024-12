Triora ottiene un anticipo del finanziamento regionale per le infrastrutture rurali: pronti 199mila euro

Il Comune di Triora ha ufficialmente richiesto un anticipo del 40% del finanziamento concesso nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Liguria, misura 7.2, destinata alla realizzazione di infrastrutture essenziali per le popolazioni rurali. La decisione è stata approvata durante la Giunta Comunale del 17 dicembre, presieduta dal sindaco Massimo Di Fazio, con la partecipazione del vice sindaco Fulvio Bianchi e dell’assessore Giacomo Oliva.

La richiesta di anticipo riguarda un finanziamento complessivo di 499.992,35 euro, già assegnato provvisoriamente dalla Regione Liguria attraverso l’Ispettorato Agrario. Il Comune ha chiesto dunque 199.996,94 euro come anticipo, conformemente alle disposizioni regionali che regolano il PSR, in particolare l’art. 3.9 della DGR 1115/2016 e successive modifiche. I fondi serviranno per progetti di sviluppo e miglioramento delle infrastrutture locali, ritenute fondamentali per sostenere la comunità rurale di Triora.

Durante la delibera, la Giunta ha anche autorizzato il sindaco Massimo Di Fazio, quale rappresentante legale del Comune, a sottoscrivere la dichiarazione di garanzia per l’anticipo richiesto. La dichiarazione prevede l’impegno a restituire l’anticipo qualora, in fase di collaudo, non venga riconosciuta la totale idoneità delle spese sostenute.

Il provvedimento è stato adottato con parere favorevole sia in termini di regolarità tecnica che di regolarità contabile, espresso dai responsabili di servizio, l’architetto Antonino Leone e il ragioniere Valter Pastorelli. La delibera è stata inoltre dichiarata immediatamente eseguibile, per garantire la tempestiva attuazione del progetto e l’utilizzo delle risorse a disposizione.