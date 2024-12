Lavori a Nervia, traffico in tilt tra Bordighera e Ventimiglia (Foto)

Traffico in tilt tra Bordighera e Ventimiglia. Nella mattinata odierna, si sono creati code e rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia a causa dei lavori al Nervia, in via Ludovico Isnardi.

Nei pressi della chiesa di Cristo Re, dalla rotonda in direzione Camporosso, sono, infatti, in corso dei lavori in strada che hanno contribuito a creare code infinite, incrementando notevolmente i disagi giornalieri degli automobilisti, e così sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Ventimiglia per regolamentare la viabilità durante il cantiere.

Una mattinata da bollino nero per chi si sposta in macchina o in camion da Bordighera, Vallecrosia o Camporosso a Ventimiglia e viceversa.