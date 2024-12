Sanremo: stelle di Natale della scuola Agraria in omaggio al vescovo Antonio Suetta

Nella giornata di venerdì una delegazione dell’Istituto Ruffini Aicardi ha portato in dono al Vescovo reggente e al Vescovo emerito, Mons. Alberto Maria Careggio, le tradizionali stelle di Natale coltivate dalla storica azienda annessa di strada Maccagnan. Un piccolo ma significativo gesto di vicinanza alla Diocesi, in segno di gratitudine per la fiducia dimostrata nella qualità e nella professionalità del personale e degli studenti impegnati nella produzione dei fiori.

Numerosi sacerdoti hanno scelto di abbellire le loro chiese con le stelle multicolori dell’Agraria, anche grazie all’impegno di Andrea Tristanio, studente del quinto anno, seminarista e maturando, che ha svolto il ruolo di tramite tra la realtà parrocchiale e l’Istituzione scolastica. Si auspica che il suo prezioso contributo possa garantire una lunga e proficua collaborazione nel tempo, valorizzando l’impegno degli studenti, del personale addetto alla produzione e del Direttore dell’Azienda, Angelo Iacono.

Auguri di tante stelle accese. Buon Natale dall’Agraria!