Sanremo: si rompe un tubo di distribuzione dell'acqua, riparazione in atto nella zona della galleria Francia (Foto)

Si rompe un tubo della distribuzione dell’acqua e si allaga la zona di via Martiri della Libertà di fronte alla galleria Francia.

E’ accaduto nel pomeriggio di oggi e, sul posto, sono prontamente intervenuti gli operai di Rivieracqua che stanno svolgendo la riparazione del caso. Sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale che stanno regolando il traffico, che ovviamente è particolarmente intasato.

Secondo quanto trapelato la riparazione dovrebbe essere conclusa in serata mentre non ci sarebbero disagi per gli utenti della zona.