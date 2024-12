Con l'associazine 'Mappamondo Casa Africa' mercoledì prossimo anche a Sanremo si celebra la 'Giornata del migrante'

Proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2000, si svolge mercoledì anche a Sanremo con l'associazione 'Mappamondo Casa Africa' la giornata del migrante. E' un'occasione per ricordare all’opinione pubblica i diritti di chi ogni giorno lascia il proprio paese, per promuovere l’accoglienza e l’integrazione senza discriminazioni. Il lavoro dell’associazione, da vent’anni presente sul territorio del ponente ligure, continua con le iniziative già consolidate e prepara nuovi progetti per il prossimo anno.

Spiega il presidente dell’associazione Roberto Ticchiati: “Attraverso le nostre scuole di Italiano, che registrano un numero sempre crescente di iscritti, il nostro sportello informativo Migrapoint, la preparazione della cena per i migranti al confine di Ventimiglia e le attività di mediazione culturale ogni giorno cerchiamo di favorire l'integrazione e costruire una società più equa ed accogliente. Crediamo che ogni persona abbia il diritto di essere ascoltata e sostenuta nel proprio percorso di vita e ribadiamo, proprio in questa giornata, il valore della diversità come risorsa comune”.