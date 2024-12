Fratelli d'Italia congratula Luigi Muscio per il cavalierato: "Un riconoscimento al suo impegno e valore"

In prefettura di Imperia si è svolta la cerimonia di consegna del Cavalierato a Luigi Muscio in qualità di "Primo dirigente medico della polizia di stato per 25 anni. Componente di commissioni medico legali istituzionali. relatore in numerosi congressi medici e autore di pubblicazioni molto apprezzate in ambito scientifico".

Il direttivo di Fratelli d'Italia ha voluto rendere le proprie congratulazioni a Muscio per l'onorificenza ricevuta, che affermano ne sottolinea il valore non solo nell'ambito lavorativo ma anche come sostenitore del partito. Il portavoce Antonino Consiglio conclude dicendo che si tratta "non una medaglia ma una conferma, complimenti al Cavaliere".