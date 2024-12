Sanremo: nuovi sistemi di comunicazione diretta con la popolazione in caso di eventi di protezione civile

Importanti novità nel sistema di allertamento della popolazione in tema di protezione civile: il Comune di Sanremo, con un’implementazione del progetto legato al software ‘Municipium’ volto ad unire e digitalizzare i servizi ai cittadini, amplierà le forme di comunicazione in caso di emergenze (avvisi, preallarmi e allarmi).

In particolare sarà sviluppata un’App che consentirà, in caso di eventi di particolare rilevanza, di diffondere messaggi in maniera tempestiva, capillare e documentata.

I cittadini che si iscriveranno, infatti, potranno essere raggiunti anche tramite l’attivazione automatica e massiva di chiamate vocali, sia a numeri di telefonia mobile sia fissa, per ricevere avvisi di protezione civile di determinata importanza ed urgenza (allerte meteo, chiusura scuole, eventi di impatto sociale, ecc.).

Un sistema, la cui attivazione è prevista nei primi mesi del 2025, che si aggiungerà ad altre possibilità come notifiche tramite sms, mail e social.

Sarà inoltre possibile definire le aree a rischio ed una precisa profilazione della popolazione, con una mappatura dei cittadini appartenenti alle “fasce deboli” per problemi sanitari o di mobilità/deambulazione, in modo da poter inviare eventuali comunicazioni mirate.

L’innovazione nasce su impulso del sindaco Alessandro Mager, in stretta collaborazione con polizia municipale, protezione civile, gabinetto del sindaco.

“La sicurezza dei cittadini - dichiara il sindaco Alessandro Mager - deve sempre essere una priorità. Per questo tra i primi temi affrontati c’è stato quello di ricercare una modalità innovativa con cui fronteggiare le eventuali emergenze. Oggi, infatti, la tecnologia permette forme di comunicazione immediate e dirette, per avere un contatto tempestivo con la popolazione in caso di allerte meteo o altre tipologie di urgenze. Questi strumenti permetteranno quindi di raggiungere in tempo reale e in maniera capillare tutti i cittadini, informandoli su provvedimenti di sicurezza e aggiornamenti dal Centro Operativo Comunale”.

All’attivazione del servizio, sarà avviata una campagna informativa per invitare tutte le persone a registrarsi, in modo da ricevere gli avvisi di protezione civile attraverso i canali più diretti.