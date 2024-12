Bordighera, il 16 e il 17 stop ad alcuni servizi in Comune per aggiornamento software

Comune di Bordighera ricorda che lunedì 16 e martedì 17 dicembre, per un importante aggiornamento di parte dei software in uso agli Uffici, l’Ente non potrà garantire l’erogazione di alcuni servizi, con particolare riferimento a quanto di competenza degli Uffici Protocollo, Tributi, Anagrafe, Stato Civile, Ragioneria e Segreteria Generale. Potrebbero inoltre verificarsi generalizzati rallentamenti nell’attività degli altri Uffici, anche se non direttamente coinvolti.

A titolo esemplificativo, si segnala che non potranno essere rilasciate Carte di identità cartacee, Carte di Identità Elettroniche (C.I.E.) nè certificazioni Anagrafiche e di Stato Civile; inoltre non si potrà protocollare documentazione (esclusi i casi urgenti) né avere indicazioni in merito alla T.A.R.I.

I cittadini che avessero improrogabile necessità di certificazioni anagrafiche, se in possesso di SPID e/o Carta di Identità Elettronica potranno accedere direttamente al Portale Ministeriale A.N.P.R. all’indirizzo https://www.anpr.interno.it/ e scaricare in modo autonomo e completamente gratuito le certificazioni.​



Il Comune si scusa per il disagio