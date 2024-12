Influenza guastafeste anche nella nostra provincia: in tanti a letto ma il picco è atteso per Natale

Il picco è atteso per Natale e probabilmente guasterà le feste di molti liguri. L’influenza, puntuale come ogni anno, arriva sotto l’albero e rischia di mettere ko anche chi avrà pensato di fare le bvaligie e concedersi una vacanza fuori regione magari sulla neve. Di certo non si tratta di un imprevisto perché sia i medici di medicina generale che i pediatri lo avevano previsto. Tutto è dovuto all’arrivo delle temperature più rigide che hanno fatto impennare la diffusione dell’influenza stagionale.

Gli over 60 sono identificati come la fascia di popolazione più a rischio influenza, poiché l’invecchiamento del sistema immunitario rende il corpo meno reattivo ai vaccini tradizionali, rendendo la vaccinazione particolarmente importante per questa categoria. La Società italiana di Medicina generale ha lanciato un appello per intensificare la campagna vaccinale, con un’attenzione particolare alle fasce più fragili della popolazione, i pronto soccorso sono già presi d’assalto.

L’invito delle Asl è quello di rivolgersi ai medici di famiglia per evitare inutili code. Come ogni anno è stato comunque sono state predisposte le misure urgenti per fronteggiare eventuali criticità nella gestione di numeri che potrebbero registrare dei picchi di accessi proprio tra Natale e Capodanno.

Per ridurre la pressione sui pronto soccorso sono stati attivati anche gli "Influenza Point", ambulatori dedicati ai casi meno gravi, come sintomi influenzali leggeri, ferite superficiali e irritazioni cutanee. Sono operativi già in questo fine settimana e nei giorni festivi presso gli stessi ospedali e i centri salute. Il servizio è gestito dai Medici di Medicina Generale (MMG) e offrirà supporto per i casi non gravi.