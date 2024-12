Confesercenti: apprezzamento verso Pier Silvio Berlusconi per difesa dei valori del Festival di Sanremo

Confesercenti esprime il proprio apprezzamento per le parole dette dal Amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, che riteniamo sensate, umane e in linea con i valori che da sempre guidano il lavoro dei nostri associati.

Sì agli adeguamenti e agli aggiornamenti, ma senza mai dimenticare l’importanza dell’umanità e del rispetto per il lavoro e la passione che ognuno di noi mette ogni giorno.

“La posizione espressa da Berlusconi – dichiara Mimmo Alessi presidente cittadino - dimostra che non sempre è necessario ricorrere alla forza; spesso è il cuore e la collaborazione a fare la differenza. Il Festival della Canzone nato a Sanremo e realizzato in collaborazione con la RAI, rappresenta un patrimonio che va preservato nella sua essenza. Prendiamone atto e continuiamo a credere nel giusto e nella cooperazione. Ogni gesto fatto per il bene del nostro Paese, nel rispetto dei valori condivisi, troverà il giusto riconoscimento e sarà premiato”.

Confesercenti ribadisce il suo impegno per promuovere un dialogo costruttivo e collaborativo tra tutte le parti , convinta che questo sia il modo migliore per sostenere il lavoro e il benessere di tutti.