Sanremo, Claudio Campanini nuovo presidente della Fiva Confcommercio imperiese

Nella serata di ieri, 12 dicembre, a Sanremo, alla presenza del Presidente provinciale della Confcommercio di Imperia Enrico Lupi e del Direttore provinciale Luca Erba, si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo della Fiva, la Federazione provinciale dei Venditori ambulanti della Confcommercio.

Presidente è stato eletto Claudio Campanini e fanno parte del nuovo Direttivo anche i consiglieri Dario Attanardo, Giovanni ArangioFebbo e Antonio Besio.

“Ringrazio i colleghi per la fiducia che hanno riposto nella mia persona e sono certo che con il nuovo Direttivo, sottolinea il Presidente provinciale Fiva Claudio Campanini: che ritengo altamente qualificato, riusciremo a lavorare con entusiasmo e concretezza a sostegno della nostra categoria. Partendo da un'ottima base di lavoro, svolta chi ci ha preceduti, affronteremo i nostri compiti con tanta passione e tanto impegno. Fondamentale sarà un primo step che è quello di mettere in piedi un gruppo di lavoro, una sorta di sentinelle, presenti nei vari mercati, che ci aiutino nell'individuare eventuali problematiche e ci diano indicazioni sulle soluzioni. Dopodiché ritengo importante lavorare per dare il giusto valore sociale, economico e culturale alle nostre attività, che rappresentano un centro commerciale che ogni giorno porta un servizio in una città diversa, con oltre 100 imprese che generano reddito, un luogo dove si promuovono la socializzazione e lo scambio culturale, senza contare l'indotto, basti pensare a città come Ventimiglia, ma anche Sanremo e Imperia. Ovunque si svolga il mercato, prolificano attività commerciali, di somministrazione in particolare, ma anche di altri generi. Sinceramente faccio fatica ad immaginare quante e quali realtà possono contare su numeri importanti come i mercati”.