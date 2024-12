L’Agenzia Moderna sbarca in tv con "Una Casa al Mare": puntata inaugurale sul centro storico di Ventimiglia

Un viaggio alla scoperta del centro storico di Ventimiglia è stato il tema della prima puntata di "Una Casa al Mare" dell’Agenzia Moderna che ha ottenuto ottimi riscontri in termini di visibilità e primi feedback.

Grande successo, perciò, per il debutto del nuovo format televisivo del Gruppo Immobiliare Moderna andato in onda per la prima volta ieri sera, il 19 dicembre. "Entusiasmo alle stelle per la puntata inaugurale, dedicata al centro storico di Ventimiglia, che ha riscosso un notevole successo tra il pubblico" - fa sapere l'Agenzia Moderna - "Ha, infatti, suscitato grande curiosità e coinvolgimento e trasportato gli spettatori tra le suggestive vie della città alta svelandone il fascino delle sue mura antiche, la maestosità della cattedrale di Santa Maria Assunta comprese tutte quelle caratteristiche che rendono il centro storico uno dei borghi più belli della Liguria affacciato sul porto di Cala del Forte. L’esordio, condotto da Luca Lucisano, ha saputo trasmettere l’autenticità e l’opportunità di investire in una delle località più ambite del Ponente ligure".

Cresce, dunque, l’attesa per il secondo episodio, che andrà in onda martedì 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano. La puntata sarà incentrata sulla splendida Dolceacqua, meta turistica di fama internazionale, celebre per il Castello dei Doria e per l’iconico ponte medievale. "Gli spettatori potranno immergersi nell’atmosfera unica di questo borgo, tra storia, bellezze naturali e opportunità di investimento" - svela l'Agenzia Moderna - "Luca Lucisano visiterà le sue vie caratteristiche, senza escludere la partecipazione di qualche ristoratore".

Cala il silenzio, invece, sulle puntate di gennaio, per le quali RMB Studio, ideatore del format, preferisce mantenere il riserbo facendo, così, crescere la curiosità.