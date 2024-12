Triora e il solstizio d’inverno: successo per il ritorno del Ghost tour di Autunnonero (Foto)

Il Ghost Tour di Autunnonero è tornato nel “Paese delle Streghe” con un evento indimenticabile che ha inaugurato una nuova collaborazione tra il Comune di Triora e Autunnonero, oggi impresa culturale e creativa guidata dal suo storico direttore artistico Andrea Scibilia.

Sabato 21 dicembre 2024, nel giorno del solstizio d’inverno, si è svolta una giornata dedicata al mistero e al folklore che ha segnato il lancio del nuovo Ghost Tour di Triora. L’evento ha preso il via alle 17:00 con uno speciale tour notturno, articolato in sei tappe, condotto da sei Storyteller di Autunnonero. Le loro lanterne e grimori hanno illuminato i segreti del borgo: dagli affreschi della chiesa di San Bernardino alle storie delle “bàgiue” e agli eventi legati al famoso processo alle streghe del 1587.

Dopo il tour, i partecipanti si sono riuniti a Palazzo Stella, sede del MES - Museo Etnostorico della Stregoneria, per un piccolo rinfresco. Il museo, aperto gratuitamente dalle 14:00 alle 20:00, ha offerto anche un’esposizione straordinaria di testi antichi sulla Santa Inquisizione, la negromanzia e l’occultismo, curata da Francesco Paternò.

Una grande risposta di pubblico all'evento, come sottolinea anche l'assessore alla cultura Giacomo Oliva: "Questo è l'evento di lancio della stagione 2025 e speriamo che possa gettare le basi per avere poi una bella stagione per il 2025". A lui si unisce il direttore Scibilia: "Siamo molto contenti di questo ritorno a Triora, specie nel giorno del solstizio che si prestava particolarmente bene e direi potrà essere un buon punto di partenza per il Ghost tour".

(Foto di Chiristian Flammia)