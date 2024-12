Bordighera, Teatro: Gaia De Laurentiis e Max Pisu, 29 anni di vita coniugale in 90 minuti

In 90 minuti, 29 anni di vita coniugale di Anna (Gaia De Laurentiis) e Paolo (Max Pisu). Uno spaccato di vita reale in cui tutti gli spettatori (anche i single!) non possono fare a meno di immedesimarsi.

Questo promette “Come sei bella stasera”, secondo spettacolo di “Fughe di Teatro... e di Umorismo” 2024-2025 in scena al Teatro Golzi a Palazzo del Parco di Bordighera domenica 5 gennaio alle 18.00.

La commedia, debutto nella prosa di Antonio De Santis, storico autore di Ale&Franz, segue la storia di Anna e Paolo in dieci quadri che si snodano da pochi mesi dopo le nozze fino al ventinovesimo anniversario.

Le dinamiche della vita di coppia e familiare vengono presentate in modo esilarante ma verissimo: le immancabili gelosie, i figli, prima tanto desiderati e cercati, che costringono poi a notti insonni (da piccoli perché non riescono a dormire e da grandi perché non vogliono dormire ma andare a feste) i metri quadrati dell’appartamento che risultano sempre più stretti, la forsennata ricerca di un’intimità minata da nonni-baby sitter…

A dar corpo ai protagonisti Gaia De Laurentiis e Max Pisu, due interpreti differenti per formazione e storia che condividono però l’affetto del pubblico e il desiderio di divertire, guidati dalla regia di Marco Rampoldi, sempre più premiato nella sua ricerca sulla nobiltà del ridere a teatro.

“Come sei bella stasera” è una co-produzione Nidodiragno/CMC e Rara Produzioni.

I biglietti sono acquistabili online (euro 20 più diritto di prevendita) sul sito Liveticket (www.liveticket.it/fughediteatro), dove sarà possibile utilizzare il Bonus Cultura (“Carta della cultura giovani” e “Carta del merito”)

Il botteghino allo IAT – Ufficio Informazioni Turistiche di Bordighera (Via Vittorio Emanuele II, n. 172; tel. 0184 262882) sarà attivo domani, 19 dicembre, ultimo giorno di apertura prima di Natale. La biglietteria riaprirà, poi, giovedì 2 gennaio (allo IAT ore 15.30/17.30) e domenica 5 gennaio (al Teatro Golzi dalle ore 16.00)

“Fughe di Teatro... e di Umorismo a Bordighera” è il cartellone di spettacoli in programma dall'8 dicembre 2024 al 16 febbraio 2025, firmato dalla direzione artistica di Claudia

Claudiano e Nidodiragno Produzioni/CMC e realizzato grazie al sostegno del Comune di Bordighera.

Successivi protagonisti della stagione saranno Ugo Dighero (26 gennaio 2025), Roberto Mercadini (2 febbraio 2025) e Veronica Pivetti (16 febbraio 2025)

Per informazioni tel. 0184.544633 - fughediteatro@nidodiragno.it (lunedì/venerdì ore 09.00/13.00 e 15.00/18.00, eccetto festivi) – Facebook Fughe di teatro e di umorismo Bordighera