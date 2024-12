Sanremo: la novantenne Ruth Boeri con energia e dedizione da trent'anni impegnata nella lotta contro il neuroblastoma

La sanremese Ruth Boeri ha quasi novant’anni, ma la sua energia e la sua dedizione verso una causa nobile non accennano a diminuire. Da oltre trent’anni è impegnata nella lotta contro il neuroblastoma, un tumore maligno che colpisce soprattutto i bambini sotto i cinque anni ed è, dopo la leucemia, la prima causa di morte per malattia in età prescolare.

La sua battaglia personale è nata da una storia dolorosa, che l’ha segnata profondamente e l’ha spinta a dedicarsi al sostegno della ricerca. Ruth è la referente territoriale dell’associazione 'Enea' (European Neuroblastoma Association - www.eneassociation.org), una ONLUS composta da genitori che si batte per trovare cure sempre più efficaci contro questa patologia e che si occupa anche di supportare le famiglie coinvolte.

Un impegno concreto

Ruth non si limita a sensibilizzare il pubblico sulla gravità del neuroblastoma, ma si impegna attivamente per raccogliere fondi, soprattutto in occasione delle festività come Natale e Pasqua. Attraverso l’acquisto di prodotti solidali, come dolci e decorazioni, chiunque può contribuire a sostenere questa importante causa. In particolare, Ruth rivolge il suo appello a gruppi organizzati come scuole, uffici ed enti pubblici e privati. Sono queste realtà, con la loro capacità di mobilitare molte persone, che possono fare davvero la differenza. Grazie a iniziative collettive l’impatto diventa ancora più significativo, permettendo di raccogliere risorse fondamentali per la ricerca e il supporto ai piccoli pazienti. Anche le amministrazioni locali possono giocare un ruolo cruciale, sostenendo e promuovendo queste attività all’interno delle loro comunità. Il contributo di tutti, dalle piccole scuole ai grandi uffici, crea una rete solidale che diventa la vera forza di questa missione.

L’importanza della solidarietà

Ruth crea anche oggetti fatti a mano, con un’incredibile passione e attenzione al dettaglio, il cui ricavato viene devoluto interamente alla ricerca e al sostegno delle famiglie dei piccoli pazienti. Chiunque voglia unirsi a Ruth in questa missione può contattarla direttamente al numero 3421118231. Ogni piccolo contributo, che si tratti di una donazione, dell’acquisto di prodotti solidali o dell’organizzazione di eventi di raccolta fondi, rappresenta un passo avanti nella lotta contro questa malattia devastante.

Perché agire è importante

Il neuroblastoma è una sfida medica che richiede il massimo impegno da parte di ricercatori e specialisti. Gli sforzi di associazioni come Enea sono fondamentali per sviluppare nuovi trattamenti e, un giorno, trovare una cura definitiva. Grazie a persone come Ruth Boeri e alla risposta delle scuole, degli enti e delle comunità locali, la speranza per i bambini e le loro famiglie resta viva. La sua storia ci ricorda quanto sia importante lottare per un futuro migliore, anche attraverso gesti semplici, ma ricchi di amore e solidarietà. Con l’aiuto di tutti, un giorno questa malattia potrà essere sconfitta.