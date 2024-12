Vallecrosia, accetta l'incarico di consigliere regionale: Armando Biasi decade da sindaco (Foto e video)

Armando Biasi non è più il sindaco di Vallecrosia. E' stata accertata, e votata all'unanimità in serata, in consiglio comunale, in via definitiva la condizione di incompatibilità del primo cittadino in seguito alla sua proclamazione a consigliere regionale.

Decade così ufficialmente il suo ruolo da sindaco. "E' un momento particolare, carico di emozione e significato" - commenta Armando Biasi nel suo ultimo consiglio comunale da sindaco - "Mi appassiona fare del bene per la mia città. In questi 29 anni ho ricoperto tutti i ruoli che mi hanno permesso di comprendere gli aspetti negativi e positivi di cosa significa amministrare. Il modello amministrativo non è un modello del singolo. Grazie a una macchina amministrativa oggi abbiamo dirigenti competenti. E' un momento storico dove competenze e modello amministrativo possono dare ulteriormente benefici alla città. Si conclude il mio mandato come sindaco della città, un'esperienza che ha rappresentato uno dei periodi più intensi, impegnativi e gratificanti della mia vita. Ho affrontato l'incarico con passione, determinazione e un profondo senso di responsabilità lavorando ogni giorno per migliorare la qualità della vita della nostra comunità. Ogni progetto, ogni decisione è stata guidata dal desiderio di costruire una Vallecrosia più forte, più bella e più unita. L'auspicio per il futuro è che la capacità del modello amministrativo possa continuare a migliorare la città. Ho già dato la mia disponibilità a ricandidarmi come consigliere comunale per continuare a supervisionare il bene della città. La società cresce se c'è una condivisione con le forze dell'ordine, i parroci e la comunità. E' una sfida importante e chiedo a tutti, visto che ci avvieremo a una prossima campagna elettorale, impegno e rispetto".

Con la decadenza della carica di sindaco, Biasi perde, di conseguenza, anche il suo ruolo di vicepresidente della Provincia. "Ora intraprendo un nuovo capitolo, che mi vedrà impegnato in consiglio regionale" - dice Armando Biasi - "Affronto questa sfida con la serenità di sapere che la città è in buone mani: sarà amministrata da persone capaci e motivate che sapranno portare avanti il lavoro intraprese insieme. A loro e a tutti i funzionari del Comune va il più sentito ringraziamento per tanti anni insieme. Ringrazio, inoltre, i cittadini per la fiducia, il sostegno e l'affetto che mi avete dimostrato in questi anni. Sono certo che Vallecrosia crescerà ancora e raggiungerà nuovi traguardi grazie alla forza e alla bellezza della sua comunità".

Al suo posto, in Comune, subentra il vicesindaco Marilena Piardi che svolgerà così le funzioni da sindaco, pro tempore, fino alle prossime elezioni comunali. "E' un percorso iniziato anni fa, ci abbiamo creduto, lo abbiamo portato avanti e ora le nostre strade si separano ma non è un addio. Il capitano va via ma ogni tanto torna e spero ci aiuterà con i bandi" - afferma Marilena Piardi - "Ho notato che quando si ha un sindaco stimato è stimato anche tutto il suo gruppo, ringrazio Armando per questo. La responsabilità che ci lasci è tanta ma siamo pronti, continueremo in questi mesi il mandato e non ti deluderemo".

"Si conclude un percorso che è durato 29 anni. Al di là delle diverse idee e posizioni, quando uno mette a disposizione il suo tempo per la comunità bisogna ringraziarlo" - dice il consigliere comunale di minoranza Cristian Quesada - "L'augurio è di buon lavoro. Questo è un territorio che ha numerosi problemi dal punti di vista strutturale e sanitario. Ti auguro, perciò, 'buon lavoro'. Ben venga che la città non si fermi in questo periodo e daremo una mano, ovviamente difendendo le proprie idee, all'interno di un clima rispettoso ed educato. Buon lavoro anche a noi nel tempo che ci rimane".

"E' doveroso esprimere l'attività amministrativa che ha compiuto. Siamo stati lontani all'inizio della mia esperienza amministrativa" - dichiara il consigliere comunale Fabio Perri - "Ho fatto il consigliere di minoranza, provinciale e il capogruppo, anche da parte mia il tempo trascorso in questo consiglio comunale mi ha arricchito. Si impara di più facendo la minoranza che la maggioranza. Ho sempre fatto il mio lavoro con minuzia. Vogliamo continuare a dare il nostro contributo. E' una delibera storica per Vallecrosia".