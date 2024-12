Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 17 a domenica 22 dicembre in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 17 DICEMBRE



SANREMO



15.00-19.00. ‘Luna Park dei Fiori’: giostre, colori e tanto divertimento per tutta la famiglia (dal lunedì al giovedì h 15/19, venerdì e sabato h15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24.00). Piazzale Carlo Dapporto & Lungomare Vittorio Emanuele II, fino al 12 gennaio (più info)



16.00-21.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo, fino al 6 gennaio (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22)

16.30-20.30. Mostra ‘Atmosfere Magiche’ dell'artista sanremese Agnese Marghareta Larotella. Galleria d'Arte ‘Bonbonniere’, corso Inglesi 3, fino al 31 dicembre (dal martedì al sabato)

IMPERIA



10.00-16.00. Ogni terzo martedì del mese, apertura al pubblico con visite guidate delle sale e dei depositi di solito non accessibili Biblioteca Civica Leonardo Lagorio (h 10/12-15/16)



11.00. Cerimonia di consegna di una Medaglia d’onore alla memoria di un militare deportato durante la Seconda Guerra Mondiale e delle Onorificenze ‘Al Merito della Repubblica Italiana’ conferite con Decreto del Presidente della Repubblica. Sala del Consiglio Provinciale della Prefettura

11.00-19.30. Mostra ‘Materia e Memoria’ con esposizione di opere pittoriche di Carlo Introvigne. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in Piazza Dante 5, ingresso libero, fino al 22 dicembre (h 11/13-15.30/19.30)

14.30-23.00. ‘Luna Park invernale 2024’ con numerose attrazioni: il 15 e il 22 dicembre e il 12 gennaio 'tutti in giostra'ad un prezzo super 1 o 2 euro. Piazzale Maestri del Commercio a Oneglia, fino al 19 gennaio (dal lunedì al venerdì h 14.30/19.30-21.00/23, prefestivi e festivi h 10.30/12.30-14.39/24)

15.00-19.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio sul porto di Oneglia. Aperta fino all'8 gennaio (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 10/12.30-15/19.30-21/24)

BORDIGHERA



9.00-18.00. Presepi int’i Carugi a Borghetto San Nicolò, fino al 12 gennaio



9.00. Cassetta delle letterine per Babbo Natale nel Centro storico e Giardini Palazzo del Parco, fino al 24 dicembre

10.00-19.00. La Via dei Presepi nel centro storico (h 10/13-16/19), fino al 6 gennaio

15.30-18.30. Mostra personale di Pina Morlino dal titolo ‘Elegie Cromatiche’. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, fino al 22 dicembre



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Dolceacqua in Fiore, Itinerario Fotografico’ di Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, fino al 26 dicembre



TAGGIA



10.00. ‘Taggia: Città dei Presepi’: i visitatori saranno trasportati in un percorso incantevole tra le vie del borgo, dove sono stati allestiti una serie di bellissimi presepi realizzati artigianalmente dalla popolazione locale. Fino al 6 gennaio



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘Infinitely delicate landscapes’ di Giacomo Costa. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 5 gennaio (tutti i giorni domenica chiuso)



ENTROTERRA

BADALUCCO



10.00. ‘Natale in (con)corso’: allestimento di Presepi nei carruggi, piazzette e cortili del paese. Fino al 6 gennaio



DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2024’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 Gennaio alle ore 17.30 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)

MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025



PORNASSIO

10.00. ‘I Presepi nel Borgo di Ottano’: numerose rappresentazioni della Natività realizzate dagli abitanti e bambini con ambientazioni sia classiche che innovative, utilizzando materiali di diversa natura con un occhio particolare verso quelli di riciclo. Vie della Frazione di Ottano. Una mappa installata nella piazza del borgo agevolerà la visita alle persone. Fino al 7 gennaio (a cura dell'Associazione Nova Kronos)



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00. Noël à Cannes: tradizionale Villaggio di Natale arricchito di nuovi eventi + pista di pattinaggio sulle Allées de la Liberté + luminarie e i festeggiamenti in programma a La Bocca e République, fino al 5 gennaio (più info)



MENTON



10.00. Natale a Mentone: spettacoli, giostre, laboratori e animazioni di strada. Luoghi vari, fino al 5 gennaio (il programma a questo link)



MONACO



11.00. ‘Villaggio di Natale - Pan di zenzero e prelibatezze natalizie’: 21 bancarelle servono deliziosi spuntini caldi e 24 graziosi chalet vendono ogni genere di regalo stagionale + giostre e attrazioni, tra cui la ruota panoramica, il giro dell'albero di Natale, la giostra, lo slittino, la slitta di Babbo Natale e una giostra natalizia per i più piccoli. Novità di quest'anno anche un divertente percorso natalizio. Quai Albert Ier, fino al 5 gennaio (più info)



19.30. ‘Dance Marathon’: spettacolo di balletto con la compagnia ‘Les Ballets de Monte-Carlo’. Théâtre des Variétés (più info)



NICE



11.00-20.00. Natale a Nizza: attività, chalet artigianali, idee regalo, desideri gourmet, spettacoli. Luighi vari, fino al 1 gennaio (il programma a questo link)



12.00-21.00. ‘Villaggio di Natale’ con più di 60 chalet che presentano una vasta gamma di prodotti natalizi, vin brulè, birre natalizie, salumi e formaggi, ostriche bar, champagne bar e altre specialità, socca, waffle… Jardin Albert 1er, ingresso gratuito, fino al 1 gennaio (lunedì, martedì e mercoledì h 12/21, giovedì e venerdì h 12/23, sabato h 11/23. domenica h 11/19, 24 e 31 dicembre h 12/19, 25 dicembre e 1 gennaio h 14/21)

14.00-23.00. Luna Park al Palais des Expositions fino al 5 gennaio (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



MERCOLEDI’ 18 DICEMBRE



SANREMO

14.00-17.00. Mostra Fotografica ‘Entrada Proibida’ di Pino Ninfa: percorso per immagini che racconta un ambito importante e fondamentale come quello della Foresta Amazzonica, per riflettere sul delicato equilibrio fra natura e agire umano. Evento a cura dell'Associazione Culturale Spazivisivi. Chiesa S. Brigida nella Pigna, fino al 12 gennaio (dal mercoledì al venerdì h 14/17, sabato e domenica h 10/17)



15.00-19.00. ‘Luna Park dei Fiori’: giostre, colori e tanto divertimento per tutta la famiglia (dal lunedì al giovedì h 15/19, venerdì e sabato h15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24.00). Piazzale Carlo Dapporto & Lungomare Vittorio Emanuele II, fino al 12 gennaio (più info)

16.00-21.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo, fino al 6 gennaio (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22)

16.30-20.30. mostra ‘Atmosfere Magiche’ dell'artista sanremese Agnese Marghareta Larotella. Galleria d'Arte ‘Bonbonniere’, corso Inglesi 3, fino al 31 dicembre (dal martedì al sabato)

17.00. ‘Deina' In Cumpagnia: recital multimediale della Compagnia Stabile Città di Sanremo. Atrio del Palafiori

21.15. Finale di Sanremo Giovani, in diretta dal Teatro del Casinò su Rai 1. Il vincitore parteciperà al 75° Festival della Canzone Italiana nella categoria ‘Nuove Proposte’. Teatro del Casinò (più info)

IMPERIA

11.00-19.30. Mostra ‘Materia e Memoria’ con esposizione di opere pittoriche di Carlo Introvigne. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in Piazza Dante 5, ingresso libero, fino al 22 dicembre (h 11/13-15.30/19.30)



14.30-23.00. ‘Luna Park invernale 2024’ con numerose attrazioni, tra queste i giochi più tradizionali, come gli autoscontri: il 15 e il 22 dicembre e il 12 gennaio “tutti in giostra” ad un prezzo super 1 o 2 euro. Piazzale Maestri del Commercio a Oneglia, fino al 19 gennaio (dal lunedì al venerdì h 14.30/19.30-21.00/23, prefestivi e festivi h 10.30/12.30-14.39/24)



15.00-19.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio sul porto di Oneglia. Aperta fino all'8 gennaio (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 10/12.30-15/19.30-21/24)

VENTIMIGLIA

8.30-18.00. In coincidenza con la Giornata internazionale del migrante, apertura straordinaria della Sezione di Ventimiglia dell’Archivio di Stato per molti anni (1925-1981) ricovero e ufficio per emigranti. Sede dell’Archivio in Via Hanbury 12 (h 8.30/13-14/18). Prenotarsi scrivendo alla mail istituzionale: as-im@cultura.gov.it specificando l’oggetto della ricerca



17.00. ‘Strena de Deinà’: tradizionale cerimonia dello scambio di auguri tra le associazioni cittadine e l'Amministrazione comunale, durante quale il Console Rappresentante della Cumpagnia d'i Ventemigliusi consegna al Sindaco la 39ª giara istoriata, opera benaugurale della ceramista Clara Perotti. Partecipa il Vescovo della Diocesi di Ventimiglia – Sanremo, Mons. Antonio Suetta. Aula Consiliare del Comune

BORDIGHERA



9.00-18.00. Presepi int’i Carugi a Borghetto San Nicolò, fino al 12 gennaio



9.00. Cassetta delle letterine per Babbo Natale nel Centro storico e Giardini Palazzo del Parco, fino al 24 dicembre

10.00-19.00. La Via dei Presepi nel centro storico (h 10/13-16/19), fino al 6 gennaio

10.00-13.00. Per il progetto ‘Formare gli sguardi’, ‘Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione: proiezione documentario Kripton di Francesco Munzi + tavola rotonda con la partecipazione dello psichiatra Dott. Mauro Pallagrosi, della la Prof.ssa Ambra Saitta, Federica Nicchiarelli e prof.ssa Romana Andò. Cinema Olimpia, Via Luigi Cadorna 3

15.30-18.30. Mostra personale di Pina Morlino dal titolo ‘Elegie Cromatiche’. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, fino al 22 dicembre



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Dolceacqua in Fiore, Itinerario Fotografico’ di Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, fino al 26 dicembre



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘Infinitely delicate landscapes’ di Giacomo Costa. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 5 gennaio (tutti i giorni domenica chiuso)



TAGGIA



10.00. ‘Taggia: Città dei Presepi’: i visitatori saranno trasportati in un percorso incantevole tra le vie del borgo, dove sono stati allestiti una serie di bellissimi presepi realizzati artigianalmente dalla popolazione locale. Fino al 6 gennaio



ENTROTERRA

BADALUCCO



10.00. ‘Natale in (con)corso’: allestimento di Presepi nei carruggi, piazzette e cortili del paese. Fino al 6 gennaio



DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2024’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 Gennaio alle ore 17.30 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)

MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025



PORNASSIO

10.00. ‘I Presepi nel Borgo di Ottano’: numerose rappresentazioni della Natività realizzate dagli abitanti e bambini con ambientazioni sia classiche che innovative, utilizzando materiali di diversa natura con un occhio particolare verso quelli di riciclo. Vie della Frazione di Ottano. Una mappa installata nella piazza del borgo agevolerà la visita alle persone. Fino al 7 gennaio (a cura dell'Associazione Nova Kronos)



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00. Noël à Cannes: tradizionale Villaggio di Natale arricchito di nuovi eventi + pista di pattinaggio sulle Allées de la Liberté + luminarie e i festeggiamenti in programma a La Bocca e République, fino al 5 gennaio (più info)



MENTON



10.00. Natale a Mentone: spettacoli, giostre, laboratori e animazioni di strada. Luoghi vari, fino al 5 gennaio (il programma a questo link)



MONACO



11.00. ‘Villaggio di Natale - Pan di zenzero e prelibatezze natalizie’: 21 bancarelle servono deliziosi spuntini caldi e 24 graziosi chalet vendono ogni genere di regalo stagionale + giostre e attrazioni, tra cui la ruota panoramica, il giro dell'albero di Natale, la giostra, lo slittino, la slitta di Babbo Natale e una giostra natalizia per i più piccoli. Novità di quest'anno anche un divertente percorso natalizio. Quai Albert Ier, fino al 5 gennaio (più info)



19.30. ‘Made in Oslo’: spettacolo di balletto con la compagnia ‘Les Ballets de Monte-Carlo’. Grimaldi Forum (più info)



NICE



11.00-20.00. Natale a Nizza: attività, chalet artigianali, idee regalo, desideri gourmet, spettacoli. Luighi vari, fino al 1 gennaio (il programma a questo link)



12.00-21.00. ‘Villaggio di Natale’ con più di 60 chalet che presentano una vasta gamma di prodotti natalizi, vin brulè, birre natalizie, salumi e formaggi, ostriche bar, champagne bar e altre specialità, socca, waffle… Jardin Albert 1er, ingresso gratuito, fino al 1 gennaio (lunedì, martedì e mercoledì h 12/21, giovedì e venerdì h 12/23, sabato h 11/23. domenica h 11/19, 24 e 31 dicembre h 12/19, 25 dicembre e 1 gennaio h 14/21)



14.00-23.00. Luna Park al Palais des Expositions fino al 5 gennaio (più info)



20.00. ‘Starmania’: opera rock cyberpunk di Michel Berger su libretto di Luc Plamondon. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantou 163 (più info)





GIOVEDI’ 19 DICEMBRE



SANREMO

10.00-18.00. Mostra ‘Da Rosa Genoni ad oggi, moda e impegno sociale’ con abiti storici, oggetti e disegni. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 6 gennaio (h 10/13-15/18)



11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



14.00-17.00. Mostra Fotografica ‘Entrada Proibida’ di Pino Ninfa: percorso per immagini che racconta un ambito importante e fondamentale come quello della Foresta Amazzonica, per riflettere sul delicato equilibrio fra natura e agire umano. Evento a cura dell'Associazione Culturale Spazivisivi. Chiesa S. Brigida nella Pigna, fino al 12 gennaio (dal mercoledì al venerdì h 14/17, sabato e domenica h 10/17)

15.00-19.00. ‘Luna Park dei Fiori’: giostre, colori e tanto divertimento per tutta la famiglia (dal lunedì al giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24.00). Piazzale Carlo Dapporto & Lungomare Vittorio Emanuele II, fino al 12 gennaio (più info)

16.00-21.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo, fino al 6 gennaio (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22)



16.30-20.30. mostra ‘Atmosfere Magiche’ dell'artista sanremese Agnese Marghareta Larotella. Galleria d'Arte ‘Bonbonniere’, corso Inglesi 3, fino al 31 dicembre (dal martedì al sabato)



21.00. Musiche per coro e orchestra della tradizione natalizia: concerto dell’Orchestra Sinfonica diretto dal M° Giancarlo De Lorenzo con i vincitori del Concorso Lirico Internazionale Anita Cerquetti con il Coro Filharmonia diretto da Giulio Magnanini. Chiesa Nostra Signora degli Angeli, ingresso gratuito



IMPERIA



11.00-19.30. Mostra ‘Materia e Memoria’ con esposizione di opere pittoriche di Carlo Introvigne. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in Piazza Dante 5, ingresso libero, fino al 22 dicembre (h 11/13-15.30/19.30)



14.30-23.00. ‘Luna Park invernale 2024’ con numerose attrazioni, tra queste i giochi più tradizionali, come gli autoscontri: il 15 e il 22 dicembre e il 12 gennaio “tutti in giostra” ad un prezzo super 1 o 2 euro. Piazzale Maestri del Commercio a Oneglia, fino al 19 gennaio (dal lunedì al venerdì h 14.30/19.30-21.00/23, prefestivi e festivi h 10.30/12.30-14.39/24)



15.00-19.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio sul porto di Oneglia. Aperta fino all'8 gennaio (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 10/12.30-15/19.30-21/24)

BORDIGHERA



9.00-18.00. Presepi int’i Carugi a Borghetto San Nicolò, fino al 12 gennaio



9.00. Cassetta delle letterine per Babbo Natale nel Centro storico e Giardini Palazzo del Parco, fino al 24 dicembre

10.00-19.00. La Via dei Presepi nel centro storico (h 10/13-16/19), fino al 6 gennaio

15.30-18.30. Mostra personale di Pina Morlino dal titolo ‘Elegie Cromatiche’. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, fino al 22 dicembre

16.30. Lo scrittore Giovanni Balcet presenta il libro ‘Un uomo mite e altri viaggi’ che racchiude otto storie di viaggi, avventure, scoperte e vite arricchite dalla suggestione di luoghi attraversati dallo scrittore e a lui cari - da Algeri a Palmira, dalla Grecia alla Val Roja e alle valli piemontesi. Dialoga con l’autore Corrado Ramella. Biblioteca Civica Internazionale, ingresso libero



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Dolceacqua in Fiore, Itinerario Fotografico’ di Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, fino al 26 dicembre



TAGGIA ARMA



10.00. ‘Taggia: Città dei Presepi’: i visitatori saranno trasportati in un percorso incantevole tra le vie del borgo, dove sono stati allestiti una serie di bellissimi presepi realizzati artigianalmente dalla popolazione locale. Fino al 6 gennaio



21.00. Cerimonia di consegna delle ‘Sequelle’, l'onorificenza che premia i'impegno di cittadini particolarmente attivi in azioni di volontariato a cura del Comitato Festeggiamenti San Benedetto Rioni Tabiesi. Segue il Concerto di Natale della Banda cittadina ‘Pasquale Anfossi’ e, a fine serata, cioccolata calda e panettone per tutti e scambio degli auguri natalizi. Opere Parrocchiali a Taggia

DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘Infinitely delicate landscapes’ di Giacomo Costa. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 5 gennaio (tutti i giorni domenica chiuso)



CERVO

21.00. Concerto gospel ‘I Vocalisti’ con brindisi a seguire. Oratorio di Santa Caterina



ENTROTERRA

BADALUCCO



10.00. ‘Natale in (con)corso’: allestimento di Presepi nei carruggi, piazzette e cortili del paese. Fino al 6 gennaio

10.30-19.00. Mostra mercato di artigianato artistico con musica swing di F.Bruccoleri e C.Trabuio che accompagnerà gli artigiani (intreccio, legno, argilla, pittura) nella creazione di un’opera collettiva. Up Arte in piazza duomo, fino al 22 dicembre (giovedì,venerdì e sabato h 10.30/13-15/19)



DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2024’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 Gennaio alle ore 17.30 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)



MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025



PIGNA

14.30-16.00. ‘Natale a Pigna’: esibizione i bambini della Scuola dell’Infanzia nei consueti canti Natalizi + Mercatino di Natale presso l’ex-cappella di Santa Croce con ricavato a favore dell’acquisto di materiale scolastico. Piazza della Loggia



PORNASSIO

10.00. ‘I Presepi nel Borgo di Ottano’: numerose rappresentazioni della Natività realizzate dagli abitanti e bambini con ambientazioni sia classiche che innovative, utilizzando materiali di diversa natura con un occhio particolare verso quelli di riciclo. Vie della Frazione di Ottano. Una mappa installata nella piazza del borgo agevolerà la visita alle persone. Fino al 7 gennaio (a cura dell'Associazione Nova Kronos)

15.00. In occasione della recita natalizia degli allievi della scuola materna e primaria, inaugurazione di miglioramento antisismico e di rifacimento del tetto eseguiti presso la struttura dell’edificio ‘Il Castello di Pornassio’ in località Villa + benedizione alla struttura del Parroco Don Ruggero Gorletti e successivamente recita natalizia



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00. Noël à Cannes: tradizionale Villaggio di Natale arricchito di nuovi eventi + pista di pattinaggio sulle Allées de la Liberté + luminarie e i festeggiamenti in programma a La Bocca e République, fino al 5 gennaio (più info)



MENTON



10.00. Natale a Mentone: spettacoli, giostre, laboratori e animazioni di strada. Luoghi vari, fino al 5 gennaio (il programma a questo link)



MONACO



11.00. ‘Villaggio di Natale - Pan di zenzero e prelibatezze natalizie’: 21 bancarelle servono deliziosi spuntini caldi e 24 graziosi chalet vendono ogni genere di regalo stagionale + giostre e attrazioni, tra cui la ruota panoramica, il giro dell'albero di Natale, la giostra, lo slittino, la slitta di Babbo Natale e una giostra natalizia per i più piccoli. Novità di quest'anno anche un divertente percorso natalizio. Quai Albert Ier, fino al 5 gennaio (più info)

NICE



11.00-20.00. Natale a Nizza: attività, chalet artigianali, idee regalo, desideri gourmet, spettacoli. Luighi vari, fino al 1 gennaio (il programma a questo link)



12.00-23.00. ‘Villaggio di Natale’ con più di 60 chalet che presentano una vasta gamma di prodotti natalizi, vin brulè, birre natalizie, salumi e formaggi, ostriche bar, champagne bar e altre specialità, socca, waffle… Jardin Albert 1er, ingresso gratuito, fino al 1 gennaio (lunedì, martedì e mercoledì h 12/21, giovedì e venerdì h 12/23, sabato h 11/23. domenica h 11/19, 24 e 31 dicembre h 12/19, 25 dicembre e 1 gennaio h 14/21)



14.00-23.00. Luna Park al Palais des Expositions fino al 5 gennaio (più info)



20.00. ‘Starmania’: opera rock cyberpunk di Michel Berger su libretto di Luc Plamondon. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantou 163 (più info)



20.00. ‘Paloma Au Plurielles’: spettacolo teatrale con Hugo Bardin, Maximilien Marçais-Husson. Théâtre Princesse Grace (più info)



20.30. Natale musicale a Nizza – da Beethoven ai canti natalizi a cura dell’ensemble ‘Musicâme France’ (25 euro). Chiesa Saint-François de Paule, rue Saint-François de Paule 9 (info e prenotazioni a questo link)





VENERDI’ 20 DICEMBRE



SANREMO



10.00-18.00. Mostra ‘Da Rosa Genoni ad oggi, moda e impegno sociale’ con abiti storici, oggetti e disegni. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 6 gennaio (h 10/13-15/18)



10.30. Esibizione duo musicale ‘Compagnia Musical I Love You’: formazioni differenti tra i cantanti solisti della Compagnia Musical I Love You. Esecuzione dal vivo di brani natalizi e canzoni del Festival di Sanremo. Mercato Annonario



11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



14.00-17.00. Mostra Fotografica ‘Entrada Proibida’ di Pino Ninfa: percorso per immagini che racconta un ambito importante e fondamentale come quello della Foresta Amazzonica, per riflettere sul delicato equilibrio fra natura e agire umano. Evento a cura dell'Associazione Culturale Spazivisivi. Chiesa S. Brigida nella Pigna, fino al 12 gennaio (dal mercoledì al venerdì h 14/17, sabato e domenica h 10/17)

15.00-24.00. ‘Luna Park dei Fiori’: giostre, colori e tanto divertimento per tutta la famiglia (dal lunedì al giovedì h 15/19, venerdì e sabato h15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24.00). Piazzale Carlo Dapporto & Lungomare Vittorio Emanuele II, fino al 12 gennaio (più info)



15.30. Intrattenimento natalizio per le famiglie, spettacoli per bambini, laboratori creativi, letture animate e truccabimbi (a cura dell’associazione Talea). Frazione Coldirodi



16.00. Per la rassegna ‘Swing Corner of Christmas’, omaggio a Louis Armstrong a cura del trombettista genovese Fabrizio Cattaneo accompagnato da un trio di giovani jazzisti composto da Zeno De Marco al pianoforte, Andrea Amato al contrabbasso e Gigi Marras alla batteria. Portico del Palafiori



16.00. Per Unitre, conferenza sul tema ‘Tra quadri e documenti : Scampoli di storia locale’ di Giacarlo Rilla. Ex sala consiliare del Museo Civico in piazza Nota2



16.00. ‘Swing Corner of Christmas’ (11ªedizione): concerto di musica swing dagli anni ’30 agli anni ’60, con formazioni variabili dal trio al quintetto. A cura del Centro Studi Musicali ‘Stan Kenton’. Portico del Palafiori

16.00-21.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo, fino al 6 gennaio (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22)



16.30-20.30. mostra ‘Atmosfere Magiche’ dell'artista sanremese Agnese Marghareta Larotella. Galleria d'Arte ‘Bonbonniere’, corso Inglesi 3, fino al 31 dicembre (dal martedì al sabato)



17.30. ‘World of Wonder’: spettacolo luminoso itinerante su trampoli con cigni luminosi, vincitore del festival internazionale Mirabilia 2024 e Belfast Festival of Fools. Via Matteotti



21.00. ‘Impronte Jazz - Giovani talenti’: esibizioni di Tempone Quartet e Tommaso Perazzo. Sala Magazzino di Ponente del Forte di Santa Tecla



IMPERIA



11.00-19.30. Mostra ‘Materia e Memoria’ con esposizione di opere pittoriche di Carlo Introvigne. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in Piazza Dante 5, ingresso libero, fino al 22 dicembre (h 11/13-15.30/19.30)



14.30-23.00. ‘Luna Park invernale 2024’ con numerose attrazioni, tra queste i giochi più tradizionali, come gli autoscontri: il 15 e il 22 dicembre e il 12 gennaio “tutti in giostra” ad un prezzo super 1 o 2 euro. Piazzale Maestri del Commercio a Oneglia, fino al 19 gennaio (dal lunedì al venerdì h 14.30/19.30-21.00/23, prefestivi e festivi h 10.30/12.30-14.39/24)



15.00-19.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio sul porto di Oneglia. Aperta fino all'8 gennaio (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 10/12.30-15/19.30-21/24)

17.00. ‘Scienza, Filosofia e Religione. Cambio di paradigma e ricerca dell’irriducibile’: conferenza di Nicolò Germano dell’Università di Genova. A cura dell’associazione culturale Michele De Tommaso. Aula Magna del Liceo artistico ‘Amoretti’, ingresso libero



VALLECROSIA



21.00. Concerto ‘Christmas & Peace’ a cura del gruppo Sentieri di Pace. Teatro Sant’Anna



BORDIGHERA



9.00-18.00. Presepi int’i Carugi a Borghetto San Nicolò, fino al 12 gennaio



9.00. Cassetta delle letterine per Babbo Natale nel Centro storico e Giardini Palazzo del Parco, fino al 24 dicembre



10.00-19.00. La Via dei Presepi nel centro storico (h 10/13-16/19), fino al 6 gennaio



11.00-17.30. Villaggio di Babbo Natale e Caccia al Grinch con Giochi, laboratori ed animazione per grandi e piccoli. Corso Italia

15.30-18.30. Mostra personale di Pina Morlino dal titolo ‘Elegie Cromatiche’. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, fino al 22 dicembre



16.00. ‘Gli Auguri al Museo Bicknell’: incontro di fine anno per i Soci e gli Amici dell'Istituto + la storica dell'Arte Anna Marchini presenta il nuovo numero della Rivista di Archeologia, Storia, Arte e Cultura Ligure Ligures (19). Intervengono Giovanni Mennella, presidente dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri, Carlo Varaldo, Direttore Scientifico della Rivista. Museo ‘Clarence Bicknell’



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Dolceacqua in Fiore, Itinerario Fotografico’ di Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, fino al 26 dicembre



OSPEDALETTI



9.00-12.00. Mercatino natalizio a cura degli alunni della scuola media di Ospedaletti nel portico del Comune



11.00-17.30. Villaggio di Babbo Natale e Caccia al Grinch con Giochi, laboratori ed animazione. Corso Italia

21.00. Natale in concerto: un viaggio in musica con il Concerto della Banda Musicale Borghetto San Nicolò. Palazzo del Parco



TAGGIA ARMA



10.00. ‘Taggia: Città dei Presepi’: i visitatori saranno trasportati in un percorso incantevole tra le vie del borgo, dove sono stati allestiti una serie di bellissimi presepi realizzati artigianalmente dalla popolazione locale. Fino al 6 gennaio



21.00. Concerto di Natale dell’ Orchestra Sinfonica di Sanremo con il Coro Filharmonia Direttore d'Orchestra: Giancarlo De Lorenzo Soprano: Jessica Ricci, Mezzosoprano: Tamar Ugrekhelidze. Basilica della Madonna Miracolosa Parrocchia S.S. Giacomo e Filippo



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘Infinitely delicate landscapes’ di Giacomo Costa. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 5 gennaio (tutti i giorni domenica chiuso)



ENTROTERRA

BADALUCCO



10.00. ‘Natale in (con)corso’: allestimento di Presepi nei carruggi, piazzette e cortili del paese. Fino al 6 gennaio



10.30-19.00. Mostra mercato di artigianato artistico con musica swing di F.Bruccoleri e C.Trabuio che accompagnerà gli artigiani (intreccio, legno, argilla, pittura) nella creazione di un’opera collettiva. Up Arte in piazza duomo, fino al 22 dicembre (giovedì,venerdì e sabato h 10.30/13-15/19)



DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2024’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 Gennaio alle ore 17.30 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)



MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025



PORNASSIO

10.00. ‘I Presepi nel Borgo di Ottano’: numerose rappresentazioni della Natività realizzate dagli abitanti e bambini con ambientazioni sia classiche che innovative, utilizzando materiali di diversa natura con un occhio particolare verso quelli di riciclo. Vie della Frazione di Ottano. Una mappa installata nella piazza del borgo agevolerà la visita alle persone. Fino al 7 gennaio (a cura dell'Associazione Nova Kronos)



TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00. Noël à Cannes: tradizionale Villaggio di Natale arricchito di nuovi eventi + pista di pattinaggio sulle Allées de la Liberté + luminarie e i festeggiamenti in programma a La Bocca e République, fino al 5 gennaio (più info)



MENTON



10.00. Natale a Mentone: spettacoli, giostre, laboratori e animazioni di strada. Luoghi vari, fino al 5 gennaio (il programma a questo link)



MONACO



11.00. ‘Villaggio di Natale - Pan di zenzero e prelibatezze natalizie’: 21 bancarelle servono deliziosi spuntini caldi e 24 graziosi chalet vendono ogni genere di regalo stagionale + giostre e attrazioni, tra cui la ruota panoramica, il giro dell'albero di Natale, la giostra, lo slittino, la slitta di Babbo Natale e una giostra natalizia per i più piccoli. Novità di quest'anno anche un divertente percorso natalizio. Quai Albert Ier, fino al 5 gennaio (più info)



19.30. Le Fiat 500 accendono la magia delle feste nel Principato con una Parata di Natale speciale per le vie della città che culmina in piazza del Casinò dove verranno distribuite caramelle e cioccolatini a tutti i bambini dai membri del Club vestiti da Babbo Natale



20.00. ‘L’elisir d'amore’ di Gaetano Donizetti: melodramma giocoso in due atti diretto dal M° Adriano Sinivia su Libretto di Felice Romani. Opéra Garnier Monte-Carlo (più info)



NICE



11.00-20.00. Natale a Nizza: attività, chalet artigianali, idee regalo, desideri gourmet, spettacoli. Luighi vari, fino al 1 gennaio (il programma a questo link)



12.00-21.00. ‘Villaggio di Natale’ con più di 60 chalet che presentano una vasta gamma di prodotti natalizi, vin brulè, birre natalizie, salumi e formaggi, ostriche bar, champagne bar e altre specialità, socca, waffle… Jardin Albert 1er, ingresso gratuito, fino al 1 gennaio (lunedì, martedì e mercoledì h 12/21, giovedì e venerdì h 12/23, sabato h 11/23. domenica h 11/19, 24 e 31 dicembre h 12/19, 25 dicembre e 1 gennaio h 14/21)



14.00-23.00. Luna Park al Palais des Expositions fino al 5 gennaio (più info)



20.00. ‘Starmania’: opera rock cyberpunk di Michel Berger su libretto di Luc Plamondon. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantou 163 (più info)



SABATO 21 DICEMBRE



SANREMO



10.00-18.00. Mostra ‘Da Rosa Genoni ad oggi, moda e impegno sociale’ con abiti storici, oggetti e disegni. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 6 gennaio (h 10/13-15/18)

10.00-17.00. Mostra Fotografica ‘Entrada Proibida’ di Pino Ninfa: percorso per immagini che racconta un ambito importante e fondamentale come quello della Foresta Amazzonica, per riflettere sul delicato equilibrio fra natura e agire umano. Evento a cura dell'Associazione Culturale Spazivisivi. Chiesa S. Brigida nella Pigna, fino al 12 gennaio (dal mercoledì al venerdì h 14/17, sabato e domenica h 10/17)

11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

14.30-22.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo, fino al 6 gennaio (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22)

15.00-24.00. ‘Luna Park dei Fiori’: giostre, colori e tanto divertimento per tutta la famiglia (dal lunedì al giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24.00). Piazzale Carlo Dapporto & Lungomare Vittorio Emanuele II, fino al 12 gennaio (più info)



15.30. Spettacolo per bambini ‘Chi ha visto il Grinch?’ in piazza Borea d’Olmo

15.30. Esibizione dell’Ensemble d’Archi in via Corradi presso il pozzo

16.00. Visita guidata al Fondo Rubino della biblioteca Civica (ingresso libero su prenotazione 0184 580720/723 – biblioteca@comunedisanremo.it)

16.00. Esibizione musicale di Massimo D’Alessio in via Matteotti (angolo Via Cavour)

16.00. Esibizione musicale di Gerlando Tortorici in via Matteotti (davanti Cinema Centrale)

16.30-20.30. mostra ‘Atmosfere Magiche’ dell'artista sanremese Agnese Marghareta Larotella. Galleria d'Arte ‘Bonbonniere’, corso Inglesi 3, fino al 31 dicembre (dal martedì al sabato)



17.00. Concerto Gospel della Compagnia ‘Musical I Love You’ con brani natalizi, pianoforte live e basi musicali. Piazza Colombo

17.00. Esibizione musicale dell’associazione Musicale G.B. Pergolesi in via Mameli

17.00. Esibizione musicale duo Beat Less in via Escoffier

17.00. Concerto ‘Happy Christmas’, dal Gospel al Pop Cristiano in via Matteotti (angolo Via Corradi)



IMPERIA



8.00-19.00. ‘ImperiAntiquaria’: mercatino di antiquariato e collezionismo sotto i portici di Via Bonfante (ogni terzo sabato del mese)



10.00-24.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio sul porto di Oneglia. Aperta fino all'8 gennaio (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 10/12.30-15/19.30-21/24)



10.30-24.00. ‘Luna Park invernale 2024’ con numerose attrazioni, tra queste i giochi più tradizionali, come gli autoscontri: il 15 e il 22 dicembre e il 12 gennaio “tutti in giostra” ad un prezzo super 1 o 2 euro. Piazzale Maestri del Commercio a Oneglia, fino al 19 gennaio (dal lunedì al venerdì h 14.30/19.30-21.00/23, prefestivi e festivi h 10.30/12.30-14.39/24)



11.00-19.30. Mostra ‘Materia e Memoria’ con esposizione di opere pittoriche di Carlo Introvigne. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in Piazza Dante 5, ingresso libero, fino al 22 dicembre (h 11/13-15.30/19.30)



16.30-18.30. Calde melodie natalizie a cura della banda folkloristica itinerante ‘Canta & Sciuscia’ per le vie del centro storico + Babbo Natale protagonista di un tour tra le strade del centro fino in Piazza San Giovanni, pronto a raccogliere le letterine dei più piccoli e regalare momenti indimenticabili con foto ricordo



21.00. Per la Stagione 2024/25, ‘Il Lago dei Cigni’, spettacolo di balletto del Corpo di ballo del Teatro Nazionale dell’Opera Rumena di Iaşi. Musica di Pëtr Il’ič Čajkovskij. Coreografie di Marius Petipa. Teatro Cavour, Via Felice Cascione 35 (info e acquisto biglietti a questo link)



VENTIMIGLIA



10.00-19.00. Villaggio di Natale con Artigianato artistico + Idee regalo + Prodotti tipici + Casa di Babbo Natale + Laboratorio degli Elfi + Musica. Chiostro di Sant'Agostino Piazza E. e M. Bassi

VALLECROSIA



11.00 & 15.30. Per la rassegna ‘Terre del Rossese’, spettacolo ‘Guido Rovesti e il patrimonio agricolo’ con l’attrice Mariella Speranza (Piazza del Popolo) + visita guidata alle 11.15 e alle 15.45 (50 minuti circa) a cura di Alessandro Giacobbe, con approfondimenti sulle presenze storiche, artistiche e agricole del territorio. Partenza da Piazza del Popolo nella città alta (più info)

15.00-19.00. Laboratorio artistico/musicale ‘Natale è… il colore dei suoni’ con musica, giochi, regali e l’incontro con Babbo Natale. Oratorio salesiano Don Bosco

BORDIGHERA

9.00-18.00. Presepi int’i Carugi a Borghetto San Nicolò, fino al 12 gennaio



9.00. Cassetta delle letterine per Babbo Natale nel Centro storico e Giardini Palazzo del Parco, fino al 24 dicembre

10.00-19.00. La Via dei Presepi nel centro storico (h 10/13-16/19), fino al 6 gennaio



11.00-17.30. Villaggio di Babbo Natale e Spettacolo di burattini ‘Muppets Show: ‘Babbo Natale e Renna Rudolph’ + Giochi, laboratori ed animazione. Corso Italia

15.00-18.00. Ufficio di Babbo Natale nel Centro storico

15.30-18.30. Mostra personale di Pina Morlino dal titolo ‘Elegie Cromatiche’. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, fino al 22 dicembre

17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Dolceacqua in Fiore, Itinerario Fotografico’ di Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, fino al 26 dicembre

OSPEDALETTI

8.00-19.00. Mercatino di Antiquariato, Collezionismo e modernariato a cura di Circolo Ricreativo Culturale Antico Doc. Corso Regina Margherita

9.00-17.00. Kids Experience: crescere tra curve passione e divertimento. Evento a cura Comitato Circuito Ospedaletti. Piazzale al Mare (h 9/12-14/17)

TAGGIA ARMA



10.00. ‘Taggia: Città dei Presepi’: i visitatori saranno trasportati in un percorso incantevole tra le vie del borgo, dove sono stati allestiti una serie di bellissimi presepi realizzati artigianalmente dalla popolazione locale. Fino al 6 gennaio

21.00. Natale a Taggia: giornata Natalizia per tutti i bambini e le famiglie per un pomeriggio di intrattenimento coinvolgente con Babbo Natale e I'Elfo con Gonfiabili gratuiti, spettacoli, truccabimbi, distribuzione palloncini natalizi e zucchero filato e la deliziosa cioccolata calda offerta dalla Pro loco di Taggia. Canti, giochi e oggetti natalizi fatti a mano dai bambini e dai ragazzi dell'Azione Cattolica della Parrocchia di Taggia e del Gruppo Scout Tabya 100. Piazza Santissima Trinità

DIANO MARINA



9.00-19.00. ‘Aspettando Natale’: mercatino a tema natalizio con giochi, intrattenimenti, laboratori d’arte. Organizzazione a cura di Arte e Party di Lupano Floriana. Vie del centro cittadino



16.00-19.00. Mostra ‘Infinitely delicate landscapes’ di Giacomo Costa. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 5 gennaio (tutti i giorni domenica chiuso)

ENTROTERRA

BADALUCCO



10.00. ‘Natale in (con)corso’: allestimento di Presepi nei carruggi, piazzette e cortili del paese. Fino al 6 gennaio



10.30-19.00. Mostra mercato di artigianato artistico con musica swing di F.Bruccoleri e C.Trabuio che accompagnerà gli artigiani (intreccio, legno, argilla, pittura) nella creazione di un’opera collettiva. Up Arte in piazza duomo, fino al 22 dicembre (giovedì,venerdì e sabato h 10.30/13-15/19)



DIANO CASTELLO

21.00. ‘Le Avventure di Totò’: presentazione del nuovo libro di Vittorio Capotorto, direttore artistico Abracadabra. A seguire un atto unico teatrale. Teatro Concordia



DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2024’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 Gennaio alle ore 17.30 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)



14.30. Il Motoclub Maggioni con i Dusäigöti e la Protezione Civile Roberto Bernardinello animano il pomeriggio con i babbi Natale in moto e tante sorprese. Piazza Mauro



CARPASIO

10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (apertura invernale sabato e domenica h 10/12-15/18)



MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025



PERINALDO

10.30 & 14.00. Per la rassegna ‘Terre del Rossese’, ‘Con la testa tra le Stelle’: spettacolo con l’attore Alessandro Bergallo (Piazza Emilio Croesi antistante la Chiesa Parrocchiale) + visita del centro storico con partenza da Piazza Emilio Croesi alle 10.45 e alle 14.15 (50 minuti circa) a cura di Simona Gibertini (più info)



PORNASSIO

10.00. ‘I Presepi nel Borgo di Ottano’: numerose rappresentazioni della Natività realizzate dagli abitanti e bambini con ambientazioni sia classiche che innovative, utilizzando materiali di diversa natura con un occhio particolare verso quelli di riciclo. Vie della Frazione di Ottano. Una mappa installata nella piazza del borgo agevolerà la visita alle persone. Fino al 7 gennaio (a cura dell'Associazione Nova Kronos)



SAN BIAGIO DELLA CIMA

10.00 & 14.00. Per la rassegna ‘Terre del Rossese’, spettacolo ‘Un Americano a San Biagio’ con l’attore Matteo Traverso + visita guidata alle 10.15 e alle 14.15 (50 minuti circa) a cura dell’associazione Amici di Francesco Biamonti, visita del centro storico con approfondimento sull’autore. Ritrovo in Piazza Giuseppe Mazzini (più info)



10.30-19.00. Per il progetto ‘Mosaico di Frontiera’, (You) Leave Me Alone), mostra fotografica di Davide Primerano, per accendere le luci sugli ‘invisibili’ di Ventimiglia. ‘U Bastu’, aggregato di cantine nel cuore del centro storico, ingresso libero e gratuito, anche domani (h 10.30/12.30-16.00/19.30)

SOLDANO

11.00 & 15.00. Per la rassegna ‘Terre del Rossese’, spettacolo ‘La Mula’ cin l’attore Marco Rivolta (Piazzetta del Rossese) + visita guidata alle 11.15 e alle 15.15 (40 minuti circa) a cura di Antonella Piccone, visita del centro storico ed approfondimento sul paesaggio del Rossese, con partenza dalla Piazzetta del Rossese (più info)



TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



17.00. ‘Ghost Tour Triora’: viaggio speciale tra i misteri del Paese delle Streghe condotto da sei Storyteller di Autunnonero che raccontano storia, leggenda e folklore di Triora: dai segreti della chiesa di San Bernardino alla religiosità popolare legata ai solstizi, dalle storie delle ‘bàgiue’ di Triora all’antico e dimenticato palazzo della nobile famiglia Capponi, fino alle vicende del famoso processo alle streghe del 1587 + piccolo rinfresco nel Museo Etnografico e della Stregoneria (h 18.30) + ‘Rito del Solstizio, tra luce ed ombra’: laboratorio a cura della ricercatrice folklorica Sibilla Pinocchio (info e acquisto biglietti a questo link)

FRANCIA

CANNES



11.00. Noël à Cannes: tradizionale Villaggio di Natale arricchito di nuovi eventi + pista di pattinaggio sulle Allées de la Liberté + luminarie e i festeggiamenti in programma a La Bocca e République, fino al 5 gennaio (più info)



MENTON



10.00. Natale a Mentone: spettacoli, giostre, laboratori e animazioni di strada. Luoghi vari, fino al 5 gennaio (il programma a questo link)

MONACO



11.00. ‘Villaggio di Natale - Pan di zenzero e prelibatezze natalizie’: 21 bancarelle servono deliziosi spuntini caldi e 24 graziosi chalet vendono ogni genere di regalo stagionale + giostre e attrazioni, tra cui la ruota panoramica, il giro dell'albero di Natale, la giostra, lo slittino, la slitta di Babbo Natale e una giostra natalizia per i più piccoli. Novità di quest'anno anche un divertente percorso natalizio. Quai Albert Ier, fino al 5 gennaio (più info)



20.00. ‘Oratorio de Noël’: concerto corale diretto dal M° Gianluca Capuano. Maestro del coro: Stefano Visconti. Oratorio. Musica di Johann Sebastian Bach. Testi dal Vangelo secondo Luca 2:6-20. Testi aggiuntivi di Christian Friedrich Henrici, Johann Rist, Paul Gerhardt, Martin Lutero e Christoph Runge. Opéra Garnier Monte-Carlo (più info)



NICE



11.00-20.00. Natale a Nizza: attività, chalet artigianali, idee regalo, desideri gourmet, spettacoli. Luighi vari, fino al 1 gennaio (il programma a questo link)



11.00-23.00. ‘Villaggio di Natale’ con più di 60 chalet che presentano una vasta gamma di prodotti natalizi, vin brulè, birre natalizie, salumi e formaggi, ostriche bar, champagne bar e altre specialità, socca, waffle… Jardin Albert 1er, ingresso gratuito, fino al 1 gennaio (lunedì, martedì e mercoledì h 12/21, giovedì e venerdì h 12/23, sabato h 11/23. domenica h 11/19, 24 e 31 dicembre h 12/19, 25 dicembre e 1 gennaio h 14/21)



14.00-23.00. Luna Park al Palais des Expositions fino al 5 gennaio (più info)



14.30, 17.00 & 19.30. Rêves de Cirque ritorna con la seconda stagione ‘L’Odyssée Prodigieuse’, la meravigliosa avventura del Circo! 2 ore di spettacolo grandioso per tutta la famiglia e tutte le generazioni. M.I.N d'Azur - Marche Gare (accesso porte B 9-11) Boulevard Georges Pompidou, fino al 5 gennaio (più info)



15.00. ‘Starmania’: opera rock cyberpunk di Michel Berger su libretto di Luc Plamondon. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantou 163 (più info)



DOMENICA 22 DICEMBRE



SANREMO



10.00-18.00. Mostra ‘Da Rosa Genoni ad oggi, moda e impegno sociale’ con abiti storici, oggetti e disegni. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 6 gennaio (h 10/13-15/18)

10.00-17.00. Mostra Fotografica ‘Entrada Proibida’ di Pino Ninfa: percorso per immagini che racconta un ambito importante e fondamentale come quello della Foresta Amazzonica, per riflettere sul delicato equilibrio fra natura e agire umano. Evento a cura dell'Associazione Culturale Spazivisivi. Chiesa S. Brigida nella Pigna, fino al 12 gennaio (dal mercoledì al venerdì h 14/17, sabato e domenica h 10/17)



10.30-24.00. ‘Luna Park dei Fiori’: giostre, colori e tanto divertimento per tutta la famiglia (dal lunedì al giovedì h 15/19, venerdì e sabato h15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24.00). Piazzale Carlo Dapporto & Lungomare Vittorio Emanuele II, fino al 12 gennaio (più info)



14.30-22.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo, fino al 6 gennaio (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22)

15.30. ‘Natale in Musica’: esibizione degli allievi della Scuola di Musica ‘Ottorino Respighi’ per gli auguri di Buone Feste a professori, parenti ed amici. Salone di Palazzo Roverizio

15.30. Intrattenimento natalizio per le famiglie nella frazione di Bussana

15.30. Spettacolo per bambini ‘Nevicata di bolle’ in piazza Borea d’Olmo



15.30. Sfilata musicale della Banda Folkloristica ‘Canta e Sciuscia’. Centro cittadino



15.30. Esibizione dell’Ensemble d’Archi in via De Benedetti

15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00. Esibizione del duo musicale ‘Compagnia Musical I Love You’ in via Mameli

17.00. Esibizione musicale di Gerlando Tortorici dell’associazione The Washington Navel in via Corradi, presso il pozzo



19.00. Esibizione musicale duo ‘Pan e Pumata’ in piazza Bresca/piazza Sardi



IMPERIA



10.00-24.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio sul porto di Oneglia. Aperta fino all'8 gennaio (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 10/12.30-15/19.30-21/24)



10.30-24.00. ‘Luna Park invernale 2024’ con numerose attrazioni, tra queste i giochi più tradizionali, come gli autoscontri: il 15 e il 22 dicembre e il 12 gennaio “tutti in giostra” ad un prezzo super 1 o 2 euro. Piazzale Maestri del Commercio a Oneglia, fino al 19 gennaio (dal lunedì al venerdì h 14.30/19.30-21.00/23, prefestivi e festivi h 10.30/12.30-14.39/24)



11.00-19.30. Ultimo giorno della mostra ‘Materia e Memoria’ con esposizione di opere pittoriche di Carlo Introvigne. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in Piazza Dante 5, ingresso libero (h 11/13-15.30/19.30)



16.30-18.30. Il suggestivo suono delle cornamuse natalizie risuonerà per il centro storico grazie a due musicisti in abiti tradizionali, che accompagneranno il pubblico in una passeggiata musicale all’interno del perimetro del Civ NuovOneglia

16.30-19.30. ‘Pirati in missione: dagli abissi alle stelle’: i piccoli pirati e le piccole piratesse saranno impegnati/e in una caccia al tesoro che li/le porterà alla scoperta dei segreti del mare e delle stelle + merenda speciale, uno spettacolo al planetario e un goloso tesoro. Museo Navale e Planetario necessaria prenotazione a questo link



17.30. Concerto dell’ensemble strumentale di flauti traversi ‘Flautonauti’. Teatro dell’Attrito, via B. Bossi, info e prenotazioni 320 2127561



18.30. Rosella Postorino presenta il suo ultimo romanzo ‘Nei nervi e nel cuore Memoriale per il presente’ (Solferino edizioni). Dialogo con l’autrice a cura di Raffaella Ranise. Biblioteca Civica Lagorio, ingresso libero

VENTIMIGLIA

10.00-19.00. Villaggio di Natale con Artigianato artistico + Idee regalo + Prodotti tipici + Casa di Babbo Natale + Laboratorio degli Elfi + Musica + dalle ore 15.00 alle ore 16.30 per i più piccoli 'Favole nel Chiostro': Fiabe, racconti in Ventimigliese, trucca bimbi. Chiostro di Sant'Agostino Piazza E. e M. Bassi



21.00. Concerto di Natale nel Chiostro di Sant'Agostino Piazza E. e M. Bassi



VALLECROSIA



15.30. Spettacolo teatrale ‘Ogni cosa a suo tempo’ a cura della Compagnia Teatro della Luna. Sala polivalente



BORDIGHERA



9.00-18.00. Presepi int’i Carugi a Borghetto San Nicolò, fino al 12 gennaio



9.00. Cassetta delle letterine per Babbo Natale nel Centro storico e Giardini Palazzo del Parco, fino al 24 dicembre



9.30-12.00. Per ‘Aspettando Bordighera Outdoor 2025’. E-Bike escursione in strada Bordighera - Mentone – Bordighera. A cura di Discover Riviera, info +39 393 2477637 (Gioele Morreale)

10.00-19.00. La Via dei Presepi nel centro storico (h 10/13-16/19), fino al 6 gennaio



11.00, 15.00 & 17.00. Il Natale dei bambini: spettacolo itinerante ‘Natale all’isola che non c’è’. Corso Italia



15.00-18.00. Ufficio di Babbo Natale nel Centro storico

15.30-18.30. Ultimo giorno della mostra personale di Pina Morlino dal titolo ‘Elegie Cromatiche’. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Dolceacqua in Fiore, Itinerario Fotografico’ di Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, fino al 26 dicembre



OSPEDALETTI

16.00. ‘Vorrei danzar con…tè’: pomeriggio di musica e ballo con il duo musicale Beatrice & Serena + degustazione di tè a cura dell’Ass. U Descu Spiareté. Sala eventi ‘La Piccola’



TAGGIA ARMA



10.00. ‘Taggia: Città dei Presepi’: i visitatori saranno trasportati in un percorso incantevole tra le vie del borgo, dove sono stati allestiti una serie di bellissimi presepi realizzati artigianalmente dalla popolazione locale. Fino al 6 gennaio



15.00. Sfilata di Babbo Natale della Protezione Civile Comunale: parata dei Babbo Natale che, con i suoi mezzi, percorre il territorio comunale in cerca dei bambini per regalare tante caramelle. Vie e piazze del Comune



16.30. Per la Rassegna letteraria ‘Di libro in libro’, Angelo Giudici presenta Remo Ferretti, autore della raccolta di favole per bambini ‘Le favolose’. Villa Boselli, ingresso libero



CERVO

14.30. ‘Storie e decori con l'asino Margherita’ in collaborazione con l'Asineria del Ciapà. Piazza Alassio



ENTROTERRA

BADALUCCO



10.00. ‘Natale in (con)corso’: allestimento di Presepi nei carruggi, piazzette e cortili del paese. Fino al 6 gennaio

CAMPOROSSO



18.00. Pianeti e Stelle di Natale’: alla scoperta di pianeti e stelle di inizio inverno con l'osservazione ai telescopi di Venere, Saturno, Giove, Urano e Nettuno. Spiaggia Libera di Camporosso Mare, partecipazione ad offerta libera, info messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554

21.00. Per ‘Risate sotto l’Albero’ con BergallaAndAmici, ‘Alle porte del sole’: commedia con Gli Spiazzati a Ponente di Anna Fraioli. Regia di Alessandro Bergallo. Sala Tigli al centro G. Falcone (ingresso 15 euro)



CARPASIO

10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (apertura invernale sabato e domenica h 10/12-15/18)



DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2024’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 Gennaio alle ore 17.30 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)



MONTALTO



16.30 & 18.30. Giorgio Fornoni presenta il libro ‘Putinstan – Come la Russia è diventata uno stato canaglia (sala Della Confraira h 16.30) + Concerto d’organo a cura del M° Marco Peron (chiesa Parrocchiale h 18.30)



MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025



PONTEDASSIO



10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)



PORNASSIO

10.00. ‘I Presepi nel Borgo di Ottano’: numerose rappresentazioni della Natività realizzate dagli abitanti e bambini con ambientazioni sia classiche che innovative, utilizzando materiali di diversa natura con un occhio particolare verso quelli di riciclo. Vie della Frazione di Ottano. Una mappa installata nella piazza del borgo agevolerà la visita alle persone. Fino al 7 gennaio (a cura dell'Associazione Nova Kronos)



SAN BIAGIO DELLA CIMA



10.30-19.00. Per il progetto ‘Mosaico di Frontiera’, (You) Leave Me Alone), mostra fotografica di Davide Primerano, per accendere le luci sugli ‘invisibili’ di Ventimiglia. ‘U Bastu’, aggregato di cantine nel cuore del centro storico, ingresso libero e gratuito (h 10.30/12.30-16.00/19.30)



TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00. Noël à Cannes: tradizionale Villaggio di Natale arricchito di nuovi eventi + pista di pattinaggio sulle Allées de la Liberté + luminarie e i festeggiamenti in programma a La Bocca e République, fino al 5 gennaio (più info)



MENTON



10.00. Natale a Mentone: spettacoli, giostre, laboratori e animazioni di strada. Luoghi vari, fino al 5 gennaio (il programma a questo link)



MONACO

11.00. ‘Villaggio di Natale - Pan di zenzero e prelibatezze natalizie’: 21 bancarelle servono deliziosi spuntini caldi e 24 graziosi chalet vendono ogni genere di regalo stagionale + giostre e attrazioni, tra cui la ruota panoramica, il giro dell'albero di Natale, la giostra, lo slittino, la slitta di Babbo Natale e una giostra natalizia per i più piccoli. Novità di quest'anno anche un divertente percorso natalizio. Quai Albert Ier, fino al 5 gennaio (più info)



15.00. ‘L’elisir d'amore’ di Gaetano Donizetti: melodramma giocoso in due atti diretto dal M° Adriano Sinivia su Libretto di Felice Romani. Opéra Garnier Monte-Carlo (più info)

NICE



10.45, 14.00 & 16.30. Rêves de Cirque ritorna con la seconda stagione ‘L’Odyssée Prodigieuse’, la meravigliosa avventura del Circo! 2 ore di spettacolo grandioso per tutta la famiglia e tutte le generazioni. M.I.N d'Azur - Marche Gare (accesso porte B 9-11) Boulevard Georges Pompidou, fino al 5 gennaio (più info)



11.00-20.00. Natale a Nizza: attività, chalet artigianali, idee regalo, desideri gourmet, spettacoli. Luighi vari, fino al 1 gennaio (il programma a questo link)



11.00-19.00. ‘Villaggio di Natale’ con più di 60 chalet che presentano una vasta gamma di prodotti natalizi, vin brulè, birre natalizie, salumi e formaggi, ostriche bar, champagne bar e altre specialità, socca, waffle… Jardin Albert 1er, ingresso gratuito, fino al 1 gennaio (lunedì, martedì e mercoledì h 12/21, giovedì e venerdì h 12/23, sabato h 11/23. domenica h 11/19, 24 e 31 dicembre h 12/19, 25 dicembre e 1 gennaio h 14/21)



14.00-23.00. Luna Park al Palais des Expositions fino al 5 gennaio (più info)



15.00. ‘Starmania’: opera rock cyberpunk di Michel Berger su libretto di Luc Plamondon. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantou 163 (più info)





