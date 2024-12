Ospedaletti, eventi natalizi tra sport, educazione e tradizioni: domani la pedalata di Natale e la Kids Experience

Sabato 21 dicembre, oltre al mercatino dell'antiquariato, modernariato e collezionismo lungo il Corso Regina Margherita, ad Ospedaletti sono in programma due eventi a carattere sportivo-educativo-ecologico.

Pedalata di Natale – Il gruppo BiciSport, autentico punto di riferimento per gli appassionati di ciclismo non solo ospedalettesi, organizza la “Pedalata di Natale 2024” aperta a tutti. Il ritrovo è alle ore 9 presso la sede del negozio in Corso Marconi 4, con partenza fissata alle 9,15. Sono previsti due percorsi con accompagnatore: uno per bici da corsa, l'altro per Mtb, Emtb e Gravel. A fine giro, a tutti i partecipanti verrà offerto un aperitivo presso il bar Bcs Cafè, un omaggio natalizio e gli organizzatori invitano i partecipanti ad indossare un outfit adeguato alle festività natalizie: il 'costume' più originale sarà premiato con una divisa da ciclista offerta da Bici Sport.

Kids Experience – Lo stesso sabato 21 dicembre (orario 10-12 e 14-17) a Ospedaletti nei pressi dell'ex stazione ferroviaria e a ridosso della pista ciclopedonale, appuntamento imperdibile con la 'Kids Experience' giornata di avviamento al motociclismo riservata alla fascia d'età compresa tra 6 e 12 anni a cura del Comitato Circuito di Ospedaletti, di 'Guido Bene, Guido Sicuro' e del Motoclub Bms. Ospedaletti 'Città dei Motori' diventa punto di partenza per formare giovani consapevoli e responsabili alla guida, divertendosi. E' molto più di un corso di guida sicura: è un percorso educativo adeguato ai tempi e con valori di responsabilità e sostenibilità. I partecipanti saranno istruiti e seguiti da esperti della FMI e potranno salire su mini-moto in un ambiente protetto e stimolante. All'evento ha assicurato la sua presenza anche il neo Assessore al Turismo della Regione Liguria Luca Lombardi.

Altri eventi – Prima dell'arrivo del Santo Natale, a Ospedaletti si terranno altri due eventi. Domenica 22 presso il centro polivalente La Piccola dalle ore 16 “Vorrei danzar con...tè”, pomeriggio di musica e ballo con il duo 'Beatrice e Serena' e degustazione di tè a cura dei volontari del Descu Spiaretè. Lunedì 23 dicembre “Musica e Allegria” dalle ore 15,30 lungo le vie del centro con l'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia, e alle 16,30 sotto il portico del Municipio arriva Babbo Natale con merenda per tutti grazie ai volontari locali del Descu Spiaretè.