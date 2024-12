Santo Stefano al Mare: via libera a una variazione di bilancio da 67mila euro per progetti e spese strategiche

Il Comune di Santo Stefano al Mare ha deliberato una variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2024/2026, approvata durante la Giunta Comunale del 28 novembre 2024. Tale decisione si basa sull’articolo 175 del decreto legislativo 267/2000 e prevede modifiche alle previsioni di entrata e spesa per rispondere a necessità contingenti.

La variazione complessiva ammonta a 67.240,67 euro, suddivisa tra spese correnti per 20.000 euro e spese in conto capitale per 53.740,67 euro. Questi interventi sono stati resi possibili grazie a entrate straordinarie, tra cui 31.500 euro di entrate extratributarie e 20.000 euro derivanti da contributi e trasferimenti correnti da enti pubblici. Tutto ciò garantisce il permanere degli equilibri di bilancio, come attestato dal parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria.

La Giunta, composta dal sindaco Marcello Pallini e dal vicesindaco Donato Piccirilli, ha approvato il provvedimento con votazione unanime. L’assessore Maria Teresa Garibaldi era assente giustificata. La delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva, in attesa della ratifica da parte del Consiglio Comunale entro 60 giorni, come previsto dalla normativa.