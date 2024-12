Sanremo, camion trancia cavi elettrici in via Goethe: lunghe code a San Martino, traffico in tilt (Foto)

Mattinata complicata a Sanremo, nella zona di San Martino, dove si sono registrate lunghe code a causa di un incidente che ha coinvolto un camion. Il mezzo pesante, transitando in via Goethe, ha tranciato alcuni cavi della corrente, provocando una fiammata che ha reso necessario un immediato intervento per la messa in sicurezza dell’area.

Per consentire i lavori di ripristino a cura della Dea, via Goethe è stata temporaneamente chiusa al traffico. La situazione ha avuto forti ripercussioni sulla viabilità cittadina, causando un ingorgo che ha interessato diverse zone, tra cui il rondò Garibaldi, corso Cavallotti e l’intera area di San Martino. Il traffico intenso è stato ulteriormente aggravato dall’uscita degli studenti dalle scuole della zona, in un orario particolarmente critico.

Fortunatamente, i lavori sono stati completati nel corso della mattinata, consentendo la riapertura di via Goethe e un graduale ritorno alla normalità. L’episodio ha però evidenziato, ancora una volta, le difficoltà gestionali del traffico cittadino in situazioni di emergenza.