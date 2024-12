Il Ministero della Cultura ha approvato la costituzione del Comitato Nazionale per le celebrazioni di Gian Domenico Cassini 2025 nel 4° centenario della nascita. Approvata dal Ministero l’emissione dei francobolli celebrativi della nascita di Giovanni Domenico Cassini l’8 giugno 2025.

Si tratta di importanti riconoscimenti che evidenziano l’eccellenza del personaggio Gian Domenico Cassini a livello internazionale, della sua storia, degli studi e quale simbolo di amore per la Scienza. Le celebrazioni dei 400 anni dalla nascita riaffermano la sua visione scientifica ma anche la contemporaneità dei valori e degli idali che mossero le sue azioni in vita perpetrandone il ricordo trasformandolo in un’icona che affascina.

Il Comitato Nazionale ha, quindi, il compito arduo, e al tempo stesso stimolante, di rinnovare il mondo cassiniano, evidenziando come la scienza dello spazio conduce l’uomo non solo verso l’immensità del creato ma anche al centro del proprio animo e della propria dimensione. Nell’immensità del cosmo risiede anche l’orgoglio di chi dedica la sua esistenza ad approfondirne le sue leggi condividendone la grandezza.

Da queste riflessioni l’impegno del Comitato verso un anniversario da promuovere a livello nazionale. Il comitato, sostenuto dall’Accademia delle Scienze di Bologna, sarà presieduto dal prof. Bruno Marano professore Emerito dell’Università di Bologna e membro dell’Accademia stessa. Esso vede inoltre l’adesione di importanti personalità anche istituzionali come il Sindaco di Perinaldo Francesco Guglielmi e annovera illustri esponenti del mondo accademico, della Cultura e del Giornalismo, espressione dell’ateneo di Bologna e di Genova, del Comune di Perinaldo e di Sanremo, dell’ INAF, uniti nella comune finalità di ricordare il cammino umano e scientifico di Gian Domenico Cassini.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il decreto di emissione dei francobolli celebrativi per la nascita di Giovanni Domenico Cassini con data 8 giugno 2025.

“E’ per Perinaldo un grande onore condividere questo importante Comitato con autorevoli e prestigiosi attori di livello nazionale ed internazionale. La nostra finalità non è solo quella di ricordare il 400esimo anniversario della nascita di Giandomenico Cassini ma soprattutto di celebrarne il messaggio, che consacra il pensiero scientifico come momento di crescita ma anche di coesione per l’umanità. L’8 giugno, inoltre, avremo l’emissione del francobollo celebrativo, un grande evento per la nostra comunità. Buon lavoro a tutti i componenti del nostro Comitato. Perinaldo si prepara ad ospitare tutti coloro che vorranno condividere l’amore per l’astronomia e lo studio degli astri e della terra che ci ha lasciato in eredità il nostro “Gio”. Afferma il sindaco di Perinaldo Francesco Guglielmi.

Questa la composizione:

Bruno Marano, Membro effettivo (“Accademico Benedettino”) dell’Accademia delle Scienze di Bologna

Marcella Brusa, Docente di storia dell'Astronomia, Professoressa ordinaria del dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Bologna;

Alessio Mucciarelli, Professore Associato del Dipartimento di Fisica & Astronomia dell’Università di Bologna. Membro della commissione Terza Missione con responsabilità per l'outreach del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Bologna;

Francesco Poppi, Storico della scienza, Tecnologo, presso INAF-Osservatorio di Astrofisica;

Alberto Passerone, già Direttore di Ricerca CNR e responsabile di progetti in microgravità. Assessore Comune di Perinaldo

Francesco Guglielmi, Sindaco pro-tempore del comune di Perinaldo;

Lucio Angelo Antonelli, Direttore del Museo Astronomico e Copernicano e dell'INAF Osservatorio Astronomico di Roma;

Sandro Bardelli, Ricercatore Astronomo presso INAF-Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio Bologna;

Fabrizio Bonoli, Storico della scienza e docente di Storia dell’Astronomia e Storia della Cosmologia università di Bologna;

Barbara Carrara, Imprenditrice;

Ileana Chinnici, Esperta di storia dell'astronomia università di Palermo;

Andrea Cimatti, Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università di Bologna;

Andrea Comastri, Membro del Consiglio di Amministrazione Dell'Istituto Nazionale di Astrofisica;

Michele Croese, Docente di Storia della Musica presso il Conservatorio di Parma;

Amalia Ercole-Finzi, Professore Onorario del Politecnico di Milano;

Laura Fabbri, Coordinatrice della commissione Terza Missione del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Bologna;

Marco Faccini, Museo Astronomico e Copernicano Tecnico presso INAF - Osservatorio Astronomico di Roma;

Enrico Flamini, Italian Program Manager Cassini Huygens Mission, Agenzia Spaziale Italiana;

Paola Focardi, Collaboratrice del Museo della Specola dell’Università di Bologna;

Ivana Gambaro, Storica della scienza e Vice Presidente della Società Italiana degli Storici della Fisica e dell’Astronomia;

Giangiacomo Gandolfi, Responsabile del Museo Astronomico e Copernicano, Archivio Storico e Biblioteca Antica e Moderna dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Roma;

Flavia Marcacci, Professoressa straordinaria di Storia del Pensiero Scientifico, Facoltà di Filosofia, Pontificia Università Lateranense (Città del Vaticano);

Aldo Alessandro Mola, Docente universitario a contratto (Facoltà di Scienza Politiche, Università di Milano)

Tito Lucrezio Rizzo, già consigliere capo servizio Quirinale;

Marzia Taruffi, Responsabile ufficio stampa Cultura Casino' di Sanremo, Giornalista; Presidente Associazione Esprit Sanremo, Perinaldo e de la Cotè.

Walter Tega, Professore emerito di Storia della Filosofia dell’Università di Bologna;

Silvano Tosi, Professore associato del Dipartimento di Fisica dell’Università di Genova, docente di Fisica Sperimentale.